На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей

Колишній гравець збірної Англії з футболу Девід Бекхем уперше публічно висловився на тлі гучного конфлікту зі старшим сином Брукліном, який фактично заявив про розрив стосунків із батьками та повідомив, як вони втручалися у його життя. Отож, прямо сімейну ситуацію спортсмен не коментував, однак торкнувся теми виховання дітей та впливу соціальних мереж, пише УНН.

Бекхем став гостем програми Squawk Box на телеканалі CNBC, де говорив про сучасні цифрові платформи та їхній вплив на психічне здоров’я. За його словами, соцмережі мають подвійний характер і можуть нести як користь, так і ризики, особливо для дітей.

Я завжди говорив про соціальні мережі та їхню силу як у хорошому, так і в поганому світлі. Те, до чого діти мають доступ сьогодні, може бути небезпечним. Але те, що я особисто виявив, особливо з моїми дітьми, також, що я використовую це з правильних причин. Я зміг використовувати свою платформу та своїх підписників для ЮНІСЕФ. І це був найкращий інструмент, щоб інформувати людей про те, що відбувається у світі для дітей - зазначив ексфутболіст.

Також 50-річний Бекхем висловився про досвід батьківства, наголосивши, що процес дорослішання неможливий без помилок. За його словами, саме через них діти отримують важливі життєві уроки.

Вони роблять помилки, але дітям дозволено робити помилки. Так вони вчаться. Саме цього я намагаюся навчити своїх дітей. Іноді доводиться дозволяти їм також робити ці помилки - сказав Девід.

Девіда Бекхема посвятили у лицарі