Google анонсирует первые AI-очки с Gemini в 2026 году в сотрудничестве с Samsung и Warby Parker

18:20
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"
8 декабря, 09:07
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"
8 декабря, 09:29
Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ
13:08
Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно
14:17
Никаких санкций, действовать через Россию
15:38
Никаких санкций, действовать через Россию
15:38
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Дональд Трамп
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Великобритания
Франция
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros
15:34
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO
5 декабря, 12:40
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
5 декабря, 06:50
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
4 декабря, 14:10
Техника
Хранитель
YouTube
ТикТок
Google анонсирует первые AI-очки с Gemini в 2026 году в сотрудничестве с Samsung и Warby Parker

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Google разрабатывает две категории умных очков на базе AI Gemini, которые появятся в 2026 году. Устройства, созданные совместно с Samsung и другими, будут работать беспроводно со смартфоном.

Google анонсирует первые AI-очки с Gemini в 2026 году в сотрудничестве с Samsung и Warby Parker

Google, входящая в состав Alphabet Inc., объявила о разработке двух различных категорий умных очков на базе искусственного интеллекта Gemini, которые должны появиться на рынке в 2026 году и составят конкуренцию продуктам от Meta и Apple. Об этом пишет УНН.

Детали

Компания заявила, что работает над двумя типами устройств: одни со встроенными экранами (для дополненной реальности и визуального отображения), а другие – с акцентом на аудиофункциях.

Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
04.12.25, 10:53

Первые AI-очки, разработанные в сотрудничестве с партнерами, среди которых Samsung Electronics Co., Warby Parker и Gentle Monster, появятся на рынке "где-то в 2026 году", согласно сообщению в блоге компании.

Очки будут работать на базе AI-модели Gemini, подключаться беспроводным способом к смартфону и полагаться на него для обработки сложных запросов. Это позволит устройствам оставаться тонкими и легкими.

Amazon и Google анонсируют совместный мультиоблачный сервис на фоне глобальных сбоев
01.12.25, 13:18

Этот запуск, сопровождающийся новой операционной системой Android XR, является более продуманным подходом к умным очкам, чем неудачный Google Glass десятилетней давности. В демонстрировавшихся прототипах были опробованы такие функции, как перевод в режиме реального времени с субтитрами и расширенные возможности Google Maps.

Мы хотим дать вам свободу выбора правильного баланса веса, стиля и погружения в соответствии с вашими потребностями 

– отметили в Google. 

Компания также анонсировала программные улучшения для гарнитуры Samsung Galaxy XR, включая режим путешествий для использования в автомобилях и самолетах.

Amazon и Microsoft «под следствием» на предмет соответствия нормам честной конкуренции в ЕС
18.11.25, 14:52

Степан Гафтко

Технологии
Техника
Amazon
Alphabet Inc.
Майкрософт
Apple Inc.