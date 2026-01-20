$43.180.08
15:45 • 8582 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 11636 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 20797 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 16705 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 24392 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 23220 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 23398 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21379 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17847 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 37735 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Дэвид Бекхэм прокомментировал воспитание детей и влияние соцсетей после конфликта со старшим сыном. Он подчеркнул, что дети имеют право на ошибки, поскольку это часть их обучения.

На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей

Бывший игрок сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм впервые публично высказался на фоне громкого конфликта со старшим сыном Бруклином, который фактически заявил о разрыве отношений с родителями и сообщил, как они вмешивались в его жизнь. Итак, напрямую семейную ситуацию спортсмен не комментировал, однако затронул тему воспитания детей и влияния социальных сетей, пишет УНН.

Бекхэм стал гостем программы Squawk Box на телеканале CNBC, где говорил о современных цифровых платформах и их влиянии на психическое здоровье. По его словам, соцсети имеют двойственный характер и могут нести как пользу, так и риски, особенно для детей.

Я всегда говорил о социальных сетях и их силе как в хорошем, так и в плохом свете. То, к чему дети имеют доступ сегодня, может быть опасно. Но то, что я лично обнаружил, особенно с моими детьми, также, что я использую это по правильным причинам. Я смог использовать свою платформу и своих подписчиков для ЮНИСЕФ. И это был лучший инструмент, чтобы информировать людей о том, что происходит в мире для детей

- отметил экс-футболист.

Также 50-летний Бекхэм высказался об опыте отцовства, подчеркнув, что процесс взросления невозможен без ошибок. По его словам, именно через них дети получают важные жизненные уроки.

Они совершают ошибки, но детям разрешено совершать ошибки. Так они учатся. Именно этому я стараюсь научить своих детей. Иногда приходится позволять им также совершать эти ошибки

- сказал Дэвид.

Станислав Кармазин

Станислав Кармазин

Новости МираУНН Lite
Дэвид Бекхэм
Социальная сеть
ЮНИСЕФ