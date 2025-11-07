Украина, Литва, Польша, Словакия и США усиливают сотрудничество для диверсификации поставок газа в Европу - Минэнерго

ukenru
03:41 • 2472 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
00:03 • 10242 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 19018 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 48443 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 51995 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 36144 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 32937 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 59005 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 36870 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 39228 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент Польши заявил о «недостатке благодарности полякам» от Украины6 ноября, 18:16 • 9708 просмотра
Зеленский поручил СНБО готовить решения против лиц с украинским гражданством, выбравших РФ6 ноября, 18:35 • 7738 просмотра
Зеленский наградил военных за эвакуацию бойца, 33 дня находившегося в окружении врага6 ноября, 19:27 • 4274 просмотра
В Вирджинии учительница, в которую стрелял 6-летний ребенок, получила 10 миллионов долларов компенсации6 ноября, 19:32 • 3394 просмотра
Посол Украины отреагировал на снятие украинского флага с парламента Чехии6 ноября, 21:46 • 3732 просмотра
публикации
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 48434 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 29026 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 36033 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 37394 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 59000 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Антониу Гутерриш
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Франция
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 29615 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 30566 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 32408 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 48455 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 52385 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Facebook
Instagram

Украина, Литва, Польша, Словакия и США усиливают сотрудничество для диверсификации поставок газа в Европу - Минэнерго

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Пять стран договорились усилить сотрудничество в энергетике и подтвердили приверженность диверсификации поставок газа в Европу. Это уменьшит зависимость от российских энергоресурсов, обсудили возможности увеличения поставок американского LNG.

Украина, Литва, Польша, Словакия и США усиливают сотрудничество для диверсификации поставок газа в Европу - Минэнерго

Украина, Литва, Польша, Словакия и США договорились усилить сотрудничество в энергетике и подтвердили приверженность диверсификации поставок газа в Европу, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов. Об этом информирует Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что высокопоставленные представители правительств Украины, Литвы, Польши, Словакии и Соединенных Штатов встретились на полях 6-й Министерской встречи партнерства для трансатлантического энергетического сотрудничества (P-TEC) в Афинах (Греция).

Украину на заседании представлял заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Участники заседания обсудили возможности увеличения поставок американского LNG в Европу через терминалы импорта LNG и FSRU в Балтийском море

- говорится в сообщении.

Николай Колесник подчеркнул, что P-TEC – ключевая платформа для укрепления энергетического моста между Европой и Северной Америкой. Украина, как часть Европейского энергетического сообщества, активно интегрируется в трансатлантические инициативы, направленные на укрепление безопасности, устойчивое развитие и декарбонизацию.

Развитие инфраструктуры для получения и транспортировки сжиженного природного газа является критическим фактором стабильности европейской энергетической системы в условиях политической турбулентности. Сотрудничество со странами ЕС (Польшей, Словакией, Литвой) в сфере и хранения газа является стратегически важным для Украины в контексте развития ее энергетической системы и повышения ее устойчивости

- сказал он.

По результатам встречи Литва, Польша, Словакия, Украина и США подтвердили свою приверженность диверсификации поставок газа в Европу, уменьшению зависимости от российских источников и укреплению региональной энергетической устойчивости.

США подтвердили свою готовность способствовать поставкам американского СПГ для достижения этих стратегических целей

- сообщили в ведомстве. 

Заместитель министра энергетики совместно с председателем правления НАК "Нафтогаз" Сергеем Корецким также провели переговоры с представителями Международной финансовой корпорации развития США (DFC) и Экспортно-импортного банка США (EXIM Bank).

Обсудили возможные финансовые инструменты для привлечения дополнительных объемов американского газа, чтобы обеспечить как текущие, так и долгосрочные потребности Украины. Имели продуктивный разговор с Джошуа Вольцем, Deputy Assistant Secretary, U.S. Department of Energy, относительно поддержки Украины, замещения российских энергоресурсов из Европы и совместных инвестиционных проектов в рамках двустороннего партнерства. Скоординировали позиции и дальнейшие совместные действия для укрепления энергетической безопасности Украины и всего региона с генеральным директором по вопросам энергетики Европейской Комиссии Дитте Юул Йоргенсен

- добавили в Минэнерго.

Также на полях P-TEC провели ряд рабочих встреч с производителями, трейдерами и экспортерами американского LNG, представителями правительств европейских стран. Обсудили долгосрочное стратегическое партнерство в рамках диверсификации поставок энергоресурсов.

Напомним

Ранее сообщалось, что Польша ведет переговоры с США об импорте сжиженного природного газа для дальнейших поставок в Украину и Словакию. Объемы поставок в Словакию могут достигать 4-5 миллиардов кубометров в год, что соответствует годовому потреблению страны.

США готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу - министр энергетики24.09.25, 18:27 • 3695 просмотров

Вита Зеленецкая

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Европейская комиссия
Афины
Литва
Греция
Европа
Северная Америка
Словакия
Соединённые Штаты
Украина
Польша