В Никополе из-за обстрела рф пострадал 77-летний мужчина, повреждены здания

$43.270.00
50.920.00
ukenru
17:20 • 12289 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
16:35 • 4382 просмотра
Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран
13:53 • 13414 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 22943 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 24139 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 22885 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 21644 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 25860 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 35915 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 27349 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
67%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
СБС отминусовали "Торнадо-С", которыми рф кошмарит мирные города - "Мадьяр" показал кадрыVideo21 февраля, 10:46 • 4682 просмотра
Похитили и убили ребенка и женщину - в Запорожье двум мужчинам вынесли приговор13:35 • 13858 просмотра
Силы обороны восстановили контроль над более чем 300 кв. км на юге Украины14:51 • 5132 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto15:47 • 9538 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания17:20 • 12013 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 42714 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 51960 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 63582 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 78744 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 116471 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Марк Рютте
Музыкант
Актуальные места
Украина
Запорожская область
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto15:47 • 9912 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 21140 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 23066 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 16044 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 18751 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Фильм

В Никополе из-за обстрела рф пострадал 77-летний мужчина, повреждены здания

Киев • УНН

 • 544 просмотра

В результате российского обстрела Никополя Днепропетровской области 21 февраля пострадал 77-летний мужчина. Также повреждены общежитие, частные дома и хозяйственные постройки.

В Никополе из-за обстрела рф пострадал 77-летний мужчина, повреждены здания
Фото: ГСЧС Украины

В результате российского обстрела Никополя Днепропетровской области 21 февраля пострадал 77-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Спасатели оказали ему помощь, транспортировали в безопасное место и передали медикам. Из-за атаки также были повреждены общежитие, частные дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, в Синельниковском районе из-за попадания БПЛА загорелось здание частного предприятия. Пожар был ликвидирован.

Напомним

В субботу, 21 февраля, российские оккупанты атаковали автомобиль с гражданскими в Шосткинской общине Сумской области. В результате погибли два человека, один получил ранения.

Также УНН сообщал, что в результате российской атаки по Орехову в Запорожской области погиб 77-летний мужчина.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Недвижимость
Война в Украине
Сумская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям