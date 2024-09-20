Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан знялась для обкладинки Playboy Ukraine

Українська олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан знялась для обкладинки вересневого номера журналу Playboy Ukraine. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

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Дякую неймовірно креативній та професійній команді за те, що зробили це все реальним - підписала Харлан власне фото.

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Як відомо, На Олімпійських іграх 2024 року Харлан завоювала золото у командному турнірі з фехтування на шаблях та бронзу в індивідуальних змаганнях.

З шістьма олімпійськими медалями Ольга встановила рекорд України за кількістю нагород на Іграх.

Загалом у Харлан два золота, одне срібло та три бронзи за всю історію виступів на Олімпійських іграх.

Нагадаємо

Олімпійська шабля Ольги Харлан продана на аукціоні за 10 млн грн. Кошти спрямують на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для української піхоти