Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя

10:18 • 3882 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 10609 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 7832 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 10448 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 10109 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 8188 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 10660 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 18881 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 29488 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 22608 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Популярные новости
Мелания Трамп продолжает переговоры с путиным о возвращении депортированных украинских детей5 февраля, 03:05 • 5180 просмотра
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - ГенштабPhoto5 февраля, 04:49 • 5748 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto5 февраля, 05:01 • 12450 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto5 февраля, 05:37 • 13728 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto07:12 • 12292 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
10:05 • 10617 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 45543 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 75975 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 76237 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 115063 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Абу-Даби
Сумская область
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 132 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 23348 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 13248 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 13076 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 16119 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Певица INEYA, финалистка "Голоса страны", впервые обнародовала фото своей дочери Эммы, которой девять месяцев. Она также представила песню "Доченька", посвященную ребенку.

Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя

Украинская певица INEYA, получившая известность благодаря финалу 12-го сезона шоу "Голос страны", а также являвшаяся одной из участниц "SESTRA", сделала особый шаг в своей личной жизни — артистка впервые открыто показала лицо своей дочери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

В соцсетях исполнительница опубликовала серию теплых фотографий с маленькой девочкой. Среди них — кадры, сделанные сразу после рождения ребенка, а также моменты из повседневной жизни, которые демонстрируют, как менялась и подрастала малышка в течение первых девяти месяцев.

Вместе с этим INEYA впервые назвала имя дочери — девочку зовут Эмма. По словам артистки, решение поделиться такими интимными моментами имеет символическое значение. Именно в этот период она представила песню "Доня", которую создала как личное обращение к своему ребенку.

Композиция передает глубокие переживания, связанные с рождением ребенка, нежность первых месяцев материнства и безусловную любовь, которую сложно выразить словами. Певица призналась, что написала песню, когда ее дочери было всего два месяца, а весь ее мир тогда вращался вокруг маленькой Эммы.

Известно, что INEYA (Инесса Грицаенко) стала мамой 31 марта прошлого года. Она не скрывала радости материнства и регулярно делилась моментами с дочерью, однако сознательно воздерживалась от того, чтобы показывать ее лицо публично.

"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака03.02.26, 20:03 • 28517 просмотров

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
Музыкант
