Вигідно путіну? Туск відреагував на блокування Угорщиною допомоги Україні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував блокування Угорщиною європейської допомоги Україні. Він зазначив, що це вигідно певним силам, в тому числі з росії.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на рішення Угорщини заблокувати європейську фінансову допомогу для України. Про це він написав у соціальній мережі "Х", передає УНН.
Деталі
Прем'єр-міністр Орбан заблокував європейську допомогу Україні, а Ярослав Качинський (лідер "Право і Справливість" - ред.) намагається заблокувати програму SAFE, що означає гроші на оборону та польську оборонну промисловість. Вгадайте, кому це на руку
Ймовірно, прем’єр-міністр Польщі натякав на російську федерацію і її диктатора, володимира путіна.
Контекст
20 лютого Угорщина заблокувала узгоджений кредит ЄС для України на 90 млрд євро. Цей кредит було узгоджено в грудні лідерами ЄС як рятівне коло для Києва, адже в квітні насувається дефіцит бюджету.
Як повідомляє FT, якщо рішення не буде розблоковане, Україна ризикує опинитися у стані фінансового колапсу вже у другому кварталі року.
Нагадаємо
У суботу, 21 лютого, в Угорщині почалась одна з найнапруженіших виборчих кампаній останніх років. Прем'єр-міністр Віктор Орбан та опозиційний політик Петер Мадяр змагаються за посаду голови уряду.