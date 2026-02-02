Украина расширила санкции против причастных к «теневому флоту» для нефти РФ и кибератак

Украина ввела санкции против лиц и компаний, причастных к деятельности "теневого флота" для российской нефти и кибератак против Украины, государств-членов ЕС и НАТО, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и в Офисе Президента в понедельник, пишет УНН.

По его словам, также "есть новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и наших партнеров".

"Всем попыткам российского режима дестабилизировать ситуацию в Украине противодействуем", - подчеркнул Президент.

Как уточнили в ОП, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкций с ЕС и применении ограничений против 10 физических и шести юридических лиц.

"Санкции введены против иностранных граждан и граждан России, причастных к функционированию российского танкерного флота, осуществлению кибератак против Украины и государств – членов Евросоюза и НАТО, обходу санкций и распространению пророссийской пропаганды", - говорится в сообщении.

Среди них, как отметили в ОП, "лица, которые через свои компании обеспечивают поставки и экспорт российской нефти, связанные с Кремлем пропагандисты, члены террористической группы ГРУ, осуществлявшей кибератаки на правительственные организации в Украине и других странах, чтобы получить конфиденциальную информацию и дестабилизировать политическую ситуацию".

Также "санкции введены против компаний из России, Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама, которые являются частью российского танкерного флота". Они владеют или управляют танкерами, перевозящими российскую нефть, в том числе на экспорт, указали в ОП.

Отныне под санкциями и российский 142-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы, причастный, в частности, к нарушению GPS-сигналов в странах Балтии. Манипуляции GPS-сигналами привели к помехам для посадки гражданских самолетов.

В целом Украина синхронизировала 15 санкционных пакетов, которые ввели партнеры в течение прошлого года. Чрезвычайно важно и в дальнейшем усиливать совместное давление на агрессора, перекрывая возможности для финансирования войны и подрывной деятельности России против стран Евросоюза и НАТО, подчеркнули в ОП.

На прошлой неделе Европейский Союз синхронизировал украинские санкции в отношении шести российских пропагандистов в своей юрисдикции. Также продолжается работа над 20-м санкционным пакетом Евросоюза. Рассчитываем, что он будет принят в конце февраля. Уже сейчас видим, что многие наши предложения учтены. Спасибо всем, кто помогает!