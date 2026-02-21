В Никополе из-за обстрела рф пострадал 77-летний мужчина, повреждены здания
В результате российского обстрела Никополя Днепропетровской области 21 февраля пострадал 77-летний мужчина. Также повреждены общежитие, частные дома и хозяйственные постройки.
Детали
Спасатели оказали ему помощь, транспортировали в безопасное место и передали медикам. Из-за атаки также были повреждены общежитие, частные дома и хозяйственные постройки.
Кроме того, в Синельниковском районе из-за попадания БПЛА загорелось здание частного предприятия. Пожар был ликвидирован.
