США разработали новые санкции против рф, но признаков внедрения нет - Bloomberg

Соединенные Штаты подготовили дополнительные санкции против россии, но признаков их имплементации пока нет, со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Европа разработала еще один пакет санкций к четвертой годовщине полномасштабного вторжения 2022 года, которая состоится позднее в этом месяце.

ЕС рассматривает запрет на российскую медь и платину в новом пакете санкций - Bloomberg

Она также усиливает действия в отношении "теневого флота" россии, но, по словам европейских чиновников, "эти меры больше похожи на медленное нанесение удара, чем на борьбу с огнем огнем".

"США подготовили дополнительные санкции против россии, но нет никаких признаков их внедрения", - сказали источники.

Законопроект о санкциях против россии получил поддержку Трампа, но должен быть рассмотрен в Конгрессе США - Fox News