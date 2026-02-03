"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу

Українські ведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов святкують дев’яту річницю подружнього життя. З нагоди ювілею пара вирішила не обмежуватися лише привітаннями, а й поставила одне одному кількавеселих та подекуди навіть незручних запитань, передає УНН.

Так, Юрій зізнався, що його найбільше дратує "бардачність" Катерини, а ведуча у відповідь пожартувала про чоловічі зауваження щодо того самого безладу. Водночас зіркове подружжя наголосило, що у їхній сім’ї майже немає серйозних конфліктів.

Тема дітей також викликала усмішки. Горбунов зауважив, що у родині, мовляв, "мало дітей", а Осадча відповіла іронічно, натякнувши, що мріє про нові сімейні досягнення, але без збільшення родини.

Ведуча пригадала й підготовку до весілля, яка збіглася з очікуванням народження їхнього сина. "Дев’ять років шлюбу. Багато чи мало? Дев’ять років тому ми були безтурботні, чекали на Івана, який народиться за кілька тижнів і не підозрювали, які чекають на нас випробування. Зараз час, коли тримаєшся за рідних, в нашій родині — це ми одне в одного. З річницею нас! Далі більше (все, окрім дітей)", — написала Осадча в Instagram.

