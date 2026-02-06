Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів
Київ • УНН
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що подальші санкції США проти росії залежать від переговорів щодо припинення війни в Україні. Вашингтон розгляне нові санкції проти тіньового флоту росії, якщо мирні переговори не принесуть результатів.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що подальші санкції США проти росії залежать від переговорів, спрямованих на припинення майже чотирирічної війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Деталі
За словами Бессента, який брав участь у переговорах з російськими чиновниками та посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером у Маямі, Вашингтон розгляне нові санкції проти тіньового флоту росії – крок, якого Трамп не робив з моменту повернення на посаду в січні 2025 року.
Я візьму це до уваги. Побачимо, до чого призведуть мирні переговори
Він підкреслив, що санкції адміністрації Трампа проти російських нафтових гігантів "роснефть" та "лукойл" сприяли поверненню росії сісти за стіл переговорів.
На запитання, яку роль відігравав Кушнер у переговорах з росіянами, Бессент відповів, що, на його думку, зять президента Трампа діяв як "спеціальний посланець і посередник".
Нагадаємо
За даними Bloomberg, Сполучені Штати підготували додаткові санкції проти росії, але ознак їх імплементації поки що немає.
Законопроєкт про санкції проти росії отримав підтримку Трампа, але має бути розгляд в Конгресі США - Fox News19.01.26, 19:13 • 5541 перегляд