Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’я

США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 10065 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 7230 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 10163 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 9748 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 7990 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 10591 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 18816 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 29387 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 22563 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Популярнi новини
Меланія Трамп продовжує переговори з путіним щодо повернення депортованих українських дітей5 лютого, 03:05 • 4902 перегляди
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - ГенштабPhoto5 лютого, 04:49 • 5442 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto5 лютого, 05:01 • 12269 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto5 лютого, 05:37 • 13546 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto07:12 • 12096 перегляди
Публікації
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 10065 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 45295 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 75748 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 76005 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 114874 перегляди
УНН Lite
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 30 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 23092 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 13136 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 12971 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 16013 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’я

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Співачка INEYA, фіналістка "Голосу країни", вперше оприлюднила фото своєї доньки Емми, якій дев'ять місяців. Вона також презентувала пісню "Доня", присвячену дитині.

Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’я

Українська співачка INEYA, яка здобула популярність завдяки фіналу 12-го сезону шоу "Голос країни", а також була однією зучасниць "SESTRA", зробила особливий крок у своєму особистому житті — артистка вперше відкрито показала обличчя своєї доньки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram знаменитості.

У соцмережах виконавиця оприлюднила серію теплих світлин із маленькою дівчинкою. Серед них — кадри, зроблені одразу після народження дитини, а також моменти з повсякденного життя, які демонструють, як змінювалася й підростала малеча протягом перших дев’яти місяців.

Разом із цим INEYA вперше назвала ім’я доньки — дівчинку звати Емма. За словами артистки, рішення поділитися такими інтимними моментами має символічне значення. Саме в цей період вона презентувала пісню "Доня", яку створила як особисте звернення до своєї дитини.

Композиція передає глибокі переживання, пов’язані з народженням дитини, ніжність перших місяців материнства та безумовну любов, яку складно висловити словами. Співачка зізналася, що написала пісню, коли її доньці було лише два місяці, а весь її світ тоді обертався навколо маленької Емми.

Відомо, що INEYA (Інесса Грицаєнко) стала мамою 31 березня минулого року. Вона не приховувала радості материнства й регулярно ділилася моментами з донькою, однак свідомо утримувалася від того, щоб показувати її обличчя публічно.

"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу03.02.26, 20:03 • 28511 переглядiв

Станіслав Кармазін

СуспільствоУНН Lite
