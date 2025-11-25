Три ключевых изменения в международном страховании «Зеленая карта»: итоги 2025 года и что ожидать в 2026 году

Для украинских водителей, путешествующих в Европу, эти изменения стали особенно заметны, поскольку вырос спрос на поездки и увеличилось количество страховых случаев на дорогах ЕС.

Посмотрим на короткий разбор ключевых итогов года и прогноз на 2026‑й.

Ключевые изменения 2025 года

Рост стоимости полиса и пересмотр тарифов

В 2025 году страховые компании обновили тарифные модели, учитывая повышение лимитов ответственности, рост средней суммы выплат и изменение цен на ремонт на территории ЕС. Это привело к ощутимому подорожанию зеленой карты, особенно для популярных маршрутов — Польша, Германия, Чехия, Словакия.

Полис вступает в силу не в день оформления, а только с 00:00 следующего дня после внесения записи в единую базу

То есть оформить сегодня и ехать сегодня уже нельзя. Это касается и онлайн-оформления: даже если купили сегодня — действие со следующего дня.

Переход на улучшенные электронные форматы

С 2025 года международный страховой полис "Зеленая карта" официально признается в цифровом формате — например, в виде PDF-файла на смартфоне. Такой полис имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. Это удобно, ведь можно оформить и предъявить страховку без лишней бумажной волокиты.

Однако в переходный период эксперты рекомендуют все же иметь при себе распечатанную копию — на случай, если в какой-то стране инспектор потребует бумажный вариант или возникнут технические сбои.

Стало ли оформление зеленой карты быстрее и удобнее

По итогам этого года и данным сайта https://finance.ua/insurance/greencard процедура действительно ускорилась. Большинство страховщиков перешли на автоматическое формирование полиса сразу после оплаты, без задержек и ручной проверки. Для пользователей это означает:

отсутствие необходимости посещать офис;

мгновенное получение полиса на e‑mail;

возможность оформить страховку из любой точки мира;

уменьшение количества ошибок за счет проверки заполненных данных онлайн.

По данным МТСБУ, за I квартал 2025 года было оформлено 298 518 договоров, потому что рынок адаптировался к новым правилам.

Экономия времени при оформлении

Упрощенный процесс оформления позволил сократить среднее время, необходимое на покупку полиса, с 30–50 минут до 7-10 минут.

Этому способствовали:

упрощенный набор обязательных полей;

сохранение данных для повторного оформления;

интеграция с платежными системами;

возможность сравнивать предложения в одном интерфейсе.

Для путешественников это означает реальную экономию времени перед поездкой.

Проблемные моменты и риски

Несмотря на улучшения, 2025 год выявил несколько уязвимостей:

разница в требованиях разных стран — в некоторых из них инспекторы по‑прежнему требуют распечатанную версию;

увеличение стоимости страховок для автомобилей с большим объемом двигателя;

для автомобилей с большим объемом двигателя; рост количества поддельных полисов,приобретенных на сторонних сайтах, что привело к ужесточению проверок;

Эти риски могут сохраниться и в следующем году, поэтому эксперты советуют оформлять полис только у проверенных поставщиков. И самое главное — проверять полис на официальном сайте МТСБУ.

Чего ожидать в 2026 году

Аналитики прогнозируют несколько тенденций:

Дополнительное повышение тарифов — из‑за роста стоимости ремонта и страховых выплат в ЕС. Усиление контроля на границах, особенно при въезде в страны Шенгена. Расширение электронных стандартов, что сделает проверку документов более автоматизированной. Повышение требований к качеству данных, чтобы сократить количество спорных ситуаций при ДТП. Рост популярности онлайн‑оформления.

МТСБУ напоминает водителям, что полис можно оформить только у страховой компании — полного члена МТСБУ или ее представителей.