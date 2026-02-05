"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью

Известная украинская продюсер, дочь знаменитого артиста Николая Мозгового Елена Мозговая поделилась с поклонниками теплым семейным моментом, связанным с ее мужем, который служит в ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Елены.

Итак, у себя в соцсетях Мозговая показала мужа, музыканта Дэвида Аксельрода, который во время службы нашел время увидеться с семьей. На трогательном фото можно увидеть, как Дэвид в военной форме нежно обнимает 10-летнюю дочь Соломию, проводя с ней драгоценные мгновения рядом. Елена подписала снимок словами о том, что это "времена, когда слова излишни". Фолловеры тепло поддержали семью артиста и продюсера.

Кстати, ранее Елена Мозговая рассказывала, что ее муж с начала полномасштабного вторжения служит в Вооруженных Силах Украины. Сначала он был в рядах Территориальной обороны, впоследствии присоединился к Национальной гвардии. Несмотря на проблемы со здоровьем, операции и длительные реабилитации, Дэвид продолжает службу и волонтерскую деятельность, которой занимается с 2014 года, сознательно выбирая остаться в Украине.

