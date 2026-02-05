$43.170.02
13:04 • 818 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 12047 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 30697 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 18048 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 19216 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 17186 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 12186 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 12979 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19456 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 30415 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Продюсер Елена Мозговая показала трогательное фото своего мужа, музыканта Дэвида Аксельрода, который служит в ВСУ. Он встретился с 10-летней дочерью Соломией.

"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью

Известная украинская продюсер, дочь знаменитого артиста Николая Мозгового Елена Мозговая поделилась с поклонниками теплым семейным моментом, связанным с ее мужем, который служит в ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Елены. 

Итак, у себя в соцсетях Мозговая показала мужа, музыканта Дэвида Аксельрода, который во время службы нашел время увидеться с семьей. На трогательном фото можно увидеть, как Дэвид в военной форме нежно обнимает 10-летнюю дочь Соломию, проводя с ней драгоценные мгновения рядом. Елена подписала снимок словами о том, что это "времена, когда слова излишни". Фолловеры тепло поддержали семью артиста и продюсера.

Кстати, ранее Елена Мозговая рассказывала, что ее муж с начала полномасштабного вторжения служит в Вооруженных Силах Украины. Сначала он был в рядах Территориальной обороны, впоследствии присоединился к Национальной гвардии. Несмотря на проблемы со здоровьем, операции и длительные реабилитации, Дэвид продолжает службу и волонтерскую деятельность, которой занимается с 2014 года, сознательно выбирая остаться в Украине.

Ольга Харлан впервые беременна: олимпийская чемпионка поделилась радостной новостью03.02.26, 14:45 • 3037 просмотров

Станислав Кармазин

КультураУНН Lite
Музыкант
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Национальная гвардия Украины
Вооруженные силы Украины
Украина