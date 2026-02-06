Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 24116 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 25515 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 24260 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 37063 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 71562 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 30280 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 28912 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22577 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15385 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14920 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
79%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 9116 перегляди
HP, Dell, Acer та Asus розглядають використання китайських чіпів пам'яті на тлі кризи поставок - ЗМІ5 лютого, 18:49 • 4110 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 10652 перегляди
Міненерго: найбільш складна ситуація в районі Києва, який живила ТЕЦ-45 лютого, 21:38 • 8994 перегляди
Укрзалізниця показала повернення116 звільнених з полону українців додомуVideo23:37 • 3958 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 10679 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 24117 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 71563 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 70943 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 100918 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Густаво Петро
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Індія
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 9132 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 13238 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 22707 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 26374 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 54695 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Hill
The Washington Post

Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що подальші санкції США проти росії залежать від переговорів щодо припинення війни в Україні. Вашингтон розгляне нові санкції проти тіньового флоту росії, якщо мирні переговори не принесуть результатів.

Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що подальші санкції США проти росії залежать від переговорів, спрямованих на припинення майже чотирирічної війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

За словами Бессента, який брав участь у переговорах з російськими чиновниками та посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером у Маямі, Вашингтон розгляне нові санкції проти тіньового флоту росії – крок, якого Трамп не робив з моменту повернення на посаду в січні 2025 року.

Я візьму це до уваги. Побачимо, до чого призведуть мирні переговори

– сказав Бессент під час слухань у Банківському комітеті Сенату.

Він підкреслив, що санкції адміністрації Трампа проти російських нафтових гігантів "роснефть" та "лукойл" сприяли поверненню росії сісти за стіл переговорів.

На запитання, яку роль відігравав Кушнер у переговорах з росіянами, Бессент відповів, що, на його думку, зять президента Трампа діяв як "спеціальний посланець і посередник".

Нагадаємо

За даними Bloomberg, Сполучені Штати підготували додаткові санкції проти росії, але ознак їх імплементації поки що немає.

Законопроєкт про санкції проти росії отримав підтримку Трампа, але має бути розгляд в Конгресі США - Fox News19.01.26, 19:13 • 5541 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна