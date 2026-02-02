Україна розширила санкції проти причетних до "тіньового флоту" для нафти рф та кібератак

Україна запровадила санкції проти осіб та компаній, які причетні до діяльності "тіньового флоту" для російської нафти й кібератак проти України, держав-членів ЄС і НАТО, повідомив Президент України Володимир Зеленський та в Офісі Президента у понеділок, пише УНН.

Продовжуємо синхронізацію санкцій із Європейським Союзом. Підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту - повідомив Зеленський у соцмережах.

З його слів, також "є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та наших партнерів".

"Всім намаганням російського режиму дестабілізувати ситуацію в Україні протидіємо", - наголосив Президент.

Як уточнили в ОП, Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо синхронізації санкцій із ЄС та застосування обмежень проти 10 фізичних і шести юридичних осіб.

"Санкції запроваджені проти іноземних громадян і громадян росії, які причетні до функціонування російського танкерного флоту, здійснення кібератак проти України та держав – членів Євросоюзу й НАТО, обходу санкцій та поширення проросійської пропаганди", - ідеться у повідомленні.

Серед них, як зазначили в ОП, "особи, які через свої компанії забезпечують постачання та експорт російської нафти, повʼязані з кремлем пропагандисти, члени терористичної групи ГРУ, що здійснювала кібератаки на урядові організації в Україні й інших країнах, щоб отримати конфіденційну інформацію та дестабілізувати політичну ситуацію".

Також "санкції запроваджені проти компаній із росії, Об’єднаних Арабських Еміратів і В’єтнаму, які є частиною російського танкерного флоту". Вони володіють або ж управляють танкерами, що перевозять російську нафту, зокрема на експорт, вказали в ОП.

Відтепер під санкціями й російський 142-й окремий батальйон радіоелектронної боротьби, що причетний, зокрема, до порушення GPS-сигналів у країнах Балтії. Маніпуляції GPS-сигналами призвели до перешкод для посадки цивільних літаків.

Загалом Україна синхронізувала 15 санкційних пакетів, які запровадили партнери протягом минулого року. Надзвичайно важливо й надалі посилювати спільний тиск на агресора, перекриваючи можливості для фінансування війни та підривної діяльності росії проти країн Євросоюзу й НАТО, наголосили в ОП.

Минулого тижня Європейський Союз синхронізував українські санкції щодо шістьох російських пропагандистів у своїй юрисдикції. Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу. Розраховуємо, що він буде прийнятий наприкінці лютого. Уже зараз бачимо, що багато наших пропозицій враховані. Дякуємо всім, хто допомагає! - вказав Зеленський.

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії до річниці російського вторгнення в Україну - ЗМІ