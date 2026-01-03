Миколаїв атакували дрони: щонайменше три вибухи

$42.170.18
49.550.24
ukenru
2 січня, 16:10 • 11988 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 19334 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 26515 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 40760 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 26972 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 62349 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 89538 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 64737 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 58581 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 196756 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.1м/с
81%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російське мвс повторно оголосило в розшук командира РДК Капустіна2 січня, 14:10 • 6814 перегляди
Через ракетний удар рф по Харкову є руйнування торгового центру: ДСНС показало нові кадри наслідківPhoto2 січня, 14:54 • 10129 перегляди
Зеленський анонсував зміну керівника ДПСУ: Дейнеко залишиться в системі МВС2 січня, 15:32 • 5430 перегляди
Прем'єрка Японії провела перемовини з Трампом та планує візит до США навесні2 січня, 15:48 • 5804 перегляди
Більшість регіонів України зіткнуться із відключеннями світла 3 січня2 січня, 16:02 • 9180 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 28370 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 47781 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 64150 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 196758 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 116149 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Олег Синєгубов
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Франція
Польща
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 37751 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 47704 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 47515 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 116149 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 45179 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Техніка
Фільм
Опалення

Миколаїв атакували дрони: щонайменше три вибухи

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Миколаїв в ніч на 3 січня зазнав атаки ворожих дронів. У місті чутно вибухи, оголошено повітряну тривогу.

Миколаїв атакували дрони: щонайменше три вибухи

Миколаїв у ніч на суботу, 3 січня, опнився під ударом ворожих дронів. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Миколаїв перебуває під загрозою атаки БпЛА.

Чутно вибух у Миколаєві! Загроза дронів!

- написав Сєнкевич у Telegram.

Тим часом місцеві пабліки повідомили, що у Миколаєві лунають повторні вибухи.

Повітряну тривогу у Миколаївському районі оголосили о 00:30. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про дрони на Миколаїв у північну-західному напрямку.

Нагадаємо

Миколаїв у ніч на п'ятницю, 2 січня, опнився під ударом ворожих дронів.

Російські дрони атакували Одесу та Миколаїв: що відомо26.12.25, 08:40 • 3340 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Миколаїв