Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
11:00 • 968 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 5424 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 11033 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 46475 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 46196 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 36797 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 49351 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 90005 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 34580 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31384 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.5м/с
74%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Финляндия предоставляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро6 февраля, 01:19 • 13612 просмотра
До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP6 февраля, 01:53 • 15974 просмотра
В Колумбии обстреляли кортеж сенатора: погибли охранники6 февраля, 02:28 • 7494 просмотра
Спасатели показали эвакуацию 9 человек из Дружковки в Донецкой областиVideo6 февраля, 03:01 • 5206 просмотра
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров6 февраля, 04:30 • 14995 просмотра
публикации
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 12 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 968 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 23822 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 46475 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 90005 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Богдан Хмельницкий
Илон Маск
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Оман
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 14930 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 17980 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 27274 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 30634 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 65058 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Социальная сеть
Золото
Дипломатка

Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex

Киев • УНН

 • 16 просмотра

За фасадом скандальной клиники Odrex скрывается история, связанная с игорным бизнесом, офшорами и связями с Россией. А ключевые владельцы, ранее стоявшие за изготовлением игровых автоматов и зарабатывавшие на лудомании, теперь управляют медицинским учреждением, где цена ошибки – человеческая жизнь.

Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex

Скандальная частная клиника Odrex строит имидж современного медицинского учреждения европейского образца. В то же время за ее фасадом все отчетливее просматривается совсем другая история – с игорным бизнесом, офшорами, фирмами-прокладками и связями с Россией. Кем на самом деле являются люди, стоящие за клиникой "Одрекс", как деньги из азартных игр трансформировались в медицинский бизнес и какое место в этой истории занимает Россия, читайте в материале УНН.

От игровых автоматов до "медицины": история бренда Odrex

История бренда Odrex началась задолго до того, как это название появилось на фасаде частной клиники. Компания с аналогичным названием была зарегистрирована в Одессе еще в 1997 году. Формально для производства, фактически – она занималась ввозом и ремонтом б/у игровых автоматов.

Позже бизнес под названием Odrex переквалифицировался с ремонта подержанных "одноруких бандитов", завезенных из-за границы, на изготовление игровых автоматов, игровых столов и рулеток в промышленных масштабах. Речь шла уже не о десятках, а о тысячах единиц продукции в год – часть из которых экспортировалась за пределы Украины.

Компания была зарегистрирована в Одессе на улице Розкидайловской – по тому же адресу, где и сегодня "прописаны" юридические лица, связанные с деятельностью скандальной клиники Odrex.

Совладельцами игорного бизнеса на разных этапах были Тигран Арутюнян, Леонид Кучук и Ирина Зайкова – люди, которые впоследствии появятся уже в совершенно другой роли: как ключевые фигуры проекта под названием "Медицинский дом".

"Невада": мост между Odrex и Россией

В 2001 году бизнес вышел на новый уровень. Арутюнян и Кучук основали компанию "Невада", которая занималась управлением собственными игорными залами. Компания была зарегистрирована все по тому же адресу на Розкидайловской, что еще раз подтверждает единый бизнес-контур.

Именно через "Неваду" игорный бизнес Odrex начал активную экспансию за границу. В российских реестрах журналисты обнаружили целую сеть компаний с одинаковым названием "Невада-Х", где "Х" соответствовало названию российского города или региона. Такие фирмы массово регистрировались в 2002–2003 годах – в период, когда украинские игровые автоматы активно поставлялись на рынок РФ.

Отдельного внимания заслуживает ООО "Невада-Самара" – российская компания, с которой было связано дочернее предприятие "Ослан". Именно с этими структурами журналисты связывают дальнейшую деятельность Виктора Бежинару.

На сегодняшний день все эти российские компании формально ликвидированы. Впрочем, сам факт их существования свидетельствует: бизнес, из которого впоследствии "выросла" клиника Odrex, десятилетиями работал в тесной связке с российским рынком азартных игр.

