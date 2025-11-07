Україна, Литва, Польща, Словаччина та США посилюють співпрацю для диверсифікації постачання газу до Європи - Міненерго

Україна, Литва, Польща, Словаччина та США домовились посилити співпрацю в енергетиці та підтвердили відданість диверсифікації поставок газу до Європи, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів. Про це інформує Міністерство енергетики України, передає УНН.

Зазначається, що високопоставлені представники урядів України, Литви, Польщі, Словаччини та Сполучених Штатів зустрілися на полях 6-ї Міністерської зустрічі партнерства для трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC) в Афінах (Греція).

Україну на засіданні представляв заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Микола Колісник наголосив, що P-TEC – ключова платформа для зміцнення енергетичного мосту між Європою та Північною Америкою. Україна, як частина Європейського енергетичного співтовариства, активно інтегрується в трансатлантичні ініціативи, спрямовані на зміцнення безпеки, сталий розвиток та декарбонізацію.

Розвиток інфраструктури для отримання та транспортування зрідженого природного газу є критичним фактором стабільності європейської енергетичної системи в умовах політичної турбулентності. Співпраця з країнами ЄС (Польщею, Словаччиною, Литвою) у сфері та зберігання газу є стратегічно важливою для України в контексті розвитку її енергетичної системи та підвищення її стійкості

За результатами зустрічі Литва, Польща, Словаччина, Україна та США підтвердили свою відданість диверсифікації поставок газу до Європи, зменшенню залежності від російських джерел та зміцненню регіональної енергетичної стійкості.

Заступник міністра енергетики спільно з головою правління НАК "Нафтогаз" Сергієм Корецьким також провели переговори з представниками Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) та Експортно-імпортного банку США (EXIM Bank).

Обговорили можливі фінансові інструменти для залучення додаткових обсягів американського газу, щоб забезпечити як поточні, так і довгострокові потреби України. Мали продуктивну розмову з Джошуа Вольцем, Deputy Assistant Secretary, U.S. Department of Energy, щодо підтримки України, заміщення російських енергоресурсів з Європи та спільних інвестиційних проєктів в межах двостороннього партнерства. Скоординували позиції та подальші спільні дії для зміцнення енергетичної безпеки України та всього регіону з генеральною директоркою з питань енергетики Європейської Комісії Дітте Юул Йоргенсен