Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років

$42.850.08
51.240.01
ukenru
11:34 • 284 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 4148 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 12355 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 21506 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 29457 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 36405 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 58323 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 43680 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 32994 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 61352 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5.1м/с
81%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 10990 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 30077 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg05:47 • 34901 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 23546 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 9256 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 61346 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 48185 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 50885 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 110827 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 138793 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 74 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 1848 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 27426 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 27744 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 50296 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Опалення
Золото

Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Американський актор Роб Шнайдер офіційно розлучається з Патрісією Азаркоя Шнайдер після майже 15 років шлюбу. Суд зобов'язав подружжя пройти курс для батьків, а 21 січня 2026 року винесено конфіденційний судовий наказ про умови розлучення.

Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років

Американський актор і комік Роб Шнайдер, відомий українським глядачам за ролями у комедійних стрічках "Сам удома 2", "Ніндзя з Беверлі-Гіллз", "Тварина" та "50 перших поцілунків", офіційно розлучається зі своєю дружиною Патрісією Азаркоя Шнайдер після майже п’ятнадцяти років шлюбу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Page Six.

Деталі

З повідомлення ЗМІ  випливає, що 8 грудня 2025 року Патрісія звернулася із заявою до сімейного суду округу Марікопа в штаті Аризона. У матеріалах справи зазначається, що шлюб сторін є "безповоротно зруйнованим", а можливість примирення виключена.

Документи про розірвання шлюбу Роб Шнайдер отримав 12 грудня. Після цього суд зобов’язав подружжя пройти обов’язковий курс для батьків. Уже 21 січня 2026 року було винесено конфіденційний судовий наказ, який остаточно врегульовує умови розлучення, зокрема питання опіки над дітьми, аліментів та фінансової підтримки.

Роб і Патрісія познайомилися у 2007 році під час роботи над телевізійним проєктом. У квітні 2011 року пара одружилася в Лос-Анджелесі. Тоді актор назвав день весілля "найщасливішим у своєму житті".

Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27.01.26, 19:26 • 71033 перегляди

Раніше Патрісія неодноразово публічно зізнавалася чоловікові в коханні. Зокрема, у дописі з нагоди 10-ї річниці шлюбу вона писала:

"10 років і далі!!!! Ніхто не смішить мене більше, ніж ти, мій чоловіче. Дякую тобі за наших прекрасних дітей".

Окрім двох доньок від Патрісії, 62-річний Роб Шнайдер має ще одну дитину - 36-річну співачку Елль Кінг від попереднього шлюбу з Лондон Кінг. Їхні стосунки тривалий час залишаються напруженими. У 2024 році Елль Кінг заявляла, що в дитинстві батько відправляв її до "табору для схуднення", назвавши цей досвід токсичним.

Сам актор публічно визнав свої помилки та звернувся до доньки зі словами:

"Я хочу сказати своїй доньці Елль, що люблю її і шкодую, що у свої 20 років не був тим батьком, якого вона потребувала".

Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20.01.26, 19:49 • 27133 перегляди

Станіслав Кармазін

Новини СвітуУНН Lite
Музикант
Фільм
Шлюб
Аризона
Лос-Анджелес