15:45 • 7630 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 11138 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 20083 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 16280 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 24020 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 23019 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 23190 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21314 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17801 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 37658 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Девід Бекхем прокоментував виховання дітей та вплив соцмереж після конфлікту зі старшим сином. Він наголосив, що діти мають право на помилки, оскільки це частина їхнього навчання.

На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей

Колишній гравець збірної Англії з футболу Девід Бекхем уперше публічно висловився на тлі гучного конфлікту зі старшим сином Брукліном, який фактично заявив про розрив стосунків із батьками та повідомив, як вони втручалися у його життя. Отож, прямо сімейну ситуацію спортсмен не коментував, однак торкнувся теми виховання дітей та впливу соціальних мереж,  пише УНН.

Бекхем став гостем програми Squawk Box на телеканалі CNBC, де говорив про сучасні цифрові платформи та їхній вплив на психічне здоров’я. За його словами, соцмережі мають подвійний характер і можуть нести як користь, так і ризики, особливо для дітей.

Я завжди говорив про соціальні мережі та їхню силу як у хорошому, так і в поганому світлі. Те, до чого діти мають доступ сьогодні, може бути небезпечним. Але те, що я особисто виявив, особливо з моїми дітьми, також, що я використовую це з правильних причин. Я зміг використовувати свою платформу та своїх підписників для ЮНІСЕФ. І це був найкращий інструмент, щоб інформувати людей про те, що відбувається у світі для дітей

- зазначив ексфутболіст.

Також 50-річний Бекхем висловився про досвід батьківства, наголосивши, що процес дорослішання неможливий без помилок. За його словами, саме через них діти отримують важливі життєві уроки.

Вони роблять помилки, але дітям дозволено робити помилки. Так вони вчаться. Саме цього я намагаюся навчити своїх дітей. Іноді доводиться дозволяти їм також робити ці помилки

- сказав Девід.

Девіда Бекхема посвятили у лицарі04.11.25, 16:20 • 3123 перегляди

Станіслав Кармазін

