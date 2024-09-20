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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 17:58  •  15889 просмотра

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Украинская фехтовальщица Ольга Харлан появилась на обложке сентябрьского номера Playboy Ukraine. Шестикратная олимпийская медалистка поделилась фото в Instagram, поблагодарив команду за реализацию проекта.

Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан снялась для обложки сентябрьского номера журнала Playboy Ukraine. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, передает УНН.

Детали

Спасибо невероятно креативной и профессиональной команде за то, что сделали это все реальным

- подписала Харлан собственное фото. 
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Дополнение

Как известно, на Олимпийских играх 2024 года Харлан завоевала золото в командном турнире по фехтованию на саблях и бронзу в индивидуальных соревнованиях.

С шестью олимпийскими медалями Ольга установила рекорд Украины по количеству наград на Играх.

Всего у Харлан два золота, одно серебро и три бронзы за всю историю выступлений на Олимпийских играх.

Напомним

Олимпийская сабля Ольги Харлан продана на аукционе за 10 млн грн. Средства направят на закупку автоматизированных турелей "ШаБля" для украинской пехоты

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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olimpiiskie-igriОлимпийские игры
khesa-shakhed-136Шахед-136
olha-kharlanОльга Харлан
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