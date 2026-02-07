$43.140.00
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Беспилотники СБУ нанесли удар по опытному заводу в тверской области, который производит компоненты ракетного топлива "децилин-М" для ракет Х-55 и Х-101. После попаданий на территории завода начался масштабный пожар.

СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по опытному заводу в поселке редкино тверской области. На этом объекте враг производит компоненты ракетного топлива "децилин-М" для ракет Х-55 и Х-101, а также топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина. Об этом передает УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как отметил источник, после успешных попаданий беспилотников СБУ на территории завода начался масштабный пожар – над объектом поднимается столб черного дыма. Сервис FIRMS, который в режиме реального времени отслеживает пожары по всему миру, зафиксировал активное горение на территории предприятия.

Кстати, редкинский опытный завод находится под санкциями США, Великобритании и ряда других стран.

СБУ продолжает системные удары по ключевым объектам российского ВПК. Пораженный завод является важным звеном в создании крылатых ракет, которыми россия атакует Украину. Даже временная остановка его работы усложняет производство ракетного топлива и снижает возможности врага поддерживать интенсивность обстрелов наших городов

- отметил источник.

Дополнение

В местных властях заявили, что "7 февраля в 3:28 при падении БПЛА произошло возгорание на территории РОЗ в с. редкино. На ликвидации возгорания работали пожарные части конаковского округа и твери".

российские "СМИ" сообщают, что под атаку попал редкинский опытный завод, расположенный по адресу: пгт редкино ул. Заводская, 1. Видео снято примерно в 700 метрах от места взрыва. После попадания дронов на территорию предприятия там возникло несколько очагов возгорания.

Напомним

Силы обороны Украины в январе 2026 года нанесли удары по полигону "капустин яр" в астраханской области, где готовят баллистические ракеты. Часть зданий повреждена, один ангар существенно поражен.

Павел Башинский

