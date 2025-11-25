$42.370.10
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Три ключевых изменения в международном страховании «Зеленая карта»: итоги 2025 года и что ожидать в 2026 году

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 124 просмотра

В 2025 году система международного автострахования прошла сразу несколько изменений, которые повлияли как на стоимость полисов, так и на процесс их оформления.

Три ключевых изменения в международном страховании «Зеленая карта»: итоги 2025 года и что ожидать в 2026 году

Для украинских водителей, путешествующих в Европу, эти изменения стали особенно заметны, поскольку вырос спрос на поездки и увеличилось количество страховых случаев на дорогах ЕС.

Посмотрим на короткий разбор ключевых итогов года и прогноз на 2026‑й.

Ключевые изменения 2025 года

Рост стоимости полиса и пересмотр тарифов

В 2025 году страховые компании обновили тарифные модели, учитывая повышение лимитов ответственности, рост средней суммы выплат и изменение цен на ремонт на территории ЕС. Это привело к ощутимому подорожанию зеленой карты, особенно для популярных маршрутов — Польша, Германия, Чехия, Словакия.

Полис вступает в силу не в день оформления, а только с 00:00 следующего дня после внесения записи в единую базу

То есть оформить сегодня и ехать сегодня уже нельзя. Это касается и онлайн-оформления: даже если купили сегодня — действие со следующего дня.

Переход на улучшенные электронные форматы

С 2025 года международный страховой полис "Зеленая карта" официально признается в цифровом формате — например, в виде PDF-файла на смартфоне. Такой полис имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. Это удобно, ведь можно оформить и предъявить страховку без лишней бумажной волокиты.

Однако в переходный период эксперты рекомендуют все же иметь при себе распечатанную копию — на случай, если в какой-то стране инспектор потребует бумажный вариант или возникнут технические сбои.

Стало ли оформление зеленой карты быстрее и удобнее

По итогам этого года и данным сайта https://finance.ua/insurance/greencard процедура действительно ускорилась. Большинство страховщиков перешли на автоматическое формирование полиса сразу после оплаты, без задержек и ручной проверки. Для пользователей это означает:

  • отсутствие необходимости посещать офис;
    • мгновенное получение полиса на e‑mail;
      • возможность оформить страховку из любой точки мира;
        • уменьшение количества ошибок за счет проверки заполненных данных онлайн.

          По данным МТСБУ, за I квартал 2025 года было оформлено 298 518 договоров, потому что рынок адаптировался к новым правилам.

          Экономия времени при оформлении

          Упрощенный процесс оформления позволил сократить среднее время, необходимое на покупку полиса, с 30–50 минут до 7-10 минут.

          Этому способствовали:

          • упрощенный набор обязательных полей;
            • сохранение данных для повторного оформления;
              • интеграция с платежными системами;
                • возможность сравнивать предложения в одном интерфейсе.

                  Для путешественников это означает реальную экономию времени перед поездкой.

                  Проблемные моменты и риски

                  Несмотря на улучшения, 2025 год выявил несколько уязвимостей:

                  • разница в требованиях разных стран — в некоторых из них инспекторы по‑прежнему требуют распечатанную версию;
                    • увеличение стоимости страховок для автомобилей с большим объемом двигателя;
                      • рост количества поддельных полисов,приобретенных на сторонних сайтах, что привело к ужесточению проверок;

                        Эти риски могут сохраниться и в следующем году, поэтому эксперты советуют оформлять полис только у проверенных поставщиков. И самое главное — проверять полис на официальном сайте МТСБУ.

                        Чего ожидать в 2026 году

                        Аналитики прогнозируют несколько тенденций:

                        1. Дополнительное повышение тарифов — из‑за роста стоимости ремонта и страховых выплат в ЕС.
                          1. Усиление контроля на границах, особенно при въезде в страны Шенгена.
                            1. Расширение электронных стандартов, что сделает проверку документов более автоматизированной.
                              1. Повышение требований к качеству данных, чтобы сократить количество спорных ситуаций при ДТП.
                                1. Рост популярности онлайн‑оформления.

                                  МТСБУ напоминает водителям, что полис можно оформить только у страховой компании — полного члена МТСБУ или ее представителей.

                                  Лилия Подоляк

                                  Новости Бизнеса