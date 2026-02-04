США розробили нові санкції проти рф, але ознак впровадження немає - Bloomberg

Сполучені Штати підготували додаткові санкції проти росії, але ознак їх імплементації поки що немає, з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Європа розробила ще один пакет санкцій, до четвертих роковин повномасштабного вторгнення 2022 року, яке відбудеться пізніше цього місяця.

Вона також посилює дії щодо "тіньового флоту" росії, але, за словами європейських чиновників, "ці заходи більше схожі на повільне завдання удару, ніж на боротьбу з вогнем вогнем".

"США підготували додаткові санкції проти росії, але немає жодних ознак їх впровадження", сказали джерела.

