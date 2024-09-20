Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан снялась для обложки сентябрьского номера журнала Playboy Ukraine. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, передает УНН.

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Спасибо невероятно креативной и профессиональной команде за то, что сделали это все реальным - подписала Харлан собственное фото.

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Как известно, на Олимпийских играх 2024 года Харлан завоевала золото в командном турнире по фехтованию на саблях и бронзу в индивидуальных соревнованиях.

С шестью олимпийскими медалями Ольга установила рекорд Украины по количеству наград на Играх.

Всего у Харлан два золота, одно серебро и три бронзы за всю историю выступлений на Олимпийских играх.

Напомним

Олимпийская сабля Ольги Харлан продана на аукционе за 10 млн грн. Средства направят на закупку автоматизированных турелей "ШаБля" для украинской пехоты