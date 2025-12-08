Google анонсирует первые AI-очки с Gemini в 2026 году в сотрудничестве с Samsung и Warby Parker
Киев • УНН
Google разрабатывает две категории умных очков на базе AI Gemini, которые появятся в 2026 году. Устройства, созданные совместно с Samsung и другими, будут работать беспроводно со смартфоном.
Google, входящая в состав Alphabet Inc., объявила о разработке двух различных категорий умных очков на базе искусственного интеллекта Gemini, которые должны появиться на рынке в 2026 году и составят конкуренцию продуктам от Meta и Apple. Об этом пишет УНН.
Детали
Компания заявила, что работает над двумя типами устройств: одни со встроенными экранами (для дополненной реальности и визуального отображения), а другие – с акцентом на аудиофункциях.
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году04.12.25, 10:53 • 78974 просмотра
Первые AI-очки, разработанные в сотрудничестве с партнерами, среди которых Samsung Electronics Co., Warby Parker и Gentle Monster, появятся на рынке "где-то в 2026 году", согласно сообщению в блоге компании.
Очки будут работать на базе AI-модели Gemini, подключаться беспроводным способом к смартфону и полагаться на него для обработки сложных запросов. Это позволит устройствам оставаться тонкими и легкими.
Amazon и Google анонсируют совместный мультиоблачный сервис на фоне глобальных сбоев01.12.25, 13:18 • 3167 просмотров
Этот запуск, сопровождающийся новой операционной системой Android XR, является более продуманным подходом к умным очкам, чем неудачный Google Glass десятилетней давности. В демонстрировавшихся прототипах были опробованы такие функции, как перевод в режиме реального времени с субтитрами и расширенные возможности Google Maps.
Мы хотим дать вам свободу выбора правильного баланса веса, стиля и погружения в соответствии с вашими потребностями
Компания также анонсировала программные улучшения для гарнитуры Samsung Galaxy XR, включая режим путешествий для использования в автомобилях и самолетах.
Amazon и Microsoft «под следствием» на предмет соответствия нормам честной конкуренции в ЕС18.11.25, 14:52 • 3095 просмотров