Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году

Компания Google представила запросы, которые стали популярными в течение 2025 года в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ukraine.googleblog.com.

Детали

Как и в прошлом году, первое место в общем рейтинге занял запрос "График отключения света". На второй позиции оказался телепроект "Холостяк 2025", на третьей - сериал "Игра в кальмара 2". В первую десятку также вошли запросы: "лабубу", "Усик Дюбуа", "Евровидение 2025" и "НАБУ".

В категории "Персона" лидером по росту интереса стал боксер Александр Усик. Также пользователи активно искали информацию об актере и новом "холостяке" Тарасе Цимбалюке, Премьер-министре Украины Юлии Свириденко и первой леди США Мелании Трамп.

В категории "Потери" наибольшее количество запросов касалось блогера Анны Жук, политика Андрея Парубия, актера Романа Попова и рок-музыканта Оззи Осборна.

Среди фильмов больше всего запросов получил фантастический боевик "Ущелье". Второе и третье места заняли готический фильм ужасов "Носферату" и драма "Хорошая плохая девочка". Также в ТОП-10 запросов попали фильм по мотивам популярной компьютерной игры "Майнкрафт", лауреат "Оскара" фильм "Анора" и новая версия истории о Дракуле.

Лидером в категории телевизионных сериалов стал второй сезон "Игры в кальмара". Также в топе: новый сезон "Уэнсдей", британская криминальная драма "Гангстерленд", украинские сериалы "Обратное направление", "Домик на счастье" и "Любовь и пламя"; турецкий сериал "Далекий город" и испанский "Бункер миллиардеров".

Лидером года в категории "Покупки" стал запрос на игрушку "Лабубу". Кроме этого, украинцы интересовались приобретением пикапов для ВСУ, женской военной формы и зарядных станций EcoFlow.

