Вигідно путіну? Туск відреагував на блокування Угорщиною допомоги Україні

$43.270.00
50.920.00
ukenru
16:35 • 3146 перегляди
Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн
13:53 • 11678 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 20044 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 21277 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 20329 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 19761 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 25103 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 35346 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 27212 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 31138 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
67%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 18011 перегляди
10-річна дівчинка померла в реанімації Нікополя від численних травм, мачусі оголошено підозру - Генпрокурор Кравченко21 лютого, 08:38 • 11669 перегляди
Нічна атака рф завдала значних руйнувань об'єкту енергетики на Одещині - ДТЕК21 лютого, 08:45 • 12694 перегляди
Викрали і вбили дитину та жінку - у Запоріжжі двом чоловікам оголосили вирок13:35 • 11680 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія17:20 • 9206 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 40446 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 49715 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 61302 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 76720 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 114469 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Музикант
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto15:47 • 6864 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 18228 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 20380 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 15217 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 17941 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Фільм

Вигідно путіну? Туск відреагував на блокування Угорщиною допомоги Україні

Київ • УНН

 • 812 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував блокування Угорщиною європейської допомоги Україні. Він зазначив, що це вигідно певним силам, в тому числі з росії.

Вигідно путіну? Туск відреагував на блокування Угорщиною допомоги Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на рішення Угорщини заблокувати європейську фінансову допомогу для України. Про це він написав у соціальній мережі "Х", передає УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Орбан заблокував європейську допомогу Україні, а Ярослав Качинський (лідер "Право і Справливість" - ред.) намагається заблокувати програму SAFE, що означає гроші на оборону та польську оборонну промисловість. Вгадайте, кому це на руку

- йдеться в дописі Туска.

Ймовірно, прем’єр-міністр Польщі натякав на російську федерацію і її диктатора, володимира путіна.

Контекст

20 лютого Угорщина заблокувала узгоджений кредит ЄС для України на 90 млрд євро. Цей кредит було узгоджено в грудні лідерами ЄС як рятівне коло для Києва, адже в квітні насувається дефіцит бюджету.

Як повідомляє FT, якщо рішення не буде розблоковане, Україна ризикує опинитися у стані фінансового колапсу вже у другому кварталі року.

Нагадаємо

У суботу, 21 лютого, в Угорщині почалась одна з найнапруженіших виборчих кампаній останніх років. Прем'єр-міністр Віктор Орбан та опозиційний політик Петер Мадяр змагаються за посаду голови уряду.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Державний бюджет
Соціальна мережа
Війна в Україні
Європейський Союз
Ярослав Качинський
Дональд Туск
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
Польща