Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет

Американский актер и комик Роб Шнайдер, известный украинским зрителям по ролям в комедийных лентах "Один дома 2", "Ниндзя из Беверли-Хиллз", "Животное" и "50 первых поцелуев", официально разводится со своей женой Патрисией Азаркоя Шнайдер после почти пятнадцати лет брака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Page Six.

Детали

Из сообщения СМИ следует, что 8 декабря 2025 года Патрисия обратилась с заявлением в семейный суд округа Марикопа в штате Аризона. В материалах дела отмечается, что брак сторон является "безвозвратно разрушенным", а возможность примирения исключена.

Документы о расторжении брака Роб Шнайдер получил 12 декабря. После этого суд обязал супругов пройти обязательный курс для родителей. Уже 21 января 2026 года был вынесен конфиденциальный судебный приказ, который окончательно урегулирует условия развода, в частности вопросы опеки над детьми, алиментов и финансовой поддержки.

Роб и Патрисия познакомились в 2007 году во время работы над телевизионным проектом. В апреле 2011 года пара поженилась в Лос-Анджелесе. Тогда актер назвал день свадьбы "самым счастливым в своей жизни".

Ранее Патрисия неоднократно публично признавалась мужу в любви. В частности, в сообщении по случаю 10-й годовщины брака она писала:

"10 лет и дальше!!!! Никто не смешит меня больше, чем ты, мой муж. Спасибо тебе за наших прекрасных детей".

Помимо двух дочерей от Патрисии, 62-летний Роб Шнайдер имеет еще одного ребенка - 36-летнюю певицу Элль Кинг от предыдущего брака с Лондон Кинг. Их отношения долгое время остаются напряженными. В 2024 году Элль Кинг заявляла, что в детстве отец отправлял ее в "лагерь для похудения", назвав этот опыт токсичным.

Сам актер публично признал свои ошибки и обратился к дочери со словами:

"Я хочу сказать своей дочери Элль, что люблю ее и сожалею, что в свои 20 лет не был тем отцом, в котором она нуждалась".

