ukenru
05:43 • 2012 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
03:41 • 12694 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 18033 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 23792 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 54076 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 55034 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37064 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 33616 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 60807 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 37172 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп повідомив про успішні переговори з Моді та анонсував візит до Індії6 листопада, 20:36 • 4024 перегляди
СБУ викрила російського агента, який намагався підірвати залізницю на Харківщині6 листопада, 21:08 • 6186 перегляди
Посол України відреагував на зняття українського прапора з парламенту Чехії6 листопада, 21:46 • 8596 перегляди
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці03:02 • 7770 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto03:28 • 5640 перегляди
Публікації
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 54069 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 31197 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 37799 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 39303 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 60805 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Антоніу Гутерреш
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Греція
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 30829 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 31758 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 33691 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 49518 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 53418 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Facebook
Instagram

Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни

Київ • УНН

 • 2020 перегляди

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про значне скорочення експорту російської нафти та висловив надію на припинення війни в Україні. Він наголосив на значних втратах та необхідності пошуку шляхів для завершення конфлікту.

Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що експорт російської нафти "суттєво знизився" та висловив сподівання на завершення війни в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на трансляцію Білого дому.  

Я можу сказати, що експорт з росії значно скоротився. Ми просто хотіли б бачити кінець війни. Багато людей гине. Багато російських солдатів гине. Тож ми думаємо, що в якийсь момент вони стануть розумними та зроблять це - зупинять війну

- сказав американський лідер.

Він наголосив, що бойові дії спричиняють значні втрати, тому настав момент зосередитися на пошуку шляхів для їх завершення.

Санкції США проти росії

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у вівторок, 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.  

У середу, 23 жовтня. володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.  

Пізніше Дональд Трамп відреагував на заяву володимира путіна про нібито несприйнятливість росії до американських санкцій. Президент США іронічно зазначив, що радий чути про "впевненість" диктатора, але воліє побачити, як рф впорається з обмеженнями.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес. 

Україна, Литва, Польща, Словаччина та США посилюють співпрацю для диверсифікації постачання газу до Європи - Міненерго07.11.25, 05:06 • 1616 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Міністерство фінансів США
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна