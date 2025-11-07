Украина, Литва, Польша, Словакия и США усиливают сотрудничество для диверсификации поставок газа в Европу - Минэнерго

Украина, Литва, Польша, Словакия и США договорились усилить сотрудничество в энергетике и подтвердили приверженность диверсификации поставок газа в Европу, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов. Об этом информирует Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Отмечается, что высокопоставленные представители правительств Украины, Литвы, Польши, Словакии и Соединенных Штатов встретились на полях 6-й Министерской встречи партнерства для трансатлантического энергетического сотрудничества (P-TEC) в Афинах (Греция).

Украину на заседании представлял заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Николай Колесник подчеркнул, что P-TEC – ключевая платформа для укрепления энергетического моста между Европой и Северной Америкой. Украина, как часть Европейского энергетического сообщества, активно интегрируется в трансатлантические инициативы, направленные на укрепление безопасности, устойчивое развитие и декарбонизацию.

Развитие инфраструктуры для получения и транспортировки сжиженного природного газа является критическим фактором стабильности европейской энергетической системы в условиях политической турбулентности. Сотрудничество со странами ЕС (Польшей, Словакией, Литвой) в сфере и хранения газа является стратегически важным для Украины в контексте развития ее энергетической системы и повышения ее устойчивости

По результатам встречи Литва, Польша, Словакия, Украина и США подтвердили свою приверженность диверсификации поставок газа в Европу, уменьшению зависимости от российских источников и укреплению региональной энергетической устойчивости.

Заместитель министра энергетики совместно с председателем правления НАК "Нафтогаз" Сергеем Корецким также провели переговоры с представителями Международной финансовой корпорации развития США (DFC) и Экспортно-импортного банка США (EXIM Bank).

Обсудили возможные финансовые инструменты для привлечения дополнительных объемов американского газа, чтобы обеспечить как текущие, так и долгосрочные потребности Украины. Имели продуктивный разговор с Джошуа Вольцем, Deputy Assistant Secretary, U.S. Department of Energy, относительно поддержки Украины, замещения российских энергоресурсов из Европы и совместных инвестиционных проектов в рамках двустороннего партнерства. Скоординировали позиции и дальнейшие совместные действия для укрепления энергетической безопасности Украины и всего региона с генеральным директором по вопросам энергетики Европейской Комиссии Дитте Юул Йоргенсен