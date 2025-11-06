Польша планирует увеличить импорт американского СПГ для дальнейших поставок в Украину и Словакию
Киев • УНН
Польша ведет переговоры с США об импорте сжиженного природного газа для дальнейших поставок в Украину и Словакию. Объемы поставок в Словакию могут достигать 4-5 миллиардов кубометров в год, что соответствует годовому потреблению страны.
Польша ведет переговоры о соглашении с США по импорту сжиженного природного газа (СПГ) с последующей поставкой его в Украину и Словакию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что представители обеих стран намерены совместно объявить о расширении импорта СПГ после встречи на трансатлантической энергетической конференции в Афинах в конце этой недели.
После этого состоятся обсуждения условий поставок в Словакию
По данным информагентства, потенциальные объемы поставок американского сжиженного газа в Словакию могут достигать 4–5 миллиардов кубометров в год, что примерно соответствует годовому потреблению страны.
Детали относительно возможных поставок в Украину пока не раскрываются.
Ожидается, что это соглашение станет очередным в ряду энергетических договоренностей между США и европейскими партнерами, направленных на расширение экспорта американского газа и ядерных технологий.
"Мы не полностью воспользовались исторической возможностью, чтобы отвести Европу от российских энергоносителей в пользу американских, но сейчас эта администрация работает на полную мощность, и происходит реальное изменение. Это может закрепить соглашение, мы можем увидеть сейсмические изменения в том, как Европа получает энергию", - сказал американский чиновник на условиях анонимности.
Напомним
23 октября Европейский Союз официально одобрил 19-й пакет санкций в отношении России. Он, в частности, предусматривает запрет импорта российского СПГ.
Европейский Союз остается крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ). С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года по сентябрь 2025 года ЕС приобрел половину общего объема экспорта СПГ из России. Далее следуют Китай (22%) и Япония (18%). Блок также является крупнейшим покупателем трубопроводного газа, покупая 35% российского трубопроводного газа, далее следуют Китай (30%) и Турция (29%).