Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях

В медиапространстве появились предположения относительно состояния отношений Милы Кунис и Эштона Кутчера. По данным источников из близкого окружения пары, супруги переживают непростой период, обусловленный несовместимостью ежедневных приоритетов и образа жизни. В частности, об этом написало издание Radar Online, пишет УНН.

Детали

47-летний Кутчер в последнее время значительную часть времени уделяет бизнесу. Речь идет не только об участии в кинопроектах, но и о деятельности в сфере инвестиций и корпоративного управления. По словам инсайдеров, такой график ограничивает его возможности для семейного общения и поддержки друзей.

Мила Кунис в это время продолжает работу в кино, ведет собственные проекты и не планирует менять образ жизни или место жительства. Источники отмечают, что супруги сейчас движутся в параллельных направлениях, которые все реже пересекаются. Он сосредоточен на деловых встречах и стратегических решениях, она — на творческих планах и профессиональных обязанностях.

Инсайдер добавляет, что именно эта разница создает напряжение в браке. Супруги воспитывают двоих детей, дочь и сына, и на данный момент не делали публичных заявлений относительно личных вопросов.

СМИ продолжают следить за развитием ситуации, однако официального подтверждения каких-либо проблем в браке от Кунис и Кутчера пока нет.