Виктор Бежинару: от игорки до медицины

Имя Виктора Бежинару появляется в этой истории не случайно. По данным журналистов, человек с таким же ФИО еще с начала 2000-х годов был вовлечен в вопросы безопасности в игорном бизнесе Odrex. Именно в то время, когда "Одрекс" и "Невада" активно расширяли свое присутствие, в том числе за пределами Украины.

Впоследствии Бежинару стал руководителем и учредителем ряда компаний, которые не имели никакого отношения к медицине, зато фигурировали в громких уголовных производствах. Речь идет о фирмах, которые участвовали в сомнительных тендерах, где закупалось оборудование по ценам, в разы превышающим рыночные, а сам товар имел признаки технической непригодности. Именно эти обстоятельства стали предметом внимания Государственного бюро расследований, которое заявляло о проверке возможных злоупотреблений, завышения стоимости оборудования и использования цепочки связанных компаний для вывода средств. Финансовые потоки в таких схемах, по данным следствия, проходили через цепочку компаний с признаками фиктивности, после чего "растворялись" на счетах других юридических лиц.

В то же время Бежинару не был сторонним наблюдателем и для медицинского проекта. В определенный момент именно он оказался среди лиц, получивших прямой контроль над компанией, обеспечивавшей работу клиники Odrex. Это произошло уже после того, как вокруг медучреждения начали возникать скандалы и внимание правоохранительных органов. Таким образом, Бежинару стал не просто фоновой фигурой с игорным прошлым, а человеком, который непосредственно зашел в структуру Odrex в критический для клиники период.

Как и другие совладельцы Odrex, Бежинару сохранил интерес к игорной сфере. Он по-прежнему является соучредителем компании, основным видом деятельности которой официально указана организация азартных игр. А его партнер в этом бизнесе владеет торговыми марками, непосредственно связанными с этой индустрией.

Почему владельцам игорного бизнеса пришлось уйти в медицину?

В 2009 году ситуация для игорного бизнеса в Украине кардинально изменилась. После трагедии в игорном зале в Днепре государство фактически запретило деятельность игровых автоматов и залов. Для компаний, которые годами работали в этой сфере, это означало необходимость срочной реорганизации бизнеса.

Именно в этот период структуры, связанные с брендом Odrex и компанией "Невада", начали менять профиль деятельности. Сначала под тем же названием появилась страховая компания, а уже в 2012 году – медицинский проект, который впоследствии превратился в скандальную частную клинику в Одессе.

Подтверждение этой трансформации можно найти в открытых реестрах. В частности, Ирина Зайкова оставалась совладелицей "Невады", компания "Одрекс" в форме ООО фигурирует среди учредителей Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса, а на Зайкову зарегистрированы торговые марки "Одрекс", под которыми ранее предоставлялись услуги азартных игр.

Таким образом, изменилась вывеска и сфера деятельности, однако ключевые фигуры и бизнес-связи, сформированные еще в игорном бизнесе, никуда не исчезли.

Российский след в бизнесе Odrex

Совокупность собранных фактов свидетельствует: бизнес-империя, частью которой сегодня является клиника Odrex, формировалась годами в среде игорного бизнеса с активным присутствием на российском рынке. Именно в тот период были заложены финансовые, корпоративные и управленческие связи, которые впоследствии трансформировались в "медицинский" проект.

На фоне многочисленных скандалов вокруг клиники, смертей пациентов и свидетельств их родственников о финансовом давлении, возникают логичные вопросы: Не были ли перенесены методы работы из азартной индустрии, с ее максимизацией прибыли любой ценой – в сферу, где цена ошибки измеряется человеческой жизнью? И имеют ли право люди, которые зарабатывали на лудомании, сейчас заниматься "лечением" украинцев? 

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровьепубликации
Odrex
Бренд
Невада
Днепр
Украина
Одесса