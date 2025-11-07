Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Киев • УНН
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о значительном сокращении экспорта российской нефти и выразил надежду на прекращение войны в Украине. Он подчеркнул значительные потери и необходимость поиска путей для завершения конфликта.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что экспорт российской нефти "существенно снизился" и выразил надежду на завершение войны в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Я могу сказать, что экспорт из России значительно сократился. Мы просто хотели бы видеть конец войны. Много людей погибает. Много российских солдат погибает. Поэтому мы думаем, что в какой-то момент они станут умными и сделают это - остановят войну
Он подчеркнул, что боевые действия приводят к значительным потерям, поэтому настало время сосредоточиться на поиске путей для их завершения.
Санкции США против России
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября, официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.
В среду, 23 октября, Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.
Позже Дональд Трамп отреагировал на заявление Владимира Путина о якобы невосприимчивости России к американским санкциям. Президент США иронично отметил, что рад слышать об "уверенности" диктатора, но предпочитает увидеть, как РФ справится с ограничениями.
Напомним
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс.
