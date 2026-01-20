Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках

У медіапросторі з’явилися припущення щодо стану стосунків Міли Куніс і Ештона Кутчера. За даними джерел із близького оточення пари, подружжя переживає непростий період, зумовлений несумісністю щоденних пріоритетів і способу життя. Зокрема, про це написало видання Radar Online, пише УНН.

Деталі

47‑річний Кутчер останнім часом значну частину часу приділяє бізнесу. Йдеться не лише про участь у кінопроєктах, а й про діяльність у сфері інвестицій та корпоративного управління. За словами інсайдерів, такий графік обмежує його можливості для сімейного спілкування та підтримки друзів.

Міла Куніс у цей час продовжує роботу у кіно, веде власні проєкти і не планує змінювати спосіб життя або місце проживання. Джерела зазначають, що подружжя зараз рухається в паралельних напрямках, які дедалі рідше перетинаються. Він зосереджений на ділових зустрічах і стратегічних рішеннях, вона - на творчих планах та професійних обов’язках.

Інсайдер додає, що саме ця різниця створює напруження у шлюбі. Подружжя виховує двох дітей, доньку та сина, і на даний момент не робило публічних заяв щодо особистих питань.

ЗМІ продовжують стежити за розвитком ситуації, проте офіційного підтвердження будь-яких проблем у шлюбі від Куніс і Кутчера поки немає.

