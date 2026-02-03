Ольга Харлан вперше вагітна: олімпійська чемпіонка поділилася радісною новиною

$42.970.16
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 6066 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
09:22 • 14547 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 25870 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 26609 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 26103 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 28132 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 33516 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 42685 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 28660 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto3 лютого, 04:49 • 14545 перегляди
У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних3 лютого, 05:15 • 6564 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення3 лютого, 06:15 • 13139 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 44276 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 21339 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 44327 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 58738 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 44362 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 47890 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 122118 перегляди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Федір Веніславський
Україна
Дніпро (місто)
Одеська область
Харків
Сполучені Штати Америки
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 2226 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 25693 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 26489 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 25844 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 24439 перегляди
Ольга Харлан вперше вагітна: олімпійська чемпіонка поділилася радісною новиною

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан вперше вагітна. Вона оголосила про це у соцмережах разом зі своїм нареченим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

Ольга Харлан вперше вагітна: олімпійська чемпіонка поділилася радісною новиною
Фото: www.instagram.com/olgakharlan/

Українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан готується до нового етапу в житті - спортсменка вперше вагітна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Ольги.

Деталі

Радісну новину 35-річна українка повідомила публічно, поділившись відео у соцмережах. Як бачимо, у кадрі Харлан з’явилася разом зі своїм нареченим - італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

На ролику помітно округлений живіт спортсменки, що й стало головним підтвердженням змін у її житті.

Публікацію Ольга супроводила коротким, але символічним підписом, у якому натякнула на початок нового, особливого розділу. Підписники тепло підтримали пару та привітали з радісною новиною.

Найкраща глава ось-ось почнеться

- написала спортсменка.

Додатково

Харлан і Самеле перебувають у стосунках уже кілька років, а у 2024 році оголосили про заручини. Майбутня дитина стане первістком для обох спортсменів.

Нагадаємо

Українська фехтувальниця Ольга Харлан з'явилася на обкладинці номера Playboy Ukraine за вересень 2024 року.

Станіслав Кармазін

СуспільствоСпортЛайфхаки
Соціальна мережа
Шлюб
Італія
Україна