Украина расширила санкции против причастных к «теневому флоту» для нефти РФ и кибератак

11:00 • 2370 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 9958 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 40297 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 57840 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 39046 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 44375 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 32012 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 50257 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 63985 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40165 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
США планируют атаковать Иран: американская "армада" прибыла на Ближний Восток - WSJ2 февраля, 02:20 • 12328 просмотра
Си Цзиньпин призвал сделать юань одной из основных глобальных резервных валют2 февраля, 02:54 • 9648 просмотра
ISW: кремль пытается манипулировать Трампом в преддверии нового раунда "мирных" переговоров2 февраля, 04:01 • 13399 просмотра
Файлы Эпштейна: бывший посол Великобритании покидает Лейбористскую партию2 февраля, 04:28 • 10638 просмотра
российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путинуVideo2 февраля, 05:17 • 8518 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 2974 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 3176 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 71155 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 98619 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 74706 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video11:48 • 38 просмотра
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 24697 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 35421 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 37598 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 40132 просмотра
Украина расширила санкции против причастных к «теневому флоту» для нефти РФ и кибератак

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Украина ввела санкции против 10 физических и 6 юридических лиц, связанных с российским танкерным флотом и кибератаками против Украины, ЕС и НАТО. Эти меры синхронизированы с санкциями Европейского Союза.

Украина расширила санкции против причастных к «теневому флоту» для нефти РФ и кибератак

Украина ввела санкции против лиц и компаний, причастных к деятельности "теневого флота" для российской нефти и кибератак против Украины, государств-членов ЕС и НАТО, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и в Офисе Президента в понедельник, пишет УНН.

Продолжаем синхронизацию санкций с Европейским Союзом. Подписал указ о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть

- сообщил Зеленский в соцсетях.

По его словам, также "есть новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и наших партнеров".

"Всем попыткам российского режима дестабилизировать ситуацию в Украине противодействуем", - подчеркнул Президент.

Как уточнили в ОП, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкций с ЕС и применении ограничений против 10 физических и шести юридических лиц.

"Санкции введены против иностранных граждан и граждан России, причастных к функционированию российского танкерного флота, осуществлению кибератак против Украины и государств – членов Евросоюза и НАТО, обходу санкций и распространению пророссийской пропаганды", - говорится в сообщении.

Среди них, как отметили в ОП, "лица, которые через свои компании обеспечивают поставки и экспорт российской нефти, связанные с Кремлем пропагандисты, члены террористической группы ГРУ, осуществлявшей кибератаки на правительственные организации в Украине и других странах, чтобы получить конфиденциальную информацию и дестабилизировать политическую ситуацию".

Также "санкции введены против компаний из России, Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама, которые являются частью российского танкерного флота". Они владеют или управляют танкерами, перевозящими российскую нефть, в том числе на экспорт, указали в ОП.

Отныне под санкциями и российский 142-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы, причастный, в частности, к нарушению GPS-сигналов в странах Балтии. Манипуляции GPS-сигналами привели к помехам для посадки гражданских самолетов.

В целом Украина синхронизировала 15 санкционных пакетов, которые ввели партнеры в течение прошлого года. Чрезвычайно важно и в дальнейшем усиливать совместное давление на агрессора, перекрывая возможности для финансирования войны и подрывной деятельности России против стран Евросоюза и НАТО, подчеркнули в ОП.

На прошлой неделе Европейский Союз синхронизировал украинские санкции в отношении шести российских пропагандистов в своей юрисдикции. Также продолжается работа над 20-м санкционным пакетом Евросоюза. Рассчитываем, что он будет принят в конце февраля. Уже сейчас видим, что многие наши предложения учтены. Спасибо всем, кто помогает!

- указал Зеленский.

ЕС готовит 20-й пакет санкций против россии к годовщине российского вторжения в Украину - СМИ31.12.25, 13:37 • 3338 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Вьетнам
НАТО
Европейский Союз
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Украина