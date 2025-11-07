ukenru
05:43 • 1036 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
03:41 • 11793 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
00:03 • 17594 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 23320 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 53493 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 54843 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 36967 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 33572 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 60576 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 37122 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп сообщил об успешных переговорах с Моди и анонсировал визит в Индию6 ноября, 20:36 • 3616 просмотра
СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося подорвать железную дорогу на Харьковщине6 ноября, 21:08 • 5768 просмотра
Посол Украины отреагировал на снятие украинского флага с парламента Чехии6 ноября, 21:46 • 8154 просмотра
Орбан сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с путиным: подробности03:02 • 7318 просмотра
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объясненияPhoto03:28 • 4920 просмотра
публикации
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 53490 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 30924 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 37565 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 39039 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 60575 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Антониу Гутерриш
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Греция
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 30671 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 31608 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 33525 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 49383 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 53286 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Facebook
Instagram

Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о значительном сокращении экспорта российской нефти и выразил надежду на прекращение войны в Украине. Он подчеркнул значительные потери и необходимость поиска путей для завершения конфликта.

Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что экспорт российской нефти "существенно снизился" и выразил надежду на завершение войны в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.  

Я могу сказать, что экспорт из России значительно сократился. Мы просто хотели бы видеть конец войны. Много людей погибает. Много российских солдат погибает. Поэтому мы думаем, что в какой-то момент они станут умными и сделают это - остановят войну

- сказал американский лидер.

Он подчеркнул, что боевые действия приводят к значительным потерям, поэтому настало время сосредоточиться на поиске путей для их завершения.

Санкции США против России

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября, официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.  

В среду, 23 октября, Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.  

Позже Дональд Трамп отреагировал на заявление Владимира Путина о якобы невосприимчивости России к американским санкциям. Президент США иронично отметил, что рад слышать об "уверенности" диктатора, но предпочитает увидеть, как РФ справится с ограничениями.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс. 

Украина, Литва, Польша, Словакия и США усиливают сотрудничество для диверсификации поставок газа в Европу - Минэнерго07.11.25, 05:06 • 1466 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина