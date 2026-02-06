$43.140.03
Ексклюзив
11:00
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузи
5 лютого, 10:18
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex

Київ • УНН

 • 88 перегляди

За фасадом скандальної клініки Odrex ховається історія, пов'язана з гральним бізнесом, офшорами та зв'язками з росією. А ключові власники, що раніше стояли за виготовленням гральних автоматів та заробляли на лудоманії, тепер керують медичним закладом, де ціна помилки – людське життя.

Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex

Скандальна приватна клініка Odrex будує імідж сучасного медичного закладу європейського зразка. Водночас за її фасадом дедалі виразніше проглядається зовсім інша історія – з гральним бізнесом, офшорами, фірмами-прокладками та зв’язками з росією. Ким насправді є люди, що стоять за клінікою "Одрекс", як гроші з азартних ігор трансформувалися у медичний бізнес та яке місце у цій історії займає росія, читайте в матеріалі УНН.

Від гральних автоматів до "медицини": історія бренду Odrex

Історія бренду Odrex почалася задовго до того, як ця назва з’явилася на фасаді приватної клініки. Компанія з аналогічною назвою була зареєстрована в Одесі ще у 1997 році. Формально для виробництва, фактично – вона займалася ввезенням і ремонтом б/у гральних автоматів.

Пізніше бізнес під назвою Odrex перекваліфікувався з ремонту вживаних "одноруких бандитів", завезених з-за кордону на виготовлення гральних автоматів, ігрових столів та рулеток у промислових масштабах. Йшлося вже не про десятки, а про тисячі одиниць продукції на рік – частина з яких експортувалася за межі України.

Компанія була зареєстрована в Одесі на вулиці Розкидайлівській – за тією ж адресою, де й сьогодні "прописані" юридичні особи, пов’язані з діяльністю скандальної клініки Odrex.

Співвласниками грального бізнесу у різних етапах були Тігран Арутюнян, Леонід Кучук та Ірина Зайкова – люди, які згодом з’являться вже у зовсім іншій ролі: як ключові фігури проєкту під назвою "Медичний дім".

"Невада": міст між Odrex та росією

У 2001 році бізнес вийшов на новий рівень. Арутюнян та Кучук заснували компанію "Невада", яка займалася управлінням власними гральними залами. Компанія була зареєстрована все за тією ж адресою на Розкидайлівській, що ще раз підтверджує єдиний бізнес-контур.

Саме через "Неваду" гральний бізнес Odrex почав активну експансію за кордон. У російських реєстрах журналісти виявили цілу мережу компаній з однаковою назвою "Невада-Х", де "Х" відповідало назві російського міста або регіону. Такі фірми масово реєструвалися у 2002–2003 роках – у період, коли українські гральні автомати активно постачалися на ринок РФ.

Окремої уваги заслуговує ТОВ "Невада-Самара" – російська компанія, з якою було пов’язане дочірнє підприємство "Ослан". Саме з цими структурами журналісти пов’язують подальшу діяльність Віктора Бежинару.

На сьогодні всі ці російські компанії формально ліквідовані. Втім, сам факт їх існування свідчить: бізнес, з якого згодом "виросла" клініка Odrex, десятиліттями працював у тісній зв’язці з російським ринком азартних ігор.

Віктор Бежинару: від ігорки до медицини

Ім’я Віктора Бежинару з’являється у цій історії не випадково. За даними журналістів, людина з таким самим ПІБ ще з початку 2000-х років була залучена до питань безпеки у гральному бізнесі Odrex. Саме у той час, коли "Одрекс" та "Невада" активно розширювали свою присутність, у тому числі за межами України.

Згодом Бежинару став керівником і засновником низки компаній, які не мали жодного стосунку до медицини, зате фігурували у гучних кримінальних провадженнях. Мова йде про фірми, які брали участь у сумнівних тендерах, де закуповувалося обладнання за цінами, у рази вищими за ринкові, а сам товар мав ознаки технічної непридатності. Саме ці обставини стали предметом уваги Державного бюро розслідувань, яке заявляло про перевірку можливих зловживань, завищення вартості обладнання та використання ланцюга пов’язаних компаній для виведення коштів. Фінансові потоки в таких схемах, за даними слідства, проходили через ланцюг компаній з ознаками фіктивності, після чого "розчинялися" на рахунках інших юридичних осіб.

Водночас Бежинару не був стороннім спостерігачем і для медичного проєкту. У певний момент саме він опинився серед осіб, які отримали прямий контроль над компанією, що забезпечувала роботу клініки Odrex. Це відбулося вже після того, як навколо медзакладу почали виникати скандали та увага правоохоронних органів. Таким чином, Бежинару став не просто фоновою фігурою з гральним минулим, а людиною, яка безпосередньо зайшла у структуру Odrex у критичний для клініки період.

Як і інші співвласники Odrex Бежинару, зберіг інтерес до гральної сфери. Він надалі є співзасновником компанії, основним видом діяльності якої офіційно зазначена організація азартних ігор. А його партнер у цьому бізнесі володіє торговельними марками, безпосередньо пов’язаними з цією індустрією.

Чому власникам грального бізнесу довелося піти у медицину?

У 2009 році ситуація для грального бізнесу в Україні кардинально змінилася. Після трагедії у гральному залі в Дніпрі держава фактично заборонила діяльність гральних автоматів і залів. Для компаній, які роками працювали у цій сфері, це означало необхідність термінової реорганізації бізнесу.

Саме у цей період структури, пов’язані з брендом Odrex та компанією "Невада", почали змінювати профіль діяльності. Спочатку під тією ж назвою з’явилася страхова компанія, а вже у 2012 році – медичний проєкт, який згодом перетворився на скандальну приватну клініку в Одесі.

Підтвердження цієї трансформації можна знайти у відкритих реєстрах. Зокрема, Ірина Зайкова залишалася співвласницею "Невади", компанія "Одрекс" у формі ТОВ фігурує серед засновників Української асоціації діячів грального бізнесу, а на Зайкову зареєстровані торгові марки "Одрекс", під якими раніше надавалися послуги азартних ігор.

Таким чином, змінилася вивіска та сфера діяльності, однак ключові фігури і бізнес-зв’язки, сформовані ще у гральному бізнесі, нікуди не зникли.

Російський слід в бізнесі Odrex

Сукупність зібраних фактів свідчить: бізнес-імперія, частиною якої сьогодні є клініка Odrex, формувалася роками у середовищі грального бізнесу з активною присутністю на російському ринку. Саме в той період були закладені фінансові, корпоративні та управлінські зв’язки, які згодом трансформувалися у "медичний" проєкт.

На тлі численних скандалів навколо клініки, смертей пацієнтів та свідчень їхніх родичів про фінансовий тиск, постають логічні питання: Чи не були перенесені методи роботи з азартної індустрії, з її максимізацією прибутку будь-якою ціною – у сферу, де ціна помилки вимірюється людським життям? Та чи мають право люди, які заробляли на лудоманії зараз займатися "лікуванням" українців? 

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Odrex
Бренд
Невада
Дніпро (місто)
Україна
Одеса