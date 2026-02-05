Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’я
Київ • УНН
Співачка INEYA, фіналістка "Голосу країни", вперше оприлюднила фото своєї доньки Емми, якій дев'ять місяців. Вона також презентувала пісню "Доня", присвячену дитині.
Українська співачка INEYA, яка здобула популярність завдяки фіналу 12-го сезону шоу "Голос країни", а також була однією зучасниць "SESTRA", зробила особливий крок у своєму особистому житті — артистка вперше відкрито показала обличчя своєї доньки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram знаменитості.
У соцмережах виконавиця оприлюднила серію теплих світлин із маленькою дівчинкою. Серед них — кадри, зроблені одразу після народження дитини, а також моменти з повсякденного життя, які демонструють, як змінювалася й підростала малеча протягом перших дев’яти місяців.
Разом із цим INEYA вперше назвала ім’я доньки — дівчинку звати Емма. За словами артистки, рішення поділитися такими інтимними моментами має символічне значення. Саме в цей період вона презентувала пісню "Доня", яку створила як особисте звернення до своєї дитини.
Композиція передає глибокі переживання, пов’язані з народженням дитини, ніжність перших місяців материнства та безумовну любов, яку складно висловити словами. Співачка зізналася, що написала пісню, коли її доньці було лише два місяці, а весь її світ тоді обертався навколо маленької Емми.
Відомо, що INEYA (Інесса Грицаєнко) стала мамою 31 березня минулого року. Вона не приховувала радості материнства й регулярно ділилася моментами з донькою, однак свідомо утримувалася від того, щоб показувати її обличчя публічно.
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу03.02.26, 20:03 • 28511 переглядiв