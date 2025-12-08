Google анонсирует первые AI-очки с Gemini в 2026 году в сотрудничестве с Samsung и Warby Parker

Google, входящая в состав Alphabet Inc., объявила о разработке двух различных категорий умных очков на базе искусственного интеллекта Gemini, которые должны появиться на рынке в 2026 году и составят конкуренцию продуктам от Meta и Apple. Об этом пишет УНН.

Детали

Компания заявила, что работает над двумя типами устройств: одни со встроенными экранами (для дополненной реальности и визуального отображения), а другие – с акцентом на аудиофункциях.

Первые AI-очки, разработанные в сотрудничестве с партнерами, среди которых Samsung Electronics Co., Warby Parker и Gentle Monster, появятся на рынке "где-то в 2026 году", согласно сообщению в блоге компании.

Очки будут работать на базе AI-модели Gemini, подключаться беспроводным способом к смартфону и полагаться на него для обработки сложных запросов. Это позволит устройствам оставаться тонкими и легкими.

Этот запуск, сопровождающийся новой операционной системой Android XR, является более продуманным подходом к умным очкам, чем неудачный Google Glass десятилетней давности. В демонстрировавшихся прототипах были опробованы такие функции, как перевод в режиме реального времени с субтитрами и расширенные возможности Google Maps.

Мы хотим дать вам свободу выбора правильного баланса веса, стиля и погружения в соответствии с вашими потребностями – отметили в Google.

Компания также анонсировала программные улучшения для гарнитуры Samsung Galaxy XR, включая режим путешествий для использования в автомобилях и самолетах.

