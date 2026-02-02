$42.810.04
ЄС розглядає заборону на російську мідь та платину в новому пакеті санкцій - Bloomberg

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Європейський Союз може заборонити імпорт іридію, родію, платини та міді з росії в межах нових санкцій. Обмеження, якщо їх підтримають держави-члени, торкнуться "ГМК "Норильський нікель".

ЄС розглядає заборону на російську мідь та платину в новому пакеті санкцій - Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість заборони імпорту з росії кількох металів платинової групи та міді в межах нових санкцій, спрямованих проти москви за її війну проти України, з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, обмеження, якщо їх підтримають держави-члени блоку, можуть стосуватися іридію, родію, платини та міді. Санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів ЄС, і блок прагне схвалити новий пакет цього місяця.

Речники Європейської комісії, яка займається санкційними діями від імені ЄС, відмовилися від коментарів.

Заборона планується на тлі напружених ринків для цільових металів. Ціни на мідь досягли рекордних максимумів цього року на тлі високого попиту та обмежених пропозицій шахт у всьому світі. Платина також спостерігається в дефіциті.

Російські метали постійно витісняються з основних торгових центрів. Британські санкції забороняють торгівлю або постачання міді російського походження, виробленої після 13 квітня 2024 року, на Лондонській біржі металів, тоді як Лондонський ринок платини та паладію виключив російські нафтопереробні заводи зі свого списку поставок у 2022 році.

Ці кроки скоротили попит навіть серед промислових споживачів, які більше не можуть використовувати російський метал для фінансування. Щодо міді, європейські покупці здебільшого взагалі відвернулися, на тлі того, як кілька найбільших російських виробників також були введені під санкції.

Тим не менш, багато з цих металів потрапляють на західні ринки, навіть попри те, що основна частина обсягів була перенаправлена ​​до Азії.

Якщо нові обмеження будуть ухвалені, вони будуть спрямовані переважно на ПАТ "ГМК "Норильський нікель", найбільшу російську гірничодобувну компанію, яка не була введена під санкції через свою важливу роль у світовій промисловості. На гірничодобувну компанію припадає близько 40% світового паладію, що використовується в автомобільних каталізаторах, на який ЄС не спрямований у новому пакеті. Компанія також є найбільшим російським виробником платини, іридію, родію, нікелю та міді.

Окремо, як раніше повідомляло Bloomberg, ЄС також розглядає пропозицію замінити стелю ціни на російську нафту забороною на морські перевезення.

Юлія Шрамко

Санкції
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна