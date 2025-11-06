Польща планує збільшити імпорт американського СПГ для подальших поставок в Україну та Словаччину

Польща веде переговори про угоду з США щодо імпорту скрапленого природного газу (СПГ) з подальшим постачанням його в Україну та Словаччину. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що представники обох країн мають намір спільно оголосити про розширення імпорту СПГ після зустрічі на трансатлантичній енергетичній конференції в Афінах наприкінці цього тижня.

Після цього відбудуться обговорення умов постачання до Словаччини - повідомив один зі співрозмовників Reuters.

За даними інформагенції, потенційні обсяги постачання американського скрапленого газу до Словаччини можуть сягати 4–5 мільярдів кубометрів на рік, що приблизно відповідає річному споживанню країни.

Деталі щодо можливих поставок до України наразі не розкриваються.

Очікується, що ця угода стане черговою в низці енергетичних домовленостей між США та європейськими партнерами, спрямованих на розширення експорту американського газу та ядерних технологій.

"Ми не повністю скористалися історичною можливістю, щоб відвести Європу від російських енергоносіїв на користь американських, але зараз ця адміністрація працює на повну потужність, і відбувається реальна зміна. Це може закріпити угоду, ми можемо побачити сейсмічні зміни в тому, як Європа отримує енергію", - сказав американський посадовець на умовах анонімності.

Нагадаємо

23 жовтня Європейський Союз офіційно схвалив 19-й пакет санкцій щодо росії. Він зокрема, передбачає заборону імпорту російського СПГ.

Європейський Союз залишається найбільшим покупцем російського скрапленого природного газу (СПГ). З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року по вересень 2025 року ЄС придбав половину загального обсягу експорту СПГ з росії. Далі йдуть Китай (22%) та Японія (18%). Блок також є найбільшим покупцем трубопровідного газу, купуючи 35% російського трубопровідного газу, далі йдуть Китай (30%) та Туреччина (29%).