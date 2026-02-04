$43.190.22
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 2892 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
07:36 • 6918 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 23588 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 41216 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 35030 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 35260 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 32693 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 20670 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 28735 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
США розробили нові санкції проти рф, але ознак впровадження немає - Bloomberg

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Сполучені Штати підготували додаткові санкції проти росії, проте їх імплементація наразі не спостерігається. Європа також розробила новий пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабного вторгнення.

Сполучені Штати підготували додаткові санкції проти росії, але ознак їх імплементації поки що немає, з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Європа розробила ще один пакет санкцій, до четвертих роковин повномасштабного вторгнення 2022 року, яке відбудеться пізніше цього місяця.

ЄС розглядає заборону на російську мідь та платину в новому пакеті санкцій - Bloomberg02.02.26, 17:16 • 3852 перегляди

Вона також посилює дії щодо "тіньового флоту" росії, але, за словами європейських чиновників, "ці заходи більше схожі на повільне завдання удару, ніж на боротьбу з вогнем вогнем".

"США підготували додаткові санкції проти росії, але немає жодних ознак їх впровадження", сказали джерела.

Законопроєкт про санкції проти росії отримав підтримку Трампа, але має бути розгляд в Конгресі США - Fox News19.01.26, 19:13 • 5507 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Bloomberg
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки