"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою

13:04 • 1056 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 12384 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 31829 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 18630 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 19785 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 17595 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 12372 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13100 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19484 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 30447 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - ГенштабPhoto5 лютого, 04:49 • 15978 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto5 лютого, 05:01 • 20894 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto5 лютого, 05:37 • 22025 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 20625 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 12332 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
10:05 • 31838 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 54490 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 84612 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 84681 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 123327 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Андрій Сибіга
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Київська область
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 188 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 9392 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 29502 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 17282 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 16946 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Starlink

"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Продюсерка Олена Мозгова показала зворушливе фото свого чоловіка, музиканта Девіда Аксельрода, який служить у ЗСУ. Він зустрівся з 10-річною донькою Соломією.

"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою

Відома українська продюсерка, донька знаменитого артиста Миколи Мозгового Олена Мозгова поділилася з шанувальниками теплим сімейним моментом, пов’язаним із її чоловіком, який служить у ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Олени. 

Отож, у себе в соцмережах Мозгова показала чоловіка, музиканта Девіда Аксельрода, який під час служби знайшов час побачитися з родиною. На зворушливому фото можна побачити, як Девід у військовій формі ніжно обіймає 10-річну доньку Соломію, проводячи з нею дорогоцінні миті поруч. Олена підписала знімок словами про те, що це "часи, коли слова зайві". Фоловери тепло підтримали родину артиста та продюсерки.

До речі, раніше Олена Мозгова розповідала, що її чоловік із початку повномасштабного вторгнення служить у Збройних Силах України. Спершу він був у лавах Територіальної оборони, згодом приєднався до Національної гвардії. Незважаючи на проблеми зі здоров’ям, операції та тривалі реабілітації, Девід продовжує службу та волонтерську діяльність, якою займається з 2014 року, свідомо обираючи залишитися в Україні.

Ольга Харлан вперше вагітна: олімпійська чемпіонка поділилася радісною новиною03.02.26, 14:45 • 3038 переглядiв

Станіслав Кармазін

КультураУНН Lite
Музикант
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна гвардія України
Збройні сили України
Україна