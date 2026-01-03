Миколаїв атакували дрони: щонайменше три вибухи
Київ • УНН
Миколаїв в ніч на 3 січня зазнав атаки ворожих дронів. У місті чутно вибухи, оголошено повітряну тривогу.
Миколаїв у ніч на суботу, 3 січня, опнився під ударом ворожих дронів. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, інформує УНН.
Деталі
За його словами, Миколаїв перебуває під загрозою атаки БпЛА.
Чутно вибух у Миколаєві! Загроза дронів!
Тим часом місцеві пабліки повідомили, що у Миколаєві лунають повторні вибухи.
Повітряну тривогу у Миколаївському районі оголосили о 00:30. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про дрони на Миколаїв у північну-західному напрямку.
Нагадаємо
Миколаїв у ніч на п'ятницю, 2 січня, опнився під ударом ворожих дронів.
Російські дрони атакували Одесу та Миколаїв: що відомо26.12.25, 08:40 • 3340 переглядiв