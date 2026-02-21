У Нікополі через обстріл рф постраждав 77-річний чоловік, пошкоджено будівлі

$43.270.00
50.920.00
ukenru
16:35 • 3312 перегляди
Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн
13:53 • 11981 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 20556 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 21790 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 20792 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 20101 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 25215 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 35429 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 27230 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 31159 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
67%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
10-річна дівчинка померла в реанімації Нікополя від численних травм, мачусі оголошено підозру - Генпрокурор Кравченко21 лютого, 08:38 • 11997 перегляди
Нічна атака рф завдала значних руйнувань об'єкту енергетики на Одещині - ДТЕК21 лютого, 08:45 • 13033 перегляди
Викрали і вбили дитину та жінку - у Запоріжжі двом чоловікам оголосили вирок13:35 • 12010 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto15:47 • 7070 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія17:20 • 9968 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 40855 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 50120 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 61715 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 77096 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 114836 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Музикант
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto15:47 • 7334 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 18782 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 20880 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 15374 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 18095 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Фільм

У Нікополі через обстріл рф постраждав 77-річний чоловік, пошкоджено будівлі

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області 21 лютого постраждав 77-річний чоловік. Також пошкоджено гуртожиток, приватні будинки та господарські споруди.

У Нікополі через обстріл рф постраждав 77-річний чоловік, пошкоджено будівлі
Фото: ДСНС України

Внаслідок російського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області 21 лютого постраждав 77-річний чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Рятувальники надали йому допомогу, транспортували до безпечного місця та передали медикам. Через атаку також було пошкоджено гуртожиток, приватні будинки та господарські споруди.

Крім того, у Синельниківському районі через влучання БПЛА зайнялася будівля приватного підприємства. Пожежу було ліквідовано.

Нагадаємо

У суботу, 21 лютого, російські окупанти атакували автівку з цивільними у Шосткінській громаді Сумської області. В результаті загинули двоє людей, одна отримала поранення.

Також УНН повідомляв, що внаслідок російської атаки по Оріхову у Запорізькій області загинув 77-річний чоловік.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Нерухомість
Війна в Україні
Сумська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій