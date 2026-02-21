У Нікополі через обстріл рф постраждав 77-річний чоловік, пошкоджено будівлі
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області 21 лютого постраждав 77-річний чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Рятувальники надали йому допомогу, транспортували до безпечного місця та передали медикам. Через атаку також було пошкоджено гуртожиток, приватні будинки та господарські споруди.
Крім того, у Синельниківському районі через влучання БПЛА зайнялася будівля приватного підприємства. Пожежу було ліквідовано.
Нагадаємо
У суботу, 21 лютого, російські окупанти атакували автівку з цивільними у Шосткінській громаді Сумської області. В результаті загинули двоє людей, одна отримала поранення.
Також УНН повідомляв, що внаслідок російської атаки по Оріхову у Запорізькій області загинув 77-річний чоловік.