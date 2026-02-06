Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада

Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против РФ, который включает полный запрет на морские перевозки российской нефти и расширение санкций против "теневого флота". Также пакет предусматривает ограничения для банковской системы РФ и новые экспортно-импортные ограничения.

Санкции против российской энергетики и других отраслей остаются серьезным инструментом давления на вражескую экономику. В то же время дискуссии об их реальной эффективности продолжаются: достаточно ли падения нефтяных доходов, чтобы серьезно подорвать способность России финансировать войну против Украины, и эффективно ли работают другие ограничения.

О том, как выглядит состояние российской экономики, каковы основные схемы обхода нефтяных санкций, что происходит с теневым флотом и чего ждать от нового пакета ограничений ЕС, в комментарии УНН рассказал Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Нефтяные доходы упали очень сильно"

Владислав Власюк отмечает, что падение нефтяных доходов России уже имеет четкое числовое подтверждение.

"Действительно, нефтяные доходы России падают очень сильно. В цифрах мы видим за предыдущий год минус 24%, если сравнивать с 2024 годом. Особенно ухудшение - ноябрь, декабрь, январь".

Он подчеркивает, что вклад нефти в рост экономики РФ фактически отсутствует.

"Расходы растут, а экономика проседает везде"

Параллельно с падением доходов Россия резко наращивает расходы, отмечает Власюк.

"В то же время бюджетные расходы увеличились на 36%", - отметил он.

По его словам, дефицит бюджета перекрывают за счет внутренних ресурсов.

"Они затыкают эти дыры внутренними заимствованиями, перекрывают фондом национального благосостояния. Но это все не бесплатно. Это средства, которые могли бы идти в другие отрасли экономики".

Последствия этого уже заметны по всей экономике РФ.

"Мы видим минус везде: в производстве труб, цемента, строительстве жилья - везде существенный минус".

"Россияне режут все, но не ВПК"

Власюк отмечает, что даже при ухудшении экономической ситуации Кремль не готов сокращать ключевые для себя статьи.

"Достаточно ли это давление, чтобы принудить Россию прекратить войну? Это философский вопрос. Пока что мы видим, что они войну продолжают. Расходы на войну - не в приоритете для сокращения. Мы видим, что регионы сталкиваются с дефицитами бюджетов и вынуждены искать ресурсы, сокращая расходы почти по всем направлениям. В то же время финансирование военно-промышленного комплекса не сокращают. Но рано или поздно это придется сделать. Так долго тянуть они это не смогут", - отмечает Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики.

Как Россия обходит нефтяные санкции

Говоря об обходе нефтяных санкций, Власюк называет классические и новые схемы.

"Первое - они продолжают везти нефть отдельным покупателям в Индии и Китае. Здесь ничего выдумывать не надо: тот же танкерный флот, свои страховки, экспортеры, которые формально не под санкциями. Для расчетов используют либо неподсанкционные финансовые институции, либо альтернативные платежи", - отметил Власюк.

Он подчеркивает, что именно поэтому Украина "болеет" за более жесткие меры.

"Именно поэтому мы так активно настаиваем на физическом противодействии теневому флоту".

Украина расширила санкции против причастных к "теневому флоту" для нефти рф и кибератакам

"Нефть везут без получателя"

Среди новых схем Власюк выделяет практику, появившуюся после санкций Президента США Дональда Трампа против "Лукойла" и "Роснефти".

Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны

"Появилась новая практика: они начали вывозить нефть, не указывая получателя вообще или указывая его как транзит. Это дает возможность формально не нарушать санкционные ограничения до определенного этапа", - сказал он.

"Мы видим все суда"

Власюк подчеркивает, что идентификация судов теневого флота технически не является проблемой.

"Так же, как есть Flightradar для самолетов, есть MarineTraffic и другие системы, которые мониторят перемещение всех судов в мире. У каждого судна есть транспондер, GPS-маячок - он всегда должен быть включен. Иначе не бывает", - говорит Владислав Власюк

По его словам, доступны и другие данные.

"Мы можем воспроизводить заходы в порты, погрузки, страховщиков, владельцев, состав команд. В целом эту ситуацию можно мониторить очень детально. Поэтому Президент Зеленский не просто так говорит о 122 танкерах, которые фактически возят российскую нефть и при этом в большинстве случаев являются европейскими".

"Европа действует только в рамках международного права"

Комментируя возможность физического задержания танкеров, Власюк объясняет ограничения ЕС.

"Не было заявлений о готовности массово задерживать суда. Были заявления о готовности интенсивнее работать над недопущением перевозки российской нефти. Европейский Союз действует исключительно в рамках международного права. Оно позволяет определенные действия только в прибрежных водах или в отношении судов под собственным флагом".

Он добавляет, что работа над механизмами продолжается.

"Они меняют законодательство, чтобы иметь основания для действий, включая возможность хотя бы часть судов останавливать физически", - отметил он.

"20-й пакет санкций - довольно солидный"

Новый пакет санкций ЕС уже подготовлен и представлен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства-члены ЕС как можно скорее одобрить новый пакет санкций против России. Она подчеркнула, что такое решение стало бы мощным политическим сигналом накануне четвертой годовщины полномасштабной войны и подтвердило бы неизменную приверженность Европейского Союза свободной и суверенной Украине, которая, по ее словам, только усиливается с каждым днем.

Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк считает пакет сильным.

"В этом пакете мы увидим запрет на сервисное и транзакционное обслуживание теневого флота - то есть страхование, финансовые операции, все эти сопутствующие услуги. Мы увидим первые попытки практической реализации этого инструмента, не просто на бумаге. Также будет полный запрет экспорта отдельных категорий товаров в конкретные страны, откуда эти товары потом идут на экспорт в Россию. Мы увидим российских олигархов, военно-промышленный комплекс и российские финансовые институции. В целом это довольно солидный пакет".

Также в новом санкционном пакете планируется расширение санкционного списка еще на 20 региональных российских банков. Также предусматривается введение ограничений против криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, обеспечивающих торговлю криптовалютами, с целью перекрыть каналы обхода санкций.

"Криптовалюты реально использовались Россией для обхода санкций: речь идет о системных финансовых потоках, в том числе для расчетов за компоненты и энергоносители. Полностью закрыть этот канал сложно из-за децентрализованной природы крипторынка, но ограничения со стороны ЕС - это правильный шаг, который существенно усложняет такие схемы и сужает возможности для обхода санкций", — отметил Владислав Власюк.

"Надо перевернуть стол"

Говоря об одном радикальном шаге, который мог бы сломать российскую военную экономику, Власюк отвечает прямо.

"Я думаю, это полное блокирование финансовой системы. То есть внести все российские банки в санкционные списки, заблокировать все транзакции. Здесь надо перевернуть стол: заблокировать все банки, а потом в ручном режиме разрешать отдельные транзакции", - говорит он.

Власюк считает, что нынешний подход предусматривает поэтапное внесение банков в санкционные списки, однако, по его мнению, такой механизм не дает быстрого системного эффекта.

"Сейчас логика ЕС такова: мы берем российские банки и начинаем - один, пять, десять. По состоянию на сегодня под санкциями Европейского Союза всего 40 банков из 300. Я предлагаю изменить эту логику - заблокировать все банки", - отмечает Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики.

Также Владислав Власюк убежден, что при реальных вторичных санкциях Россия потеряет даже поддержку партнеров.

"Если будет риск вторичных санкций, никакой Китай не станет подставлять свои банки под взаимодействие с Россией", - подытожил он.

Напомним

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшие санкции США против России зависят от переговоров по прекращению войны в Украине. Вашингтон рассмотрит новые санкции против теневого флота России, если мирные переговоры не принесут результатов.