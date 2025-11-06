Польща планує збільшити імпорт американського СПГ для подальших поставок в Україну та Словаччину

ukenru
21:56 • 2780 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
20:20 • 8566 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
18:18 • 15247 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
5 листопада, 17:06 • 19550 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 20312 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 29081 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 32824 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 22576 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 22531 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 33792 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Судані збито військовий літак Іл-76: загинув увесь екіпажVideo5 листопада, 13:31 • 7372 перегляди
Поки фронт горить під Покровськом, депутати Порошенка бронюють курорти й просять Кабмін відпустити їх за кордон — Валентин Гладких5 листопада, 13:41 • 7968 перегляди
Акціонери Tesla вирішують долю Ілона Маска: 878 мільярдів доларів чи відставка5 листопада, 14:10 • 6252 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 15399 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 13489 перегляди
Публікації
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 29086 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 32829 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 36470 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 43800 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується5 листопада, 10:32 • 33792 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Марк Карні
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 13521 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 15433 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 33235 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 37869 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 51199 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
2С5 «Гіацинт-С»
БМ-21 «Град»

Польща планує збільшити імпорт американського СПГ для подальших поставок в Україну та Словаччину

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Польща веде переговори зі США про імпорт скрапленого природного газу для подальшого постачання в Україну та Словаччину. Обсяги поставок до Словаччини можуть сягати 4-5 мільярдів кубометрів на рік, що відповідає річному споживанню країни.

Польща планує збільшити імпорт американського СПГ для подальших поставок в Україну та Словаччину

Польща веде переговори про угоду з США щодо імпорту скрапленого природного газу (СПГ) з подальшим постачанням його в Україну та Словаччину. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що представники обох країн мають намір спільно оголосити про розширення імпорту СПГ після зустрічі на трансатлантичній енергетичній конференції в Афінах наприкінці цього тижня.

Після цього відбудуться обговорення умов постачання до Словаччини

- повідомив один зі співрозмовників Reuters.

За даними інформагенції, потенційні обсяги постачання американського скрапленого газу до Словаччини можуть сягати 4–5 мільярдів кубометрів на рік, що приблизно відповідає річному споживанню країни.

Деталі щодо можливих поставок до України наразі не розкриваються.

Очікується, що ця угода стане черговою в низці енергетичних домовленостей між США та європейськими партнерами, спрямованих на розширення експорту американського газу та ядерних технологій.

"Ми не повністю скористалися історичною можливістю, щоб відвести Європу від російських енергоносіїв на користь американських, але зараз ця адміністрація працює на повну потужність, і відбувається реальна зміна. Це може закріпити угоду, ми можемо побачити сейсмічні зміни в тому, як Європа отримує енергію", - сказав американський посадовець на умовах анонімності.

Нагадаємо

23 жовтня Європейський Союз офіційно схвалив 19-й пакет санкцій щодо росії. Він зокрема, передбачає заборону імпорту російського СПГ.    

Європейський Союз залишається найбільшим покупцем російського скрапленого природного газу (СПГ). З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року по вересень 2025 року ЄС придбав половину загального обсягу експорту СПГ з росії. Далі йдуть Китай (22%) та Японія (18%). Блок також є найбільшим покупцем трубопровідного газу, купуючи 35% російського трубопровідного газу, далі йдуть Китай (30%) та Туреччина (29%).

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Афіни
Reuters
Європейський Союз
Словаччина
Китай
Японія
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща