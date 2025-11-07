Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Київ • УНН
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про значне скорочення експорту російської нафти та висловив надію на припинення війни в Україні. Він наголосив на значних втратах та необхідності пошуку шляхів для завершення конфлікту.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що експорт російської нафти "суттєво знизився" та висловив сподівання на завершення війни в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на трансляцію Білого дому.
Я можу сказати, що експорт з росії значно скоротився. Ми просто хотіли б бачити кінець війни. Багато людей гине. Багато російських солдатів гине. Тож ми думаємо, що в якийсь момент вони стануть розумними та зроблять це - зупинять війну
Він наголосив, що бойові дії спричиняють значні втрати, тому настав момент зосередитися на пошуку шляхів для їх завершення.
Санкції США проти росії
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у вівторок, 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.
У середу, 23 жовтня. володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.
Пізніше Дональд Трамп відреагував на заяву володимира путіна про нібито несприйнятливість росії до американських санкцій. Президент США іронічно зазначив, що радий чути про "впевненість" диктатора, але воліє побачити, як рф впорається з обмеженнями.
Нагадаємо
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес.
Україна, Литва, Польща, Словаччина та США посилюють співпрацю для диверсифікації постачання газу до Європи - Міненерго07.11.25, 05:06 • 1616 переглядiв