Выгодно путину? Туск отреагировал на блокирование Венгрией помощи Украине

$43.270.00
50.920.00
ukenru
13:53 • 10197 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 17053 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 18407 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 17617 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 17738 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 24387 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 34781 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 27082 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 31015 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 28563 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.6м/с
78%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 14555 просмотра
10-летняя девочка умерла в реанимации Никополя от многочисленных травм, мачехе объявлено подозрение - Генпрокурор Кравченко21 февраля, 08:38 • 8574 просмотра
Ночная атака рф нанесла значительные разрушения объекту энергетики в Одесской области - ДТЭК21 февраля, 08:45 • 10246 просмотра
Нейтральным спортсменам, как из рф и беларуси, разрешили появиться на закрытии Олимпиады-202621 февраля, 08:59 • 4742 просмотра
Похитили и убили ребенка и женщину - в Запорожье двум мужчинам вынесли приговор13:35 • 8386 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 38131 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 47410 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 59012 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 74629 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 112377 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Музыкант
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Запорожская область
Соединённые Штаты
Венгрия
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto15:47 • 4308 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 15016 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 17699 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 14387 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 17136 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Фильм

Выгодно путину? Туск отреагировал на блокирование Венгрией помощи Украине

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал блокирование Венгрией европейской помощи Украине. Он отметил, что это выгодно определенным силам, в том числе из россии.

Выгодно путину? Туск отреагировал на блокирование Венгрией помощи Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на решение Венгрии заблокировать европейскую финансовую помощь для Украины. Об этом он написал в социальной сети "Х", передает УНН.

Подробности

Премьер-министр Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Ярослав Качиньский (лидер "Право и Справедливость" - ред.) пытается заблокировать программу SAFE, что означает деньги на оборону и польскую оборонную промышленность. Угадайте, кому это на руку

- говорится в сообщении Туска.

Вероятно, премьер-министр Польши намекал на российскую федерацию и ее диктатора, владимира путина.

Контекст

20 февраля Венгрия заблокировала согласованный кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро. Этот кредит был согласован в декабре лидерами ЕС как спасательный круг для Киева, ведь в апреле надвигается дефицит бюджета.

Как сообщает FT, если решение не будет разблокировано, Украина рискует оказаться в состоянии финансового коллапса уже во втором квартале года.

Напомним

В субботу, 21 февраля, в Венгрии началась одна из самых напряженных избирательных кампаний последних лет. Премьер-министр Виктор Орбан и оппозиционный политик Петер Мадьяр соревнуются за пост главы правительства.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Социальная сеть
Война в Украине
Европейский Союз
Ярослав Качиньский
Дональд Туск
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Польша