Выгодно путину? Туск отреагировал на блокирование Венгрией помощи Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на решение Венгрии заблокировать европейскую финансовую помощь для Украины. Об этом он написал в социальной сети "Х", передает УНН.
Подробности
Премьер-министр Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Ярослав Качиньский (лидер "Право и Справедливость" - ред.) пытается заблокировать программу SAFE, что означает деньги на оборону и польскую оборонную промышленность. Угадайте, кому это на руку
Вероятно, премьер-министр Польши намекал на российскую федерацию и ее диктатора, владимира путина.
Контекст
20 февраля Венгрия заблокировала согласованный кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро. Этот кредит был согласован в декабре лидерами ЕС как спасательный круг для Киева, ведь в апреле надвигается дефицит бюджета.
Как сообщает FT, если решение не будет разблокировано, Украина рискует оказаться в состоянии финансового коллапса уже во втором квартале года.
Напомним
В субботу, 21 февраля, в Венгрии началась одна из самых напряженных избирательных кампаний последних лет. Премьер-министр Виктор Орбан и оппозиционный политик Петер Мадьяр соревнуются за пост главы правительства.