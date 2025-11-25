Три ключові зміни в міжнародному страхуванні "Зелена карта": підсумки 2025 року та що очікувати у 2026 році

Для українських водіїв, які подорожують до Європи, ці зміни стали особливо помітними, оскільки зріс попит на поїздки та збільшилася кількість страхових випадків на дорогах ЄС.

Погляньмо на короткий розбір ключових підсумків року та прогноз на 2026 рік.

Ключові зміни 2025 року

Зростання вартості поліса та перегляд тарифів

У 2025 році страхові компанії оновили тарифні моделі, враховуючи підвищення лімітів відповідальності, зростання середньої суми виплат та зміну цін на ремонт на території ЄС. Це призвело до відчутного подорожчання зеленої картки, особливо для популярних маршрутів — Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина.

Поліс набуває чинності не в день оформлення, а лише з 00:00 наступного дня після внесення запису до єдиної бази

Тобто оформити сьогодні і їхати сьогодні вже не можна. Це стосується й онлайн-оформлення: навіть якщо купили сьогодні — дія з наступного дня.

Перехід на покращені електронні формати

З 2025 року міжнародний страховий поліс "Зелена картка" офіційно визнається в цифровому форматі — наприклад, у вигляді PDF-файлу на смартфоні. Такий поліс має ту ж юридичну силу, що й паперовий. Це зручно, адже можна оформити та пред'явити страховку без зайвої паперової тяганини.

Однак у перехідний період експерти рекомендують все ж мати при собі роздруковану копію — на випадок, якщо в якійсь країні інспектор вимагатиме паперовий варіант або виникнуть технічні збої.

Чи стало оформлення зеленої картки швидшим та зручнішим

За підсумками цього року та даними сайту https://finance.ua/insurance/greencard процедура дійсно прискорилася. Більшість страховиків перейшли на автоматичне формування поліса одразу після оплати, без затримок та ручної перевірки. Для користувачів це означає:

відсутність необхідності відвідувати офіс;

миттєве отримання поліса на e‑mail;

можливість оформити страховку з будь-якої точки світу;

зменшення кількості помилок за рахунок перевірки заповнених даних онлайн.

За даними МТСБУ, за І квартал 2025 року було оформлено 298 518 договорів, тому що ринок адаптувався до нових правил.

Економія часу при оформленні

Спрощений процес оформлення дозволив скоротити середній час, необхідний на купівлю поліса, з 30–50 хвилин до 7-10 хвилин.

Цьому сприяли:

спрощений набір обов'язкових полів;

збереження даних для повторного оформлення;

інтеграція з платіжними системами;

можливість порівнювати пропозиції в одному інтерфейсі.

Для мандрівників це означає реальну економію часу перед поїздкою.

Проблемні моменти та ризики

Незважаючи на покращення, 2025 рік виявив кілька вразливостей:

різниця у вимогах різних країн — у деяких з них інспектори, як і раніше, вимагають роздруковану версію;

збільшення вартості страховок для автомобілів з великим об'ємом двигуна;

зростання кількості підроблених полісів, придбаних на сторонніх сайтах, що призвело до посилення перевірок;

Ці ризики можуть зберегтися і наступного року, тому експерти радять оформляти поліс лише у перевірених постачальників. І найголовніше — перевіряти поліс на офіційному сайті МТСБУ.

Чого очікувати у 2026 році

Аналітики прогнозують кілька тенденцій:

Додаткове підвищення тарифів — через зростання вартості ремонту та страхових виплат в ЄС. Посилення контролю на кордонах, особливо при в'їзді до країн Шенгену. Розширення електронних стандартів, що зробить перевірку документів більш автоматизованою. Підвищення вимог до якості даних, щоб скоротити кількість спірних ситуацій при ДТП. Зростання популярності онлайн‑оформлення.

МТСБУ нагадує водіям, що поліс можна оформити лише у страхової компанії — повного члена МТСБУ або її представників.