16:50 • 4226 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 6480 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 5216 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 15567 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 23217 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 15235 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 23310 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 33619 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 31486 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 28736 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Катерина Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували дев'яту річницю шлюбу. Пара поділилася подробицями сімейного життя, включно з жартами про дітей та побутові моменти.

Українські ведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов святкують дев’яту річницю подружнього життя. З нагоди ювілею пара вирішила не обмежуватися лише привітаннями, а й поставила одне одному кількавеселих та подекуди навіть незручних запитань, передає УНН.

Так, Юрій зізнався, що його найбільше дратує "бардачність" Катерини, а ведуча у відповідь пожартувала про чоловічі зауваження щодо того самого безладу. Водночас зіркове подружжя наголосило, що у їхній сім’ї майже немає серйозних конфліктів.

Тема дітей також викликала усмішки. Горбунов зауважив, що у родині, мовляв, "мало дітей", а Осадча відповіла іронічно, натякнувши, що мріє про нові сімейні досягнення, але без збільшення родини.

Ведуча пригадала й підготовку до весілля, яка збіглася з очікуванням народження їхнього сина. "Дев’ять років шлюбу. Багато чи мало? Дев’ять років тому ми були безтурботні, чекали на Івана, який народиться за кілька тижнів і не підозрювали, які чекають на нас випробування. Зараз час, коли тримаєшся за рідних, в нашій родині — це ми одне в одного. З річницею нас! Далі більше (все, окрім дітей)",  — написала Осадча в Instagram.

Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років30.01.26, 13:39 • 25267 переглядiв

Станіслав Кармазін

СуспільствоУНН Lite
Соціальна мережа
Шлюб
Instagram