Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту

У Парижі дизайнерка Вікторія Бекхем отримала почесне звання кавалера Національного ордена мистецтв і літератури. На церемонії вручення почесної нагороди Chevalier de l’Ordre des Arts. Підтримати її на заході в Міністерстві культури Франції прибули зірковий чоловік Девід Бекхем і троє дітей — Круз, Ромео та донька Гарпер. Про це повідомляє УНН з посиланням на авторитетне видання Hello Magazine.

Отож, напередодні заходу молодші сини зіркової пари опублікували відео й дописи з Парижа, які користувачі соцмереж пов’язали з напруженими стосунками в родині. Зокрема, увагу привернула публікація Круза Бекхема з неоднозначним підписом, що з’явилася на тлі конфлікту зі старшим братом Брукліном.

"Уявіть, що хтось ненавидить, а ми тут просто такі" - написав Круз.

Після церемонії Ромео та Круз публічно привітали матір у соцмережах, а Девід Бекхем наголосив, що ця нагорода є цілком заслуженим визнанням її внеску у світ культури та моди. Серед відомих лауреатів ордена - Джордж Клуні, Тім Бертон і Кайлі Міноуг.

Водночас родина Бекхемів утримується від коментарів щодо заяв Брукліна Бекхема, який раніше повідомив про розрив стосунків із батьками та звинуватив їх у надмірному контролі. Жодної офіційної відповіді з боку родини наразі не пролунало.

