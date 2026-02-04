США разработали новые санкции против рф, но признаков внедрения нет - Bloomberg
Соединенные Штаты подготовили дополнительные санкции против России, однако их имплементация пока не наблюдается. Европа также разработала новый пакет санкций к четвертой годовщине полномасштабного вторжения.
Соединенные Штаты подготовили дополнительные санкции против россии, но признаков их имплементации пока нет, со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Европа разработала еще один пакет санкций к четвертой годовщине полномасштабного вторжения 2022 года, которая состоится позднее в этом месяце.
Она также усиливает действия в отношении "теневого флота" россии, но, по словам европейских чиновников, "эти меры больше похожи на медленное нанесение удара, чем на борьбу с огнем огнем".
"США подготовили дополнительные санкции против россии, но нет никаких признаков их внедрения", - сказали источники.
