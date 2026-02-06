Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес

Понятие "давление на бизнес" имеет несколько аспектов: это давление регуляторной и налоговой систем, а также незаконное влияние правоохранительных органов. Если к постоянным изменениям в законодательстве, изменениям в подходах к налогообложению и отчетности украинский бизнес в определенной степени привык, то злоупотребления со стороны правоохранительных органов часто становятся действительно болезненной проблемой, способной парализовать работу.

За решение именно этой проблемы взялся Генеральный прокурор Руслан Кравченко, который неоднократно проводил встречи с бизнесом еще находясь на предыдущей должности - руководителя Государственной налоговой службы, и понимал, "что болит" украинскому предпринимателю.

В частности, в сентябре 2025 года заработал портал "СтопТиск" - инструмент прямой коммуникации бизнеса с прокуратурой в случаях возможного давления со стороны правоохранительных и контролирующих органов. За несколько месяцев работы на платформу поступили сотни обращений, часть из которых завершилась для бизнеса возвращением имущества, средств и закрытием уголовных производств. О результатах работы портала, реакции правоохранительных органов на масштабную ревизию дел и рамках допустимого использования "СтопТиск" читайте в интервью заместителя начальника отдела в управлении надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с преступлениями в сфере защиты национальных и международных инвестиций, Офиса Генерального прокурора Светланы Литвин, для УНН.

– С сентября 2025 года работает портал "СтопТиск", через который бизнес может напрямую жаловаться на давление со стороны правоохранителей. Сколько уже таких жалоб поступило?

По состоянию на 5 февраля 2026 года через портал "СтопТиск" поступило 177 сообщений от представителей бизнеса относительно возможного неправомерного давления со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Уже вскоре после запуска платформы количество обращений начало постепенно расти, что может свидетельствовать как о повышении осведомленности предпринимателей о существовании портала, так и о росте доверия бизнес-среды к прокуратуре как институту, способному реагировать на случаи неправомерного вмешательства в хозяйственную деятельность.

– Сколько из этих жалоб уже обработано? Каковы результаты?

Из общего количества обращений, поданных через портал "СтопТиск", 169 сообщений уже рассмотрены органами прокуратуры. По результатам проверок в 36 случаях выявлены основания для реагирования и приняты меры, это позволило оперативно восстановить нарушенные права предпринимателей. В 8 уголовных производствах обеспечено принятие решений в порядке ст. 284 УПК Украины.

В некоторых случаях мы даже получали письма с благодарностями за проделанную работу, посты в социальных сетях. Это свидетельствует о важности работы портала "СтопТиск" для бизнеса.

В то же время, в 133 случаях оснований для реагирования не установлено. Объясняется это преимущественно тем, что не подтвердились приведенные заявителями обстоятельства или не были выявлены признаки незаконного давления. Остальные сообщения находятся в работе – их тщательно проверяют, чтобы обеспечить объективное и полное рассмотрение.

– Вы говорите о восстановлении прав субъектов. Удалось ли на практике восстановить их имущественные права, в частности обеспечить возврат средств, изъятых во время обысков?

Да, благодаря принятым мерам владельцам возвращены средства, изъятые во время обысков, в разной валюте на общую сумму, что в гривневом эквиваленте составляет почти 32 млн грн. Кроме того, заявителям возвращена сельскохозяйственная техника, оборудование для изготовления табачных изделий, компьютерная техника, мобильные телефоны, флеш-накопители и другое.

– Проверяются ли действия правоохранителей?

В 3 случаях внесены сведения в ЕРДР по фактам возможных неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов, ход досудебного расследования по которым находится на контроле у руководителей областных прокуратур.

– На что именно чаще всего жалуется бизнес?

Анализ обращений, поданных через портал "СтопТиск", свидетельствует о системных проблемах во взаимодействии отдельных правоохранительных органов с бизнесом, требующих усиленного прокурорского реагирования. Чаще всего предприниматели жалуются на процессуальные нарушения во время досудебного расследования, например, во время проведения обысков, невыполнение судебных решений о возврате изъятого имущества, безосновательное затягивание досудебного расследования.

Прокуратура системно контролирует соблюдение законности, обеспечивает пропорциональность мер обеспечения уголовного производства, принимает меры по восстановлению нарушенных прав и ускорению расследований. Также осуществляется надзор за исполнением судебных решений.

– А какой правоохранительный орган чаще всего становится объектом критики со стороны бизнеса?

Больше всего обращений касается действий Национальной полиции, БЭБ, СБУ, а также таможенных и налоговых органов. Органы прокуратуры усиливают контроль и реагируют на каждый сигнал о ненадлежащем надзоре, повышая эффективность защиты прав бизнеса.

– Заметна ли какая-то зависимость между направлением, сферой деятельности или размером бизнеса – кто сталкивается с давлением чаще всего?

– Хотя официально не ведется учет обращений по размеру или отрасли бизнеса, анализ имеющихся кейсов позволяет выявить определенные закономерности. Чаще всего о давлении сообщают представители среднего и крупного бизнеса, что обусловлено значительными финансовыми оборотами, наличием активов, которые могут быть объектом ареста, а также повышенным вниманием со стороны контролирующих органов. Особенно уязвимыми оказываются компании в сферах агробизнеса, логистики, импорта и экспорта, финансовых услуг, производства, строительства и торговли подакцизными товарами.

Органы прокуратуры мгновенно реагируют на каждый сигнал о нарушении прав бизнеса и принимают все предусмотренные законом меры для недопущения неправомерного вмешательства в деятельность предприятий.

– О каких самых громких кейсах из тех уголовных производств, которые были закрыты, вы можете говорить?

– Среди наиболее резонансных уголовных производств, которые были закрыты после вмешательства органов прокуратуры или пересмотра материалов дела, можно назвать кейсы по ряду крупных и средних предприятий, в которых было установлено отсутствие состава преступления или надлежащей доказательной базы. В частности, это дела по ООО "Бахмачгазбудсервис", ООО "Николай-плюс", ООО "Шериф-Защита", ЧАО "Суха-Балка", ФХ "Вереш", ФХ "ДОБРОБУТ-БСГ", ФЛП "Петров". В этих случаях после дополнительной проверки материалов досудебных расследований было принято решение об их закрытии, отмене арестов и возврате изъятого имущества, что стало публичным примером эффективности механизма прокурорского реагирования и восстановления прав субъектов хозяйствования.

– Пытаются ли, скажем так, те представители бизнеса, в отношении которых есть возможные основания проводить расследование, воспользоваться такой открытостью со стороны органов прокуратуры с тем, чтобы закрыть дело без негативных для себя последствий?

Да, к сожалению, фиксируются случаи, когда отдельные представители бизнеса пытаются использовать открытость органов прокуратуры как способ повлиять на ход уголовного производства или избежать потенциальной ответственности. Такие обращения иногда имеют целью создание информационного давления на следствие, затягивание рассмотрения дела или дискредитацию законных действий правоохранительных органов.

В то же время позиция прокуратуры остается принципиальной: реагирование осуществляется исключительно при наличии подтвержденных фактов неправомерного давления, а портал не рассматривается как механизм освобождения от уголовной ответственности или инструмент для закрытия дел без правовых оснований.

– Есть ли какие-то типичные признаки того, что дело сфабриковано, является искусственным? Часто приходится слышать, что дела тянутся годами без логического завершения в виде судебного разбирательства и приговора.

– Длительное рассмотрение уголовных производств судами само по себе не является признаком того, что дело является сфабрикованным, искусственным или безосновательным. В соответствии с уголовным процессуальным законодательством Украины судебное разбирательство должно осуществляться в разумные сроки. В то же время понятие "разумного срока" является оценочным и зависит от сложности дела, объема доказательств, количества участников процесса, необходимости проведения экспертиз, допроса значительного количества свидетелей, а также поведения сторон производства.

На практике длительность судебного разбирательства часто обусловлена объективными и процессуальными факторами, прежде всего значительной нагрузкой на суды и сложностью уголовных производств.

Действительно, есть случаи, когда затягивание судебного разбирательства связано со злоупотреблением процессуальными правами стороной защиты, что проявляется в систематическом представлении безосновательных ходатайств, инициировании повторных экспертиз, неявке защитников или обвиняемых в суд, а также других действиях, направленных на затягивание производства.

Таким образом, сама по себе длительность судебного разбирательства не может рассматриваться как признак сфабрикованности дела. Оценка обоснованности уголовного производства осуществляется прежде всего на основании совокупности доказательств, соблюдения процессуальных гарантий и результатов судебного разбирательства, а не только исходя из его длительности.

– Как в целом отреагировали правоохранительные органы на инициативу по ревизии дел на предмет выявления давления на бизнес, если говорить о непубличной плоскости? Были ли препятствия со стороны следственных органов? Возможно, сможете привести какие-то конкретные примеры?

– Реакция всех органов на инициативу ревизии уголовных производств на предмет возможного давления на бизнес была конструктивной, рабочей и ориентированной на результат. Бюро экономической безопасности, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Национальная полиция Украины обеспечили проведение внутреннего аудита соответствующих производств с целью проверки их обоснованности, законности процессуальных решений и соблюдения прав субъектов хозяйствования.

По результатам такой работы закрыты уголовные производства, в которых не было достаточных оснований для дальнейшего расследования, а также решены вопросы относительно временно изъятого имущества и вещественных доказательств. В то же время в производствах, имевших надлежащую доказательную базу, обеспечена их передача в суд.

Следственные подразделения дополнительно ориентированы на применение взвешенных, пропорциональных и минимально обременительных мер обеспечения уголовного производства, с учетом интересов бизнеса и необходимости недопущения чрезмерного вмешательства в хозяйственную деятельность. Прокуратура, в свою очередь, осуществляет постоянный процессуальный надзор и контроль за соблюдением законности, что повышает качество принимаемых решений.