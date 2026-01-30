Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років

Американський актор і комік Роб Шнайдер, відомий українським глядачам за ролями у комедійних стрічках "Сам удома 2", "Ніндзя з Беверлі-Гіллз", "Тварина" та "50 перших поцілунків", офіційно розлучається зі своєю дружиною Патрісією Азаркоя Шнайдер після майже п’ятнадцяти років шлюбу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Page Six.

Деталі

З повідомлення ЗМІ випливає, що 8 грудня 2025 року Патрісія звернулася із заявою до сімейного суду округу Марікопа в штаті Аризона. У матеріалах справи зазначається, що шлюб сторін є "безповоротно зруйнованим", а можливість примирення виключена.

Документи про розірвання шлюбу Роб Шнайдер отримав 12 грудня. Після цього суд зобов’язав подружжя пройти обов’язковий курс для батьків. Уже 21 січня 2026 року було винесено конфіденційний судовий наказ, який остаточно врегульовує умови розлучення, зокрема питання опіки над дітьми, аліментів та фінансової підтримки.

Роб і Патрісія познайомилися у 2007 році під час роботи над телевізійним проєктом. У квітні 2011 року пара одружилася в Лос-Анджелесі. Тоді актор назвав день весілля "найщасливішим у своєму житті".

Раніше Патрісія неодноразово публічно зізнавалася чоловікові в коханні. Зокрема, у дописі з нагоди 10-ї річниці шлюбу вона писала:

"10 років і далі!!!! Ніхто не смішить мене більше, ніж ти, мій чоловіче. Дякую тобі за наших прекрасних дітей".

Окрім двох доньок від Патрісії, 62-річний Роб Шнайдер має ще одну дитину - 36-річну співачку Елль Кінг від попереднього шлюбу з Лондон Кінг. Їхні стосунки тривалий час залишаються напруженими. У 2024 році Елль Кінг заявляла, що в дитинстві батько відправляв її до "табору для схуднення", назвавши цей досвід токсичним.

Сам актор публічно визнав свої помилки та звернувся до доньки зі словами:

"Я хочу сказати своїй доньці Елль, що люблю її і шкодую, що у свої 20 років не був тим батьком, якого вона потребувала".

