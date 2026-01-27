$43.130.01
Эксклюзив
16:28 • 2706 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 4326 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 13488 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 13128 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 26804 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 19299 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 15581 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 26548 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 26498 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 17357 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Виктория Бекхэм получила почетное звание кавалера Национального ордена искусств и литературы в Париже. Ее поддержали муж Дэвид и дети Круз, Ромео и Харпер, тогда как старший сын Бруклин отсутствовал на церемонии.

Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта

В Париже дизайнер Виктория Бекхэм получила почетное звание кавалера Национального ордена искусств и литературы. На церемонии вручения почетной награды Chevalier de l’Ordre des Arts. Поддержать ее на мероприятии в Министерстве культуры Франции прибыли звездный муж Дэвид Бекхэм и трое детей — Круз, Ромео и дочь Харпер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на авторитетное издание Hello Magazine.

Итак, накануне мероприятия младшие сыновья звездной пары опубликовали видео и посты из Парижа, которые пользователи соцсетей связали с напряженными отношениями в семье. В частности, внимание привлекла публикация Круза Бекхэма с неоднозначной подписью, появившаяся на фоне конфликта со старшим братом Бруклином.

"Представьте, что кто-то ненавидит, а мы здесь просто такие" - написал Круз.

После церемонии Ромео и Круз публично поздравили мать в соцсетях, а Дэвид Бекхэм подчеркнул, что эта награда является вполне заслуженным признанием ее вклада в мир культуры и моды. Среди известных лауреатов ордена - Джордж Клуни, Тим Бертон и Кайли Миноуг.

В то же время семья Бекхэмов воздерживается от комментариев относительно заявлений Бруклина Бекхэма, который ранее сообщил о разрыве отношений с родителями и обвинил их в чрезмерном контроле. Никакого официального ответа со стороны семьи пока не прозвучало.

Станислав Кармазин

Новости МираУНН Lite
Тим Бёртон
Дэвид Бекхэм
Социальная сеть
Брак
Париж