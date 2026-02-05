"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою

Відома українська продюсерка, донька знаменитого артиста Миколи Мозгового Олена Мозгова поділилася з шанувальниками теплим сімейним моментом, пов’язаним із її чоловіком, який служить у ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Олени.

Отож, у себе в соцмережах Мозгова показала чоловіка, музиканта Девіда Аксельрода, який під час служби знайшов час побачитися з родиною. На зворушливому фото можна побачити, як Девід у військовій формі ніжно обіймає 10-річну доньку Соломію, проводячи з нею дорогоцінні миті поруч. Олена підписала знімок словами про те, що це "часи, коли слова зайві". Фоловери тепло підтримали родину артиста та продюсерки.

До речі, раніше Олена Мозгова розповідала, що її чоловік із початку повномасштабного вторгнення служить у Збройних Силах України. Спершу він був у лавах Територіальної оборони, згодом приєднався до Національної гвардії. Незважаючи на проблеми зі здоров’ям, операції та тривалі реабілітації, Девід продовжує службу та волонтерську діяльність, якою займається з 2014 року, свідомо обираючи залишитися в Україні.

