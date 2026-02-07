СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101
Київ • УНН
Безпілотники СБУ завдали удару по дослідному заводу в тверській області, який виробляє компоненти ракетного пального "децилин-М" для ракет Х-55 і Х-101. Після влучань на території заводу розпочалася масштабна пожежа.
Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по дослідному заводу в селищі рєдкино тверської області. На цьому об’єкті ворог виготовляє компоненти ракетного пального "децилин-М" для ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину. Про це передає УНН з посиланням на джерела.
Деталі
Як зазначило джерело, після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа - над об’єктом підіймається стовп чорного диму. Сервіс FIRMS, який у режимі реального часу відстежує пожежі по всьому світу, зафіксував активне горіння на території підприємства.
До речі, рєдкинський дослідний завод перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших країн.
СБУ продовжує системні удари по ключових об’єктах російського ВПК. Уражений завод є важливою ланкою у створенні крилатих ракет, якими росія атакує Україну. Навіть тимчасова зупинка його роботи ускладнює виробництво ракетного пального та знижує можливості ворога підтримувати інтенсивність обстрілів наших міст
Доповнення
У місцевій владі заявили, що "7 лютого о 3:28 під час падіння БПЛА сталося загоряння на території РОЗ в с. рєдкино. На ліквідації загоряння працювали пожежні частини конаковського округу і твері".
російські "ЗМІ" повідомляють, що під атаку потрапив рєдкинський дослідний завод, розташований за адресою: смт рєдкино вул. Заводська, 1. Відео знято приблизно за 700 метрів від місця вибуху. Після попадання дронів на територію підприємства там виникло кілька осередків загоряння.
Нагадаємо
Сили оборони України у січні 2026 року завдали ударів по полігону "капустін яр" в астраханській області, де готують балістичні ракети. Частина будівель пошкоджена, один ангар суттєво уражений.