Украина, Литва, Польша, Словакия и США усиливают сотрудничество для диверсификации поставок газа в Европу - Минэнерго
Киев • УНН
Пять стран договорились усилить сотрудничество в энергетике и подтвердили приверженность диверсификации поставок газа в Европу. Это уменьшит зависимость от российских энергоресурсов, обсудили возможности увеличения поставок американского LNG.
Украина, Литва, Польша, Словакия и США договорились усилить сотрудничество в энергетике и подтвердили приверженность диверсификации поставок газа в Европу, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов. Об этом информирует Министерство энергетики Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что высокопоставленные представители правительств Украины, Литвы, Польши, Словакии и Соединенных Штатов встретились на полях 6-й Министерской встречи партнерства для трансатлантического энергетического сотрудничества (P-TEC) в Афинах (Греция).
Украину на заседании представлял заместитель министра энергетики Николай Колесник.
Участники заседания обсудили возможности увеличения поставок американского LNG в Европу через терминалы импорта LNG и FSRU в Балтийском море
Николай Колесник подчеркнул, что P-TEC – ключевая платформа для укрепления энергетического моста между Европой и Северной Америкой. Украина, как часть Европейского энергетического сообщества, активно интегрируется в трансатлантические инициативы, направленные на укрепление безопасности, устойчивое развитие и декарбонизацию.
Развитие инфраструктуры для получения и транспортировки сжиженного природного газа является критическим фактором стабильности европейской энергетической системы в условиях политической турбулентности. Сотрудничество со странами ЕС (Польшей, Словакией, Литвой) в сфере и хранения газа является стратегически важным для Украины в контексте развития ее энергетической системы и повышения ее устойчивости
По результатам встречи Литва, Польша, Словакия, Украина и США подтвердили свою приверженность диверсификации поставок газа в Европу, уменьшению зависимости от российских источников и укреплению региональной энергетической устойчивости.
США подтвердили свою готовность способствовать поставкам американского СПГ для достижения этих стратегических целей
Заместитель министра энергетики совместно с председателем правления НАК "Нафтогаз" Сергеем Корецким также провели переговоры с представителями Международной финансовой корпорации развития США (DFC) и Экспортно-импортного банка США (EXIM Bank).
Обсудили возможные финансовые инструменты для привлечения дополнительных объемов американского газа, чтобы обеспечить как текущие, так и долгосрочные потребности Украины. Имели продуктивный разговор с Джошуа Вольцем, Deputy Assistant Secretary, U.S. Department of Energy, относительно поддержки Украины, замещения российских энергоресурсов из Европы и совместных инвестиционных проектов в рамках двустороннего партнерства. Скоординировали позиции и дальнейшие совместные действия для укрепления энергетической безопасности Украины и всего региона с генеральным директором по вопросам энергетики Европейской Комиссии Дитте Юул Йоргенсен
Также на полях P-TEC провели ряд рабочих встреч с производителями, трейдерами и экспортерами американского LNG, представителями правительств европейских стран. Обсудили долгосрочное стратегическое партнерство в рамках диверсификации поставок энергоресурсов.
Напомним
Ранее сообщалось, что Польша ведет переговоры с США об импорте сжиженного природного газа для дальнейших поставок в Украину и Словакию. Объемы поставок в Словакию могут достигать 4-5 миллиардов кубометров в год, что соответствует годовому потреблению страны.
США готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу - министр энергетики24.09.25, 18:27 • 3695 просмотров