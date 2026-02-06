$43.140.03
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти рф, включаючи заборону на морські перевезення російської нафти. Уповноважений Президента України з питань санкцій Владислав Власюк розповів про падіння нафтових доходів росії на 24% та зростання бюджетних видатків на 36%.

Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу

Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти рф, який включає повну заборону на морські перевезення російської нафти та розширення санкцій проти "тіньового флоту". Також пакет передбачає обмеження для банківської системи рф та нові експортно-імпортні обмеження.

Санкції проти російської енергетики та інших галузей залишаються серйозним інструментом тиску на ворожу економіку. Водночас дискусії про їхню реальну ефективність тривають: чи достатньо падіння нафтових доходів, аби серйозно підірвати здатність росії фінансувати війну проти України та чи ефективно працюють інші обмеження.  

Про те, як виглядає стан російської економіки, якими є основні схеми обходу нафтових санкцій, що відбувається з тіньовим флотом та чого чекати від нового пакету обмежень ЄС, в коментарі УНН розповів Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Нафтові доходи впали дуже сильно"

Владислав Власюк наголошує, що падіння нафтових доходів росії вже має чітке числове підтвердження.

"Справді, нафтові доходи росії падають дуже сильно. В цифрах ми бачимо за попередній рік мінус 24%, якщо порівнювати з 2024 роком. Особливо погіршення - листопад, грудень, січень".

Він підкреслює, що внесок нафти у зростання економіки рф фактично відсутній.

"Видатки ростуть, а економіка просідає всюди"

Паралельно з падінням доходів росія різко нарощує витрати, зауважує Власюк.

"Водночас бюджетні видатки збільшилися на 36%", - відзначив він.

За його словами, дефіцит бюджету перекривають за рахунок внутрішніх ресурсів.

"Вони затикають ці діри внутрішніми запозиченнями, перекривають фондом національного добробуту. Але це все не безкоштовно. Це кошти, які могли б йти в інші галузі економіки".

Наслідки цього вже помітні по всій економіці рф.

"Ми бачимо мінус всюди: у виробництві труб, цементу, будівництво житла - всюди суттєвий мінус".

"росіяни ріжуть усе, але не ВПК"

Власюк зазначає, що навіть за погіршення економічної ситуації кремль не готовий скорочувати ключові для себе статті.

"Чи достатній це тиск, щоб примусити росію припинити війну? Це філософське питання. Поки що ми бачимо, що вони війну продовжують. Витрати на війну - не в пріоритеті для скорочення. Ми бачимо, що регіони стикаються з дефіцитами бюджетів і змушені шукати ресурси, скорочуючи видатки майже за всіма напрямами. Водночас фінансування військово-промислового комплексу не скорочують. Але рано чи пізно це доведеться зробити. Так довго тягнути вони це не зможуть", - зазначає Уповноважений Президента України з питань санкційної політики. 

Як росія обходить нафтові санкції

Говорячи про обхід нафтових санкцій, Власюк називає класичні та нові схеми.

"Перше - вони продовжують везти нафту окремим покупцям в Індії та Китаї. Тут нічого вигадувати не треба: той самий танкерний флот, свої страховки, експортери, які формально не під санкціями. Для розрахунків використовують або непідсанкційні фінансові інституції, або альтернативні платежі", - зазначив Власюк. 

Він наголошує, що саме тому Україна "вболіває" за більш жорсткі заходи.

"Саме тому ми так активно наполягаємо на фізичній протидії тіньовому флоту".

Україна розширила санкції проти причетних до "тіньового флоту" для нафти рф та кібератак02.02.26, 13:50 • 3944 перегляди

"Нафту везуть без отримувача"

Серед нових схем Власюк виділяє практику, що з’явилася після санкцій Президента США Дональда Трампа проти "Лукойлу" та "Роснафти". 

Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни07.11.25, 07:43 • 36936 переглядiв

"З’явилась нова практика: вони почали вивозити нафту, не вказуючи отримувача взагалі або вказуючи його як транзит. Це дає можливість формально не порушувати санкційні обмеження до певного етапу", - сказав він. 

"Ми бачимо всі судна"

Власюк підкреслює, що ідентифікація суден тіньового флоту технічно не є проблемою.

"Так само, як є Flightradar для літаків, є MarineTraffic та інші системи, які моніторять переміщення всіх суден у світі. У кожного судна є транспондер, GPS-маячок - він завжди має бути увімкнений. Інакше не буває", - каже Владислав Власюк 

За його словами, доступні й інші дані.

"Ми можемо відтворювати заходи в порти, навантаження, страховиків, власників, склад команд. Загалом цю ситуацію можна моніторити дуже детально. Тому Президент Зеленський не просто так говорить про 122 танкери, які фактично возять російську нафту і при цьому в більшості випадків є європейськими".

"Європа діє тільки в межах міжнародного права"

Коментуючи можливість фізичного затримання танкерів, Власюк пояснює обмеження ЄС.

"Не було заяв про готовність масово затримувати судна. Були заяви про готовність інтенсивніше працювати над недопущенням перевезення російської нафти. Європейський Союз діє виключно в межах міжнародного права. Воно дозволяє певні дії лише в прибережних водах або щодо суден під власним прапором".

Він додає, що робота над механізмами триває. 

"Вони змінюють законодавство, щоб мати підстави для дій, включно з можливістю хоча б частину суден зупиняти фізично", - відзначив він. 

"20-й пакет санкцій - доволі солідний"

Новий пакет санкцій ЄС уже підготовлений та представлений

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала держави-члени ЄС якнайшвидше схвалити новий пакет санкцій проти росії. Вона наголосила, що таке рішення стало б потужним політичним сигналом напередодні четвертої річниці повномасштабної війни та підтвердило б незмінну відданість Європейського Союзу вільній і суверенній Україні, яка, за її словами, лише посилюється з кожним днем.

Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк вважає пакет сильним.

"У цьому пакеті ми побачимо заборону на сервісне та транзакційне обслуговування тіньового флоту - тобто страхування, фінансові операції, всі ці супровідні послуги. Ми побачимо перші спроби практичної реалізації цього інструменту, не просто на папері. Також буде повна заборона експорту окремих категорій товарів до конкретних країн, звідки ці товари потім ідуть на експорт до росії. Ми побачимо російських олігархів, військово-промисловий комплекс і російські фінансові інституції. Загалом це доволі солідний пакет".

Також у новому санкційному пакеті планується розширення санкційного списку ще на 20 регіональних російських банків. Також передбачається запровадження обмежень проти криптовалют, компаній, що ними торгують, і платформ, які забезпечують торгівлю криптовалютами, з метою перекрити канали обходу санкцій. 

"Криптовалюти реально використовувалися росією для обходу санкцій: мова йде про системні фінансові потоки, у тому числі для розрахунків за компоненти та енергоносії. Повністю закрити цей канал складно через децентралізовану природу крипторинку, але обмеження з боку ЄС - це правильний крок, який суттєво ускладнює такі схеми і звужує можливості для обходу санкцій", — відзначив Владислав Власюк.

"Треба перевернути стіл"

Говорячи про один радикальний крок, який міг би зламати російську військову економіку, Власюк відповідає прямо.

"Я думаю, це повне блокування фінансової системи. Тобто внести всі російські банки в санкційні списки, заблокувати всі транзакції. Тут треба перевернути стіл: заблокувати всі банки, а потім у ручному режимі дозволяти окремі транзакції", - каже він. 

Власюк вважає, що нинішній підхід передбачає поетапне внесення банків до санкційних списків, однак, на його думку, такий механізм не дає швидкого системного ефекту.

"Зараз логіка ЄС така: ми беремо російські банки і починаємо - один, п’ять, десять. Станом на сьогодні під санкціями Європейського Союзу всього 40 банків з 300. Я пропоную змінити цю логіку - заблокувати всі банки", - зазначає Уповноважений Президента України з питань санкційної політики.

Також Владислав Власюк переконаний, що за реальних вторинних санкцій росія втратить навіть підтримку партнерів.

"Якщо буде ризик вторинних санкцій, ніякий Китай не стане підставляти свої банки під взаємодію з росією", - підсумував він. 

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що подальші санкції США проти росії залежать від переговорів щодо припинення війни в Україні. Вашингтон розгляне нові санкції проти тіньового флоту росії, якщо мирні переговори не принесуть результатів.

Андрій Тимощенков

