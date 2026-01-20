Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:45 • 10664 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 13048 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 22807 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 17891 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 25358 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 23621 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 23766 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21473 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17928 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 37896 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища20 января, 10:30 • 14053 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 25522 просмотра
Тина Кароль извинилась перед украинцами после волны обсуждений песни о свете и теплеPhotoVideo13:02 • 4134 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 6284 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 8346 просмотра
публикации
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией15:45 • 10670 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность13:28 • 22813 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 25618 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 41539 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 72632 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Андрей Сибига
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Гренландия
Соединённые Штаты
Европа
Давос
Реклама
УНН Lite
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях17:49 • 282 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей17:16 • 1472 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 2058 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 8500 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 6416 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк

Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях

Киев • УНН

 • 278 просмотра

СМИ сообщают о возможных проблемах в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера. Причиной называют разницу в приоритетах и образе жизни супругов.

Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях

В медиапространстве появились предположения относительно состояния отношений Милы Кунис и Эштона Кутчера. По данным источников из близкого окружения пары, супруги переживают непростой период, обусловленный несовместимостью ежедневных приоритетов и образа жизни. В частности, об этом написало издание Radar Online, пишет УНН.

Детали

47-летний Кутчер в последнее время значительную часть времени уделяет бизнесу. Речь идет не только об участии в кинопроектах, но и о деятельности в сфере инвестиций и корпоративного управления. По словам инсайдеров, такой график ограничивает его возможности для семейного общения и поддержки друзей.

Мила Кунис в это время продолжает работу в кино, ведет собственные проекты и не планирует менять образ жизни или место жительства. Источники отмечают, что супруги сейчас движутся в параллельных направлениях, которые все реже пересекаются. Он сосредоточен на деловых встречах и стратегических решениях, она — на творческих планах и профессиональных обязанностях.

Инсайдер добавляет, что именно эта разница создает напряжение в браке. Супруги воспитывают двоих детей, дочь и сына, и на данный момент не делали публичных заявлений относительно личных вопросов.

СМИ продолжают следить за развитием ситуации, однако официального подтверждения каких-либо проблем в браке от Кунис и Кутчера пока нет.

На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20.01.26, 19:16 • 1470 просмотров

Станислав Кармазин

Новости МираУНН Lite
Фильм
Брак