Три ключевых изменения в международном страховании «Зеленая карта»: итоги 2025 года и что ожидать в 2026 году
Киев • УНН
В 2025 году система международного автострахования прошла сразу несколько изменений, которые повлияли как на стоимость полисов, так и на процесс их оформления.
Для украинских водителей, путешествующих в Европу, эти изменения стали особенно заметны, поскольку вырос спрос на поездки и увеличилось количество страховых случаев на дорогах ЕС.
Посмотрим на короткий разбор ключевых итогов года и прогноз на 2026‑й.
Ключевые изменения 2025 года
Рост стоимости полиса и пересмотр тарифов
В 2025 году страховые компании обновили тарифные модели, учитывая повышение лимитов ответственности, рост средней суммы выплат и изменение цен на ремонт на территории ЕС. Это привело к ощутимому подорожанию зеленой карты, особенно для популярных маршрутов — Польша, Германия, Чехия, Словакия.
Полис вступает в силу не в день оформления, а только с 00:00 следующего дня после внесения записи в единую базу
То есть оформить сегодня и ехать сегодня уже нельзя. Это касается и онлайн-оформления: даже если купили сегодня — действие со следующего дня.
Переход на улучшенные электронные форматы
С 2025 года международный страховой полис "Зеленая карта" официально признается в цифровом формате — например, в виде PDF-файла на смартфоне. Такой полис имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. Это удобно, ведь можно оформить и предъявить страховку без лишней бумажной волокиты.
Однако в переходный период эксперты рекомендуют все же иметь при себе распечатанную копию — на случай, если в какой-то стране инспектор потребует бумажный вариант или возникнут технические сбои.
Стало ли оформление зеленой карты быстрее и удобнее
По итогам этого года и данным сайта https://finance.ua/insurance/greencard процедура действительно ускорилась. Большинство страховщиков перешли на автоматическое формирование полиса сразу после оплаты, без задержек и ручной проверки. Для пользователей это означает:
- отсутствие необходимости посещать офис;
- мгновенное получение полиса на e‑mail;
- возможность оформить страховку из любой точки мира;
- уменьшение количества ошибок за счет проверки заполненных данных онлайн.
По данным МТСБУ, за I квартал 2025 года было оформлено 298 518 договоров, потому что рынок адаптировался к новым правилам.
Экономия времени при оформлении
Упрощенный процесс оформления позволил сократить среднее время, необходимое на покупку полиса, с 30–50 минут до 7-10 минут.
Этому способствовали:
- упрощенный набор обязательных полей;
- сохранение данных для повторного оформления;
- интеграция с платежными системами;
- возможность сравнивать предложения в одном интерфейсе.
Для путешественников это означает реальную экономию времени перед поездкой.
Проблемные моменты и риски
Несмотря на улучшения, 2025 год выявил несколько уязвимостей:
- разница в требованиях разных стран — в некоторых из них инспекторы по‑прежнему требуют распечатанную версию;
- увеличение стоимости страховок для автомобилей с большим объемом двигателя;
- рост количества поддельных полисов,приобретенных на сторонних сайтах, что привело к ужесточению проверок;
Эти риски могут сохраниться и в следующем году, поэтому эксперты советуют оформлять полис только у проверенных поставщиков. И самое главное — проверять полис на официальном сайте МТСБУ.
Чего ожидать в 2026 году
Аналитики прогнозируют несколько тенденций:
- Дополнительное повышение тарифов — из‑за роста стоимости ремонта и страховых выплат в ЕС.
- Усиление контроля на границах, особенно при въезде в страны Шенгена.
- Расширение электронных стандартов, что сделает проверку документов более автоматизированной.
- Повышение требований к качеству данных, чтобы сократить количество спорных ситуаций при ДТП.
- Рост популярности онлайн‑оформления.
МТСБУ напоминает водителям, что полис можно оформить только у страховой компании — полного члена МТСБУ или ее представителей.