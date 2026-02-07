Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго
Київ • УНН
Внаслідок масованого удару дронами та ракетами по підстанціях і повітряних лініях атомні електростанції знизили потужність. Це призвело до збільшення обсягу відключень електроенергії по всій Україні.
Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.
Деталі
Ворог завдавав масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ. Внаслідок чого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Через значні пошкодження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту електричної енергії та застосування заходів з обмеження
Повідомляється, що за командою НЕК "Укренерго" - вимушено збільшений обсяг відключень. У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Головна причина - наслідки масованої атаки на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії.
Нагадаємо
Цієї ночі під ударом армії рф опинилися підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС. По всій території України застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях - спеціальні графіки аварійних відключень.