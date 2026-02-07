$43.140.00
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
06:00 • 10526 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 24373 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 38661 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 33717 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 28699 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 37190 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15379 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 37014 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18513 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Безпілотники СБУ завдали удару по дослідному заводу в тверській області, який виробляє компоненти ракетного пального "децилин-М" для ракет Х-55 і Х-101. Після влучань на території заводу розпочалася масштабна пожежа.

СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по дослідному заводу в селищі рєдкино тверської області. На цьому об’єкті ворог виготовляє компоненти ракетного пального "децилин-М" для ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину. Про це передає УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Як зазначило джерело, після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа - над об’єктом підіймається стовп чорного диму. Сервіс FIRMS, який у режимі реального часу відстежує пожежі по всьому світу, зафіксував активне горіння на території підприємства.

До речі, рєдкинський дослідний завод перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших країн.

СБУ продовжує системні удари по ключових об’єктах російського ВПК. Уражений завод є важливою ланкою у створенні крилатих ракет, якими росія атакує Україну. Навіть тимчасова зупинка його роботи ускладнює виробництво ракетного пального та знижує можливості ворога підтримувати інтенсивність обстрілів наших міст

- зазначило джерело.

Доповнення

У місцевій владі заявили, що "7 лютого о 3:28 під час падіння БПЛА сталося загоряння на території РОЗ в с. рєдкино. На ліквідації загоряння працювали пожежні частини конаковського округу і твері".

російські "ЗМІ" повідомляють, що під атаку потрапив рєдкинський дослідний завод, розташований за адресою: смт рєдкино вул. Заводська, 1. Відео знято приблизно за 700 метрів від місця вибуху. Після попадання дронів на територію підприємства там виникло кілька осередків загоряння.

Нагадаємо

Сили оборони України у січні 2026 року завдали ударів по полігону "капустін яр" в астраханській області, де готують балістичні ракети. Частина будівель пошкоджена, один ангар суттєво уражений.

Павло Башинський

