ЕС рассматривает запрет на российскую медь и платину в новом пакете санкций - Bloomberg

Киев • УНН

 • 822 просмотра

Европейский Союз может запретить импорт иридия, родия, платины и меди из россии в рамках новых санкций. Ограничения, если их поддержат государства-члены, коснутся «ГМК «Норильский никель».

ЕС рассматривает запрет на российскую медь и платину в новом пакете санкций - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность запрета импорта из россии нескольких металлов платиновой группы и меди в рамках новых санкций, направленных против москвы за ее войну против Украины, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам источников, ограничения, если их поддержат государства-члены блока, могут касаться иридия, родия, платины и меди. Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов ЕС, и блок стремится одобрить новый пакет в этом месяце.

Представители Европейской комиссии, которая занимается санкционными действиями от имени ЕС, отказались от комментариев.

Запрет планируется на фоне напряженных рынков для целевых металлов. Цены на медь достигли рекордных максимумов в этом году на фоне высокого спроса и ограниченных предложений шахт во всем мире. Платина также наблюдается в дефиците.

Российские металлы постоянно вытесняются из основных торговых центров. Британские санкции запрещают торговлю или поставки меди российского происхождения, произведенной после 13 апреля 2024 года, на Лондонской бирже металлов, тогда как Лондонский рынок платины и палладия исключил российские нефтеперерабатывающие заводы из своего списка поставок в 2022 году.

Эти шаги сократили спрос даже среди промышленных потребителей, которые больше не могут использовать российский металл для финансирования. Что касается меди, европейские покупатели по большей части вообще отвернулись, на фоне того, как несколько крупнейших российских производителей также были введены под санкции.

Тем не менее, многие из этих металлов попадают на западные рынки, даже несмотря на то, что основная часть объемов была перенаправлена в Азию.

Если новые ограничения будут приняты, они будут направлены преимущественно на ПАО "ГМК "Норильский никель", крупнейшую российскую горнодобывающую компанию, которая не была введена под санкции из-за своей важной роли в мировой промышленности. На горнодобывающую компанию приходится около 40% мирового палладия, используемого в автомобильных катализаторах, на который ЕС не направлен в новом пакете. Компания также является крупнейшим российским производителем платины, иридия, родия, никеля и меди.

Отдельно, как ранее сообщало Bloomberg, ЕС также рассматривает предложение заменить потолок цены на российскую нефть запретом на морские перевозки.

ЕС рассматривает замену ограничения цен на российскую нефть полным запретом на морские услуги - Bloomberg30.01.26, 19:39 • 4178 просмотров

Юлия Шрамко

