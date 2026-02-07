Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго

$43.140.00
Ексклюзив
06:00 • 6058 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 19394 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 34187 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 29262 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 25587 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 32978 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 14660 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 33894 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18356 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20900 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Популярнi новини
Волинська область зазнала атаки, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА6 лютого, 22:31 • 15247 перегляди
137 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті6 лютого, 23:36 • 6802 перегляди
"Пекельні санкції": Стефанчук у США обговорив з Гремом і Блюменталем засоби впливу на рфPhoto7 лютого, 00:38 • 13844 перегляди
Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині04:07 • 6720 перегляди
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України04:30 • 16943 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 4914 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 31998 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 44116 перегляди
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 8938 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 23653 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 26279 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 35379 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 38461 перегляди
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Внаслідок масованого удару дронами та ракетами по підстанціях і повітряних лініях атомні електростанції знизили потужність. Це призвело до збільшення обсягу відключень електроенергії по всій Україні.

Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго

Цієї ночі завдавав масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ, внаслідок чого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

Деталі

Ворог завдавав масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ. Внаслідок чого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Через значні пошкодження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту електричної енергії та застосування заходів з обмеження

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за командою НЕК "Укренерго" - вимушено збільшений обсяг відключень. У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Головна причина - наслідки масованої атаки на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії.

Нагадаємо

Цієї ночі під ударом армії рф опинилися підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС. По всій території України застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях - спеціальні графіки аварійних відключень.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна