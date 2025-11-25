Три ключові зміни в міжнародному страхуванні "Зелена карта": підсумки 2025 року та що очікувати у 2026 році

$42.370.10
Ексклюзив
10:00 • 13874 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 14593 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 23559 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 32976 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:26 • 27464 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 45744 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 70817 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 14:30 • 60706 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 51840 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 100181 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нічна ворожа атака на Київ: загинула людина, 7 пораненихPhoto25 листопада, 02:36 • 17364 перегляди
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo05:36 • 56807 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto07:40 • 30365 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі08:01 • 37813 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 25188 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 71961 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 90674 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 96912 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 25278 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 60840 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 62322 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 69776 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 79130 перегляди
Три ключові зміни в міжнародному страхуванні "Зелена карта": підсумки 2025 року та що очікувати у 2026 році

Київ • УНН

 • 134 перегляди

У 2025 році система міжнародного автострахування пройшла одразу кілька змін, які вплинули як на вартість полісів, так і на процес їх оформлення.

Три ключові зміни в міжнародному страхуванні "Зелена карта": підсумки 2025 року та що очікувати у 2026 році

Для українських водіїв, які подорожують до Європи, ці зміни стали особливо помітними, оскільки зріс попит на поїздки та збільшилася кількість страхових випадків на дорогах ЄС.

Погляньмо на короткий розбір ключових підсумків року та прогноз на 2026 рік.

Ключові зміни 2025 року

Зростання вартості поліса та перегляд тарифів

У 2025 році страхові компанії оновили тарифні моделі, враховуючи підвищення лімітів відповідальності, зростання середньої суми виплат та зміну цін на ремонт на території ЄС. Це призвело до відчутного подорожчання зеленої картки, особливо для популярних маршрутів — Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина.

Поліс набуває чинності не в день оформлення, а лише з 00:00 наступного дня після внесення запису до єдиної бази

Тобто оформити сьогодні і їхати сьогодні вже не можна. Це стосується й онлайн-оформлення: навіть якщо купили сьогодні — дія з наступного дня.

Перехід на покращені електронні формати

З 2025 року міжнародний страховий поліс "Зелена картка" офіційно визнається в цифровому форматі — наприклад, у вигляді PDF-файлу на смартфоні. Такий поліс має ту ж юридичну силу, що й паперовий. Це зручно, адже можна оформити та пред'явити страховку без зайвої паперової тяганини.

Однак у перехідний період експерти рекомендують все ж мати при собі роздруковану копію — на випадок, якщо в якійсь країні інспектор вимагатиме паперовий варіант або виникнуть технічні збої.

Чи стало оформлення зеленої картки швидшим та зручнішим

За підсумками цього року та даними сайту https://finance.ua/insurance/greencard процедура дійсно прискорилася. Більшість страховиків перейшли на автоматичне формування поліса одразу після оплати, без затримок та ручної перевірки. Для користувачів це означає:

  • відсутність необхідності відвідувати офіс;
    • миттєве отримання поліса на e‑mail;
      • можливість оформити страховку з будь-якої точки світу;
        • зменшення кількості помилок за рахунок перевірки заповнених даних онлайн.

          За даними МТСБУ, за І квартал 2025 року було оформлено 298 518 договорів, тому що ринок адаптувався до нових правил.

          Економія часу при оформленні

          Спрощений процес оформлення дозволив скоротити середній час, необхідний на купівлю поліса, з 30–50 хвилин до 7-10 хвилин.

          Цьому сприяли:

          • спрощений набір обов'язкових полів;
            • збереження даних для повторного оформлення;
              • інтеграція з платіжними системами;
                • можливість порівнювати пропозиції в одному інтерфейсі.

                  Для мандрівників це означає реальну економію часу перед поїздкою.

                  Проблемні моменти та ризики

                  Незважаючи на покращення, 2025 рік виявив кілька вразливостей:

                  • різниця у вимогах різних країн — у деяких з них інспектори, як і раніше, вимагають роздруковану версію;
                    • збільшення вартості страховок для автомобілів з великим об'ємом двигуна;
                      • зростання кількості підроблених полісів, придбаних на сторонніх сайтах, що призвело до посилення перевірок;

                        Ці ризики можуть зберегтися і наступного року, тому експерти радять оформляти поліс лише у перевірених постачальників. І найголовніше — перевіряти поліс на офіційному сайті МТСБУ.

                        Чого очікувати у 2026 році

                        Аналітики прогнозують кілька тенденцій:

                        1. Додаткове підвищення тарифів — через зростання вартості ремонту та страхових виплат в ЄС.
                          1. Посилення контролю на кордонах, особливо при в'їзді до країн Шенгену.
                            1. Розширення електронних стандартів, що зробить перевірку документів більш автоматизованою.
                              1. Підвищення вимог до якості даних, щоб скоротити кількість спірних ситуацій при ДТП.
                                1. Зростання популярності онлайн‑оформлення.

                                  МТСБУ нагадує водіям, що поліс можна оформити лише у страхової компанії — повного члена МТСБУ або її представників.

                                  Лілія Подоляк

                                  Новини Бізнесу