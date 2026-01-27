$43.130.01
Ексклюзив
16:28
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Вікторія Бекхем отримала почесне звання кавалера Національного ордена мистецтв і літератури у Парижі. Її підтримали чоловік Девід та діти Круз, Ромео і Гарпер, тоді як старший син Бруклін відсутній на церемонії.

Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту

У Парижі дизайнерка Вікторія Бекхем отримала почесне звання кавалера Національного ордена мистецтв і літератури. На церемонії вручення почесної нагороди Chevalier de l’Ordre des Arts. Підтримати її на заході в Міністерстві культури Франції прибули зірковий чоловік Девід Бекхем і троє дітей — Круз, Ромео та донька Гарпер. Про це повідомляє УНН з посиланням на авторитетне видання Hello Magazine.

Отож, напередодні заходу молодші сини зіркової пари опублікували відео й дописи з Парижа, які користувачі соцмереж пов’язали з напруженими стосунками в родині. Зокрема, увагу привернула публікація Круза Бекхема з неоднозначним підписом, що з’явилася на тлі конфлікту зі старшим братом Брукліном.

"Уявіть, що хтось ненавидить, а ми тут просто такі" - написав Круз.

Після церемонії Ромео та Круз публічно привітали матір у соцмережах, а Девід Бекхем наголосив, що ця нагорода є цілком заслуженим визнанням її внеску у світ культури та моди. Серед відомих лауреатів ордена - Джордж Клуні, Тім Бертон і Кайлі Міноуг.

Водночас родина Бекхемів утримується від коментарів щодо заяв Брукліна Бекхема, який раніше повідомив про розрив стосунків із батьками та звинуватив їх у надмірному контролі. Жодної офіційної відповіді з боку родини наразі не пролунало.

На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20.01.26, 19:16 • 31410 переглядiв

Станіслав Кармазін

Новини СвітуУНН Lite
Тім Бертон
Девід Бекхем
Соціальна мережа
Шлюб
Париж