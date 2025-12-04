$42.200.13
49.230.04
ukenru
3 декабря, 23:09 • 15273 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 26835 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 29056 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 40325 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 46976 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 25830 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 29029 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26020 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25855 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 31069 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Техника
Хранитель
Социальная сеть
Фильм
The New York Times

Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Google представил самые популярные запросы украинцев в 2025 году. Лидером стал "График отключения света", а среди фильмов - "Ущелье".

Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году

Компания Google представила запросы, которые стали популярными в течение 2025 года в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ukraine.googleblog.com.

Детали

Как и в прошлом году, первое место в общем рейтинге занял запрос "График отключения света". На второй позиции оказался телепроект "Холостяк 2025", на третьей - сериал "Игра в кальмара 2". В первую десятку также вошли запросы: "лабубу", "Усик Дюбуа", "Евровидение 2025" и "НАБУ".

В категории "Персона" лидером по росту интереса стал боксер Александр Усик. Также пользователи активно искали информацию об актере и новом "холостяке" Тарасе Цимбалюке, Премьер-министре Украины Юлии Свириденко и первой леди США Мелании Трамп.

В категории "Потери" наибольшее количество запросов касалось блогера Анны Жук, политика Андрея Парубия, актера Романа Попова и рок-музыканта Оззи Осборна.

Среди фильмов больше всего запросов получил фантастический боевик "Ущелье". Второе и третье места заняли готический фильм ужасов "Носферату" и драма "Хорошая плохая девочка". Также в ТОП-10 запросов попали фильм по мотивам популярной компьютерной игры "Майнкрафт", лауреат "Оскара" фильм "Анора" и новая версия истории о Дракуле.

Лидером в категории телевизионных сериалов стал второй сезон "Игры в кальмара". Также в топе: новый сезон "Уэнсдей", британская криминальная драма "Гангстерленд", украинские сериалы "Обратное направление", "Домик на счастье" и "Любовь и пламя"; турецкий сериал "Далекий город" и испанский "Бункер миллиардеров".

Лидером года в категории "Покупки" стал запрос на игрушку "Лабубу". Кроме этого, украинцы интересовались приобретением пикапов для ВСУ, женской военной формы и зарядных станций EcoFlow.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

