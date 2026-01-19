$43.180.08
Ексклюзив
16:20 • 3300 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 8330 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 11309 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 13562 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 13446 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 29931 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 30502 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17798 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23302 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 31759 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
Ексклюзиви
Законопроєкт про санкції проти росії отримав підтримку Трампа, але має бути розгляд в Конгресі США - Fox News

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що законопроєкт про санкції проти росії більше не буде відкладений, оскільки його підтримав президент Трамп. Проте, він ще не потрапив на розгляд у верхній палаті.

Законопроєкт про санкції проти росії отримав підтримку Трампа, але має бути розгляд в Конгресі США - Fox News

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявляє, що законопроект про санкції проти росії "ніколи не повернеться на полицю" після того, як президент Дональд Трамп підтримав його просування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

За його словами, цього разу, на його думку, законопроект дійсно має шанс бути прийнятим.

Він більше не буде відкладений, тому що президент Трамп вважає, що він йому потрібен. Я думаю, що він йому потрібен

 - сказав Грем.

Водночас, як повідомляють американські ЗМІ, минув уже понад тиждень з того часу, як Грем оголосив, що президент підтримав пакет, і досі він ще не потрапив на розгляд у верхній палаті.

Законодавці також відсутні цього тижня і мають повернутися до Вашингтона наступного тижня з основною метою - запобігти частковому закриттю уряду

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що нині Україна, а не росія, гальмує процес укладення угоди про припинення війни.

На це відповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що саме росія, а не Україна, відхилила мирний план, підготовлений США. Також він додав, що єдиною відповіддю росії були ракетні обстріли, тому потрібно посилювати тиск на неї.

Згодом Ліндсі Грем заявив, що будь-яка угода про безпеку в рамках припинення російсько-української війни має бути розглянута Конгресом. Однак, за його словами, коли йдеться про обмін територіями, російські війська навряд чи залишать територію України.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Fox News
Республіканська партія США
Конгрес США
Ліндсі Грем
Вашингтон
Дональд Трамп
Дональд Туск
Україна