Законопроєкт про санкції проти росії отримав підтримку Трампа, але має бути розгляд в Конгресі США - Fox News

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявляє, що законопроект про санкції проти росії "ніколи не повернеться на полицю" після того, як президент Дональд Трамп підтримав його просування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

За його словами, цього разу, на його думку, законопроект дійсно має шанс бути прийнятим.

Він більше не буде відкладений, тому що президент Трамп вважає, що він йому потрібен. Я думаю, що він йому потрібен - сказав Грем.

Водночас, як повідомляють американські ЗМІ, минув уже понад тиждень з того часу, як Грем оголосив, що президент підтримав пакет, і досі він ще не потрапив на розгляд у верхній палаті.

Законодавці також відсутні цього тижня і мають повернутися до Вашингтона наступного тижня з основною метою - запобігти частковому закриттю уряду - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що нині Україна, а не росія, гальмує процес укладення угоди про припинення війни.

На це відповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що саме росія, а не Україна, відхилила мирний план, підготовлений США. Також він додав, що єдиною відповіддю росії були ракетні обстріли, тому потрібно посилювати тиск на неї.

Згодом Ліндсі Грем заявив, що будь-яка угода про безпеку в рамках припинення російсько-української війни має бути розглянута Конгресом. Однак, за його словами, коли йдеться про обмін територіями, російські війська навряд чи залишать територію України.