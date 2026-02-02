Україна розширила санкції проти причетних до "тіньового флоту" для нафти рф та кібератак

$42.810.04
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37 • 10005 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 40325 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 57874 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 39076 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 44389 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 32020 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 50260 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 63989 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40166 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Популярнi новини
США планують атакувати Іран: американська "армада" прибула на Близький Схід - WSJ2 лютого, 02:20 • 12328 перегляди
Сі Цзіньпін закликав зробити юань однією з основних глобальних резервних валют2 лютого, 02:54 • 9648 перегляди
ISW: кремль намагається маніпулювати Трампом напередодні нового раунду "мирних" переговорів2 лютого, 04:01 • 13399 перегляди
Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію2 лютого, 04:28 • 10638 перегляди
російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путінаVideo2 лютого, 05:17 • 8518 перегляди
Публікації
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 3006 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 3216 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 71172 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 98633 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 74722 перегляди
УНН Lite
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video11:48 • 52 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 24703 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 35429 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 37604 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 40137 перегляди
Україна розширила санкції проти причетних до "тіньового флоту" для нафти рф та кібератак

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Україна запровадила санкції проти 10 фізичних та 6 юридичних осіб, пов'язаних з російським танкерним флотом та кібератаками проти України, ЄС і НАТО. Ці заходи синхронізовані з санкціями Європейського Союзу.

Україна розширила санкції проти причетних до "тіньового флоту" для нафти рф та кібератак

Україна запровадила санкції проти осіб та компаній, які причетні до діяльності "тіньового флоту" для російської нафти й кібератак проти України, держав-членів ЄС і НАТО, повідомив Президент України Володимир Зеленський та в Офісі Президента у понеділок, пише УНН.

Продовжуємо синхронізацію санкцій із Європейським Союзом. Підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту

- повідомив Зеленський у соцмережах.

З його слів, також "є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та наших партнерів".

"Всім намаганням російського режиму дестабілізувати ситуацію в Україні протидіємо", - наголосив Президент.

Як уточнили в ОП, Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо синхронізації санкцій із ЄС та застосування обмежень проти 10 фізичних і шести юридичних осіб.

"Санкції запроваджені проти іноземних громадян і громадян росії, які причетні до функціонування російського танкерного флоту, здійснення кібератак проти України та держав – членів Євросоюзу й НАТО, обходу санкцій та поширення проросійської пропаганди", - ідеться у повідомленні.

Серед них, як зазначили в ОП, "особи, які через свої компанії забезпечують постачання та експорт російської нафти, повʼязані з кремлем пропагандисти, члени терористичної групи ГРУ, що здійснювала кібератаки на урядові організації в Україні й інших країнах, щоб отримати конфіденційну інформацію та дестабілізувати політичну ситуацію".

Також "санкції запроваджені проти компаній із росії, Об’єднаних Арабських Еміратів і В’єтнаму, які є частиною російського танкерного флоту". Вони володіють або ж управляють танкерами, що перевозять російську нафту, зокрема на експорт, вказали в ОП.

Відтепер під санкціями й російський 142-й окремий батальйон радіоелектронної боротьби, що причетний, зокрема, до порушення GPS-сигналів у країнах Балтії. Маніпуляції GPS-сигналами призвели до перешкод для посадки цивільних літаків.

Загалом Україна синхронізувала 15 санкційних пакетів, які запровадили партнери протягом минулого року. Надзвичайно важливо й надалі посилювати спільний тиск на агресора, перекриваючи можливості для фінансування війни та підривної діяльності росії проти країн Євросоюзу й НАТО, наголосили в ОП.

Минулого тижня Європейський Союз синхронізував українські санкції щодо шістьох російських пропагандистів у своїй юрисдикції. Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу. Розраховуємо, що він буде прийнятий наприкінці лютого. Уже зараз бачимо, що багато наших пропозицій враховані. Дякуємо всім, хто допомагає!

- вказав Зеленський.

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії до річниці російського вторгнення в Україну - ЗМІ31.12.25, 13:37 • 3338 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
В'єтнам
НАТО
Європейський Союз
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Україна