На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей

Бывший игрок сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм впервые публично высказался на фоне громкого конфликта со старшим сыном Бруклином, который фактически заявил о разрыве отношений с родителями и сообщил, как они вмешивались в его жизнь. Итак, напрямую семейную ситуацию спортсмен не комментировал, однако затронул тему воспитания детей и влияния социальных сетей, пишет УНН.

Бекхэм стал гостем программы Squawk Box на телеканале CNBC, где говорил о современных цифровых платформах и их влиянии на психическое здоровье. По его словам, соцсети имеют двойственный характер и могут нести как пользу, так и риски, особенно для детей.

Я всегда говорил о социальных сетях и их силе как в хорошем, так и в плохом свете. То, к чему дети имеют доступ сегодня, может быть опасно. Но то, что я лично обнаружил, особенно с моими детьми, также, что я использую это по правильным причинам. Я смог использовать свою платформу и своих подписчиков для ЮНИСЕФ. И это был лучший инструмент, чтобы информировать людей о том, что происходит в мире для детей - отметил экс-футболист.

Также 50-летний Бекхэм высказался об опыте отцовства, подчеркнув, что процесс взросления невозможен без ошибок. По его словам, именно через них дети получают важные жизненные уроки.

Они совершают ошибки, но детям разрешено совершать ошибки. Так они учатся. Именно этому я стараюсь научить своих детей. Иногда приходится позволять им также совершать эти ошибки - сказал Дэвид.

Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари