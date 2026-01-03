Николаев атаковали дроны: по меньшей мере три взрыва
Киев • УНН
Николаев в ночь на 3 января подвергся атаке вражеских дронов. В городе слышны взрывы, объявлена воздушная тревога.
Николаев в ночь на субботу, 3 января, оказался под ударом вражеских дронов. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, информирует УНН.
Подробности
По его словам, Николаев находится под угрозой атаки БпЛА.
Слышен взрыв в Николаеве! Угроза дронов!
Тем временем местные паблики сообщили, что в Николаеве раздаются повторные взрывы.
Воздушную тревогу в Николаевском районе объявили в 00:30. В Воздушных силах ВСУ сообщили о дронах на Николаев в северо-западном направлении.
Напомним
Николаев в ночь на пятницу, 2 января, оказался под ударом вражеских дронов.
Российские дроны атаковали Одессу и Николаев: что известно26.12.25, 08:40 • 3340 просмотров