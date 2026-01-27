Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта

В Париже дизайнер Виктория Бекхэм получила почетное звание кавалера Национального ордена искусств и литературы. На церемонии вручения почетной награды Chevalier de l’Ordre des Arts. Поддержать ее на мероприятии в Министерстве культуры Франции прибыли звездный муж Дэвид Бекхэм и трое детей — Круз, Ромео и дочь Харпер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на авторитетное издание Hello Magazine.

Итак, накануне мероприятия младшие сыновья звездной пары опубликовали видео и посты из Парижа, которые пользователи соцсетей связали с напряженными отношениями в семье. В частности, внимание привлекла публикация Круза Бекхэма с неоднозначной подписью, появившаяся на фоне конфликта со старшим братом Бруклином.

"Представьте, что кто-то ненавидит, а мы здесь просто такие" - написал Круз.

После церемонии Ромео и Круз публично поздравили мать в соцсетях, а Дэвид Бекхэм подчеркнул, что эта награда является вполне заслуженным признанием ее вклада в мир культуры и моды. Среди известных лауреатов ордена - Джордж Клуни, Тим Бертон и Кайли Миноуг.

В то же время семья Бекхэмов воздерживается от комментариев относительно заявлений Бруклина Бекхэма, который ранее сообщил о разрыве отношений с родителями и обвинил их в чрезмерном контроле. Никакого официального ответа со стороны семьи пока не прозвучало.

