"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака

Украинские ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов празднуют девятую годовщину супружеской жизни. По случаю юбилея пара решила не ограничиваться только поздравлениями, но и задала друг другу несколько веселых и порой даже неудобных вопросов, передает УНН.

Так, Юрий признался, что его больше всего раздражает "бардачность" Екатерины, а ведущая в ответ пошутила о мужских замечаниях по поводу того же беспорядка. В то же время звездные супруги подчеркнули, что в их семье почти нет серьезных конфликтов.

Тема детей также вызвала улыбки. Горбунов заметил, что в семье, мол, "мало детей", а Осадчая ответила иронично, намекнув, что мечтает о новых семейных достижениях, но без увеличения семьи.

Ведущая вспомнила и подготовку к свадьбе, которая совпала с ожиданием рождения их сына. "Девять лет брака. Много или мало? Девять лет назад мы были беззаботны, ждали Ивана, который родится через несколько недель и не подозревали, какие ждут нас испытания. Сейчас время, когда держишься за родных, в нашей семье — это мы друг у друга. С годовщиной нас! Дальше больше (все, кроме детей)", — написала Осадчая в Instagram.

