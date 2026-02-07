СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101
Киев • УНН
Беспилотники СБУ нанесли удар по опытному заводу в тверской области, который производит компоненты ракетного топлива "децилин-М" для ракет Х-55 и Х-101. После попаданий на территории завода начался масштабный пожар.
Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по опытному заводу в поселке редкино тверской области. На этом объекте враг производит компоненты ракетного топлива "децилин-М" для ракет Х-55 и Х-101, а также топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина. Об этом передает УНН со ссылкой на источники.
Детали
Как отметил источник, после успешных попаданий беспилотников СБУ на территории завода начался масштабный пожар – над объектом поднимается столб черного дыма. Сервис FIRMS, который в режиме реального времени отслеживает пожары по всему миру, зафиксировал активное горение на территории предприятия.
Кстати, редкинский опытный завод находится под санкциями США, Великобритании и ряда других стран.
СБУ продолжает системные удары по ключевым объектам российского ВПК. Пораженный завод является важным звеном в создании крылатых ракет, которыми россия атакует Украину. Даже временная остановка его работы усложняет производство ракетного топлива и снижает возможности врага поддерживать интенсивность обстрелов наших городов
Дополнение
В местных властях заявили, что "7 февраля в 3:28 при падении БПЛА произошло возгорание на территории РОЗ в с. редкино. На ликвидации возгорания работали пожарные части конаковского округа и твери".
российские "СМИ" сообщают, что под атаку попал редкинский опытный завод, расположенный по адресу: пгт редкино ул. Заводская, 1. Видео снято примерно в 700 метрах от места взрыва. После попадания дронов на территорию предприятия там возникло несколько очагов возгорания.
Напомним
Силы обороны Украины в январе 2026 года нанесли удары по полигону "капустин яр" в астраханской области, где готовят баллистические ракеты. Часть зданий повреждена, один ангар существенно поражен.