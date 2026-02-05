Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя

Украинская певица INEYA, получившая известность благодаря финалу 12-го сезона шоу "Голос страны", а также являвшаяся одной из участниц "SESTRA", сделала особый шаг в своей личной жизни — артистка впервые открыто показала лицо своей дочери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

В соцсетях исполнительница опубликовала серию теплых фотографий с маленькой девочкой. Среди них — кадры, сделанные сразу после рождения ребенка, а также моменты из повседневной жизни, которые демонстрируют, как менялась и подрастала малышка в течение первых девяти месяцев.

Вместе с этим INEYA впервые назвала имя дочери — девочку зовут Эмма. По словам артистки, решение поделиться такими интимными моментами имеет символическое значение. Именно в этот период она представила песню "Доня", которую создала как личное обращение к своему ребенку.

Композиция передает глубокие переживания, связанные с рождением ребенка, нежность первых месяцев материнства и безусловную любовь, которую сложно выразить словами. Певица призналась, что написала песню, когда ее дочери было всего два месяца, а весь ее мир тогда вращался вокруг маленькой Эммы.

Известно, что INEYA (Инесса Грицаенко) стала мамой 31 марта прошлого года. Она не скрывала радости материнства и регулярно делилась моментами с дочерью, однако сознательно воздерживалась от того, чтобы показывать ее лицо публично.

"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака