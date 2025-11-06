Польша планирует увеличить импорт американского СПГ для дальнейших поставок в Украину и Словакию

ukenru
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
В Судане сбит военный самолет Ил-76: погиб весь экипаж 5 ноября, 13:31
Пока фронт горит под Покровском, депутаты Порошенко бронируют курорты и просят Кабмин отпустить их за границу — Валентин Гладких 5 ноября, 13:41
Акционеры Tesla решают судьбу Илона Маска: 878 миллиардов долларов или отставка 5 ноября, 14:10
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера 5 ноября, 14:19
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката 5 ноября, 15:25
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко
5 ноября, 13:23
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советы 5 ноября, 11:38
Когда и как обрезать малину на зиму: советы 5 ноября, 11:10
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается 5 ноября, 10:32
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Марк Карни
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Донецкая область
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката 5 ноября, 15:25
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера 5 ноября, 14:19
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне 5 ноября, 08:51
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу 4 ноября, 16:38
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка 4 ноября, 12:13
Техника
Социальная сеть
Отопление
2С5 "Гиацинт-С
БМ-21 «Град»

Польша планирует увеличить импорт американского СПГ для дальнейших поставок в Украину и Словакию

Польша ведет переговоры с США об импорте сжиженного природного газа для дальнейших поставок в Украину и Словакию. Объемы поставок в Словакию могут достигать 4-5 миллиардов кубометров в год, что соответствует годовому потреблению страны.

Польша планирует увеличить импорт американского СПГ для дальнейших поставок в Украину и Словакию

Польша ведет переговоры о соглашении с США по импорту сжиженного природного газа (СПГ) с последующей поставкой его в Украину и Словакию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что представители обеих стран намерены совместно объявить о расширении импорта СПГ после встречи на трансатлантической энергетической конференции в Афинах в конце этой недели.

После этого состоятся обсуждения условий поставок в Словакию

- сообщил один из собеседников Reuters.

По данным информагентства, потенциальные объемы поставок американского сжиженного газа в Словакию могут достигать 4–5 миллиардов кубометров в год, что примерно соответствует годовому потреблению страны.

Детали относительно возможных поставок в Украину пока не раскрываются.

Ожидается, что это соглашение станет очередным в ряду энергетических договоренностей между США и европейскими партнерами, направленных на расширение экспорта американского газа и ядерных технологий.

"Мы не полностью воспользовались исторической возможностью, чтобы отвести Европу от российских энергоносителей в пользу американских, но сейчас эта администрация работает на полную мощность, и происходит реальное изменение. Это может закрепить соглашение, мы можем увидеть сейсмические изменения в том, как Европа получает энергию", - сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Напомним

23 октября Европейский Союз официально одобрил 19-й пакет санкций в отношении России. Он, в частности, предусматривает запрет импорта российского СПГ.

Европейский Союз остается крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ). С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года по сентябрь 2025 года ЕС приобрел половину общего объема экспорта СПГ из России. Далее следуют Китай (22%) и Япония (18%). Блок также является крупнейшим покупателем трубопроводного газа, покупая 35% российского трубопроводного газа, далее следуют Китай (30%) и Турция (29%).

Санкции
Энергетика
Война в Украине
Афины
Reuters
Европейский Союз
Словакия
Китай
Япония
Турция
Соединённые Штаты
Украина
Польша