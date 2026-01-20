Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках

$43.180.08
15:45
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища20 січня, 10:30
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57
Тіна Кароль вибачилася перед українцями після хвилі обговорень пісні про світло і тепло13:02
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026 14:39
Публікації
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 15:45
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропорту20 січня, 07:20
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58
УНН Lite
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках17:49
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей17:16
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount16:21
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026 14:39
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках

Київ • УНН

 • 28 перегляди

ЗМІ повідомляють про можливі проблеми у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера. Причиною називають різницю в пріоритетах та способі життя подружжя.

Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках

У медіапросторі з’явилися припущення щодо стану стосунків Міли Куніс і Ештона Кутчера. За даними джерел із близького оточення пари, подружжя переживає непростий період, зумовлений несумісністю щоденних пріоритетів і способу життя. Зокрема, про це написало видання Radar Online, пише УНН.

Деталі

47‑річний Кутчер останнім часом значну частину часу приділяє бізнесу. Йдеться не лише про участь у кінопроєктах, а й про діяльність у сфері інвестицій та корпоративного управління. За словами інсайдерів, такий графік обмежує його можливості для сімейного спілкування та підтримки друзів.

Міла Куніс у цей час продовжує роботу у кіно, веде власні проєкти і не планує змінювати спосіб життя або місце проживання. Джерела зазначають, що подружжя зараз рухається в паралельних напрямках, які дедалі рідше перетинаються. Він зосереджений на ділових зустрічах і стратегічних рішеннях, вона - на творчих планах та професійних обов’язках.

Інсайдер додає, що саме ця різниця створює напруження у шлюбі. Подружжя виховує двох дітей, доньку та сина, і на даний момент не робило публічних заяв щодо особистих питань.

ЗМІ продовжують стежити за розвитком ситуації, проте офіційного підтвердження будь-яких проблем у шлюбі від Куніс і Кутчера поки немає.

Станіслав Кармазін

