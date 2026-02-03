Ольга Харлан вперше вагітна: олімпійська чемпіонка поділилася радісною новиною

Фото: www.instagram.com/olgakharlan/

Українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан готується до нового етапу в житті - спортсменка вперше вагітна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Ольги.

Деталі

Радісну новину 35-річна українка повідомила публічно, поділившись відео у соцмережах. Як бачимо, у кадрі Харлан з’явилася разом зі своїм нареченим - італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

На ролику помітно округлений живіт спортсменки, що й стало головним підтвердженням змін у її житті.

Публікацію Ольга супроводила коротким, але символічним підписом, у якому натякнула на початок нового, особливого розділу. Підписники тепло підтримали пару та привітали з радісною новиною.

Найкраща глава ось-ось почнеться - написала спортсменка.

Додатково

Харлан і Самеле перебувають у стосунках уже кілька років, а у 2024 році оголосили про заручини. Майбутня дитина стане первістком для обох спортсменів.

Нагадаємо

Українська фехтувальниця Ольга Харлан з'явилася на обкладинці номера Playboy Ukraine за вересень 2024 року.