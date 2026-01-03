$42.170.18
2 января, 16:10 • 11853 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 19013 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 26208 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 40342 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 26779 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 62197 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 89357 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 64670 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 58525 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 196561 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Николаев атаковали дроны: по меньшей мере три взрыва

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Николаев в ночь на 3 января подвергся атаке вражеских дронов. В городе слышны взрывы, объявлена воздушная тревога.

Николаев атаковали дроны: по меньшей мере три взрыва

Николаев в ночь на субботу, 3 января, оказался под ударом вражеских дронов. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, информирует УНН.

Подробности

По его словам, Николаев находится под угрозой атаки БпЛА.

Слышен взрыв в Николаеве! Угроза дронов!

- написал Сенкевич в Telegram.

Тем временем местные паблики сообщили, что в Николаеве раздаются повторные взрывы.

Воздушную тревогу в Николаевском районе объявили в 00:30. В Воздушных силах ВСУ сообщили о дронах на Николаев в северо-западном направлении.

Напомним

Николаев в ночь на пятницу, 2 января, оказался под ударом вражеских дронов.

