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Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан знялась для обкладинки Playboy Ukraine

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан знялась для обкладинки Playboy Ukraine

Київ • УНН

 • 105582 перегляди

Українська фехтувальниця Ольга Харлан з'явилася на обкладинці вересневого номера Playboy Ukraine. Шестиразова олімпійська медалістка поділилася фото в Instagram, подякувавши команді за реалізацію проекту.

Українська олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан знялась для обкладинки вересневого номера журналу Playboy Ukraine. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

Деталі

Дякую неймовірно креативній та професійній команді за те, що зробили це все реальним

- підписала Харлан власне фото. 
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Доповнення

Як відомо, На Олімпійських іграх 2024 року Харлан завоювала золото у командному турнірі з фехтування на шаблях та бронзу в індивідуальних змаганнях.

З шістьма олімпійськими медалями Ольга встановила рекорд України за кількістю нагород на Іграх.

Загалом у Харлан два золота, одне срібло та три бронзи за всю історію виступів на Олімпійських іграх.

Нагадаємо

Олімпійська шабля Ольги Харлан продана на аукціоні за 10 млн грн. Кошти спрямують на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для української піхоти

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

УНН Lite
olimpiiski-ihryОлімпійські ігри
khesa-shakhed-136Шахед-136
olha-kharlanОльга Харлан
ukrainaУкраїна
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