Из-за ночной атаки рф атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации - Укрэнерго
Киев • УНН
В результате массированного удара дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям атомные электростанции снизили мощность. Это привело к увеличению объема отключений электроэнергии по всей Украине.
Этой ночью был нанесен массированный удар дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ, в результате чего атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.
Подробности
Враг нанес массированный удар дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ. В результате атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Из-за значительных повреждений балансировка энергосистемы осуществляется путем привлечения импорта электрической энергии и применения мер по ограничению
Сообщается, что по команде НЭК "Укрэнерго" - вынужденно увеличен объем отключений. В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Главная причина - последствия массированной атаки на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.
Напомним
Этой ночью под ударом армии РФ оказались подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС. По всей территории Украины применено 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях - специальные графики аварийных отключений.